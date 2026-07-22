Pe Agendă cu Oazu Nantoi: Ce spune consilierul lui Munteanu despre planurile lui Tofan

Vorbind podcastului Pe Agendă la o zi după ce cabinetul Tofan a primit votul de încredere din partea majorității parlamentare PAS, Nantoi a spus că cele nouă ore de dezbateri din parlament l-au convins că noul premier „își dă seama de complexitatea problemelor în R. Moldova și are viziune despre cum să fie rezolvate”.

Antreprenor în vârstă de 44 de ani, Tofan a spus la votul de învestitură din 21 iulie că prioritatea guvernului său va fi să readucă încrederea și energia în economie, promițând că va lua chiar în primele 100 de zile de mandat decizii care să arate oamenilor că „merită să muncească și să investească aici” pentru că „nu acceptă ideea că Moldova este condamnată la stagnare și eșec”.

După Oazu Nantoi, în afară de viziune, noul premier mai are „determinarea și competența” necesare pentru a putea să „injecteze optimism în societatea noastră”, e drept, „în parteneriat cu parlamentul și cu președinția”.

„Și de la tribuna parlamentului au răsunat opinii mai pipărate că principala problemă a domnului prim-ministru va fi partidul de guvernare. Eu sper că nu, și mizez pe responsabilitatea politicienilor”, a spus Nantoi, care a fost și el deputat în legislatura 2021-25 și care rămâne membru al biroului politic al PAS.

În studioul Europei Libere, el a evitat orice paralelă între noul premier și Alexandru Munteanu, pe care l-a consiliat timp de aproape patru luni, fiind angajat în Cancelaria de Stat, dar demisionând „odată cu toată echipa” acestuia, pe 3 iulie.

Deși îi desparte o generație, ambii premieri - Munteanu și Tofan - vin din afaceri și companii internaționale și ambii și-au propus ca prioritate relansarea economiei, care stagnează încă de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Nu consider că totul se reduce la similitudine sau diferențe între doi prim-miniștri, dat fiind faptul că noțiunea de guvernare este una complexă, are funcțiile sale și președintele țării, și parlamentul, și guvernul”, a spus Nantoi.

„N-aș fi vrut să devin psihologul foștilor sau actualului prim-ministru”, a adăugat el, dar a refuzat să comenteze plecarea lui Munteanu.

Aceasta a demisionat după opt luni de mandat, atrăgând demisia întregului guvern, pe fundalul criticilor că nu explicase adecvat măriri de TVA pe care le pregătea pentru produse esențiale, inclusiv medicamente și produse agricole, dar și măriri de salarii pentru 170 de mii de funcționarilor publici.

La plecare, Munteanu a spus doar că nu-și poate exercita mandatul „în acord cu principiile și valorile” sale, în urma unor presupuse certuri cu membri ai guvernului și ai partidului de guvernământ PAS, ca ministrul Educației, Dan Perciun.

„Tema asta nu o discut”, a răspuns Nantoi la întrebarea cum explică demisia lui Munteanu, precizând numai că nu el l-a sfătuit să plece, „Doamne ferește!”.

Despre ce am mai discutat cu Oazu Nantoi în acest episod - parte a unei mini-serii consacrată apropiatei împliniri a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova:

Se va transforma antreprenorul Tofan în politician?

Cum se împacă promisiunea noului premier să facă din R. Moldova cea mai prietenoasă țară pentru antreprenori cu ideea că taxele vor fi totuși mărite?

De ce se schimbă atât de des guvernele PAS, deși partidul are majoritate și poate asigura stabilitate?

Sunt mari sau mici salariile la stat?

Cum poate Chișinăului aduce în câmpul fiscal legal și firmele din stânga Nistrului?

Ce deznodământ va avea confruntarea cu Comratul pentru aplicarea legislației naționale despre alegeri și în autonomia găgăuză?

Ce prognoze are pentru aderarea la UE?

Pe Agendă, cu Cristina Popușoi” este un produs al Europei Libere, în care invitați de prestigiu sunt intervievați săptămânal în studioul nostru din Chișinău. Cu un episod nou publicat în fiecare miercuri, aduce 30 de minute de întrebări și răspunsuri la ordinea zilei pentru orice spectator din R. Moldova. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv: adevărul. Emisiunea poate fi urmărită pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova și pe site-ul moldova.europalibera.org , iar versiunea audio - pe aplicațiile de podcast: Apple Podcasts și Spotify.

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