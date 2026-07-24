„Un gest de responsabilitate”: Ministrul Agriculturii, Radu Musteață, demisionează, la două zile de la instalare

Într-o postare pe Facebook, Tofan a scris în dimineața de 24 iulie că demisia „a fost o decizie personală” a lui Musteață și „un gest de responsabilitate, luat pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare”.



Prim-ministrul a mai dat asigurări că activitatea Ministerului Agriculturii „va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp”.

În vârstă de 38 de ani, Musteață a venit în Guvern din funcția de director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), pe care o deține din 2021.

La scurt timp după ce a devenit ministru, presa a semnalat că Musteață ar fi fost membru în Partidul Democrat în perioada în care acesta era controlat de oligahul Vladimir Plahotniuc, condamnat în legătură cu „furtul miliardului”.

TVR Moldova a scris că, deși Musteață a negat public acest lucru, informația i-a fost confirmată de conducerea PSDE, formațiunea succesoare a PDM.

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