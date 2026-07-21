Șoferii vor „vărsa” în stocurile de urgență câte 48 de bani la fiecare litru de combustibil

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a modificat, pe 21 iulie, marja comercială pentru comercializarea cu amănuntul a combustibililor, introducând în preț un „aport” de 48 de bani per litru.

ANRE a spus că acest aport, stabilit în valoare fixă, nu va fi ajustat semestrial. Cu tot cu această contribuție, marja comercială a ajuns la 4,30 lei per litru de benzină și 4,32 de lei per litru de motorină și a fost majorată pe fondul războiului din Iran, care a perturbat în ultimele luni prețurile la carburanți pe piața mondială. După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, în această primăvară, R. Moldova s-a confruntat cu o scumpire bruscă și un deficit al carburanților.

Potrivit ANRE, stocurile de urgență vor asigura R. Moldova cu combustibili în astfel de „situații neprevăzute”, dar formarea rezervelor este și un angajament pe care și l-a asumat țara în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

În prezent, R. Moldova depinde în proporție de 99% de importurile de produse petroliere, consumul anual fiind de 1,1 miliarde de litri de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL).

Legea stocurilor de urgență – propusă de Guvernul Munteanu și aprobată în iunie 2026 – prevede crearea unei rezerve strategice de carburanți, care să acopere 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri, așa cum spun directivele europene.

Cum vor fi formate stocurile de urgență

Stocurile de urgență de carburanți (dintre care 75% – benzină și motorină) ar urma să fie formate în câteva etape, până în anul 2034. La prima etapă, până la 30 iunie 2028, companiile trebuie să asigure 20% din aceste rezerve, adică circa 50.000 de tone de carburanți, o cantitate echivalentă cu aproximativ 18 zile de importuri.

Legea spune că va fi aplicat un model hibrid – jumătate din stoc va fi format de sectorul public, iar cealaltă – de sectorul privat. Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor fi amplasate pe teritoriul R. Moldova, iar restul – în depozite de peste hotare.

De crearea stocurilor de urgență ar trebui să se ocupe o viitoare instituție publică – Entitatea Centrală de Stocare.

Expertul în domeniul energetic Eugen Muravschi crede că autoritățile au pus carul înaintea boilor. În opinia lui, mai întâi trebuia să fie creată Entitatea Centrală de Stocare și abia apoi să stabilească o contribuție a cumpărătorilor pentru formarea rezervelor. Banii vor fi acumulați de stat, dar în lipsa unei entități dedicate – nu este clar cine exact îi va folosi, a spus Europei Libere Muravschi.

El crede că – pe termen scurt și mediu, populația va fi afectată de aplicarea acestui „aport”, iar majorarea prețurilor la combustibili ar putea duce și la scumpirea altor produse.

Criticile importatorilor și optimismul statului

Până la adoptarea legii, în timpul consultărilor publice, importatorii de carburanți au criticat proiectul, spunând că este alocat prea puțin timp pentru implementare.

Compania „Rompetrol Moldova” spunea, de exemplu, că nu este pregătită să creeze infrastructura necesară pentru stocarea produselor petroliere și că asta ar implica niște „cheltuieli semnificative”. Conform unor estimări, construcția unui rezervor de 15.000 de tone de combustibil ar costa în jur de 5 milioane de euro.

Pe de altă parte, reprezentanții statului s-au arătat siguri că rezervele pentru situații de urgență pot fi completate în următorii 8 ani și că, la prima etapă, pot fi folosite depozitele existente, cele care sunt conservate sau nu sunt utilizate în prezent.

Ei mai spuneau atunci că nici costurile pentru crearea rezervelor nu ar trebui să îngrijoreze companiile, deoarece acestea vor fi incluse în prețuri și, prin urmare, povara financiară va cădea, în primul rând... pe consumatori.

* * *

Produsele petroliere reprezintă peste 30% din mixul energetic al R. Moldova. Cel mai mare consumator de carburanți (74%) este sectorul transporturilor, urmat de cel agricol – cu aproximativ 11% și sectorul rezidențial – cu circa 6%. Pe piața produselor petroliere de pe malul drept al Nistrului, sunt 44 de deținători de licențe pentru importul și vânzarea angro de benzină și motorină și 17 deținători de licențe pentru importul și vânzarea angro de GPL.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te