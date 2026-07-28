Motorină mai scumpă, limite la pompă și „patriotism economic”. Cum te afectează starea de alertă din sistemul energetic

Anunțul a venit în contextul în care Republica Moldova are dificultăți de câteva zile în privința importurilor de motorină – în special din România, principalul furnizor.

Cauzele sunt multiple: criza petrolului din Orientul Mijlociu, precum și sistarea exporturilor prin conducta Caspian Pipeline Consortium – principala sursă de petrol a României.

Petrolul a încetat să mai curgă prin conducta din Marea Neagră din cauza atacurilor cu drone asupra unor petroliere.

În acest context, premierul Vasile Tofan a anunțat, pe 28 iulie, după ședința Comisiei Naționale de Management a Crizelor, mai multe măsuri temporare care se vor aplica pe timpul stării de alertă în domeniul energetic de 30 de zile.

Cea mai importantă pentru populație este majorarea temporară a marjei comerciale la motorină cu echivalentul a 25 de dolari pe tonă, adică 37 de bani pe litru.

Spre deosebire de celelalte țări din regiune, în R. Moldova prețul motorinei vândute la pompă este reglementată de stat, mai exact de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care stabilește zilnic cotația. În schimb, importurile de combustibil se fac de pe piața liberă, unde prețurile din regiune au crescut în ultimele zile.

Ultima cotație a motorinei stabilită de ANRE, pentru 29 iulie – care nu cuprinde scumpirea anunțată pe 28 iulie – este de 31 de lei per litru.

În stațiile PECO, șoferii vor putea cumpăra cel mult 40 de litri de motorină în recipiente (această cantitate nu include rezervoarele autoturismelor). Excepție vor face fermierii, care au nevoie în această perioadă de cantități mari de carburant pentru recoltarea cerealelor.

De asemenea, a fost amânată cu 30 de zile aplicarea adaosului de 48 de bani la fiecare litru de benzină sau motorină cumpărat la pompă - destinat pentru formarea unor stocuri de urgență, care urma să fie intre în vigoare pe 1 august.

„Patriotism economic”

Premierul Tofan s-a întâlnit, pe 28 iulie, cu mai mulți importatori de carburanți. Aceștia ar fi cerut o majorare mai mare a marjei comerciale, de până la 1,2 lei pe litru, însă Guvernul s-ar fi opus pentru a proteja populația de scumpiri.

Vasile Tofan a admis că, în această perioadă, unii importatori ar putea cumpăra motorină din regiune la prețuri mai mari decât o vor putea vinde la pompă, însă, le-a cerut acestora să dea dovadă de „patriotism economic”.

„Vă rog să priviți piața pe termen lung. Cred în piață liberă, dar cred și în responsabilitate, în gândire pe termen lung și în patriotism economic. Contăm pe companii să aducă motorină în țară”, a spus premierul.

Totodată, în perioada stării de alertă, transporturile de carburanți vor fi vămuite cu prioritate. Cisternele cu motorină care vor intra în R. Moldova vor avea benzi dedicate la punctele de trecere ale frontierei și acces prioritar la calea ferată.

Exporturile sau re-exporturile spre piețe unde motorina e mai scumpă la pompă decât în R. Moldova vor fi limitate în aceste 30 de zile.

Ambii vecini ai Moldovei – România și Ucraina – precum și o altă țară din regiune, Bulgaria, au prețuri mai mari la pompă decât cele din Moldova.

„Produsul adus pentru piața Moldovei trebuie să rămână în Moldova, nu să meargă în Ucraina”, a spus Tofan.

Totodată, instituțiile publice urmează să își limiteze consumul de motorină cu 20% în următoare lună.

Probleme și cu apă

Pe lângă problemele din energie, Guvernul a declarat stare de alertă și în domeniul hidrologic, tot pentru 30 de zile. Motivul: scăderea nivelului apei râului Nistru, de unde se alimentează cu apă majoritatea localităților din R. Moldova.

Premierul cere ca toate autoritățile locale – în special, municipiul Chișinău – să identifice „rapid” soluții alternative (sonde, rezervoare) pentru a asigura populația cu apă potabilă.

„Dacă situația se va înrăutăți, vor fi limitate mai întâi consumurile care nu sunt esențiale – unele activități de irigare, unele procese industriale, spălarea suprafețelor...”, a spus Tofan.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te.