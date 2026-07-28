R. Moldova intră în stare de alertă energetică și hidrologică

Premierul Vasile Tofan a explicat, la ședința de Guvern pe care a convocat-o de urgență în dimineața de 28 iulie, că situația de criză de pe piața carburanților este cauzată de ruperea lanțului de aprovizionare a rafinăriilor din România cu țiței din Kazahstan și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu, care au dus la creșterea prețurilor la petrol.

În plus, susține Tofan, nivelul apei din Dunăre a scăzut din cauza secetei, ceea ce nu permite încărcarea completă cu produse petroliere a barjelor care au ca destinație Portul Giurgiulești din R. Moldova.

Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, R. Moldova importă în prezent din România 99% din benzină, 70% din motorină, 70% din gazul lichefiat și 100% din carburanții pentru avioane. Ministrul a sugerat că importatorii s-ar putea reorienta spre Turcia și Bulgaria.

Pe 27 iulie, 53 de stații PECO (sub 10%) din totalul celor 590 din R. Moldova nu aveau motorină, iar Guvernul anunțase că două transporturi suplimentare, a câte 6.000 de tone fiecare, au intrat în țară prin Portul Giurgiulești, pentru a reduce deficitul de motorină.

Asociația „Forța Fermierilor”, care întrunește sute de producători și procesatori de culturi cerealiere și oleaginoase din R. Moldova, a semnalat că unele companii petroliere nu le pot livra agricultorilor motorină de o săptămână.

Organizația afirmă că deficitul de motorină nu doar pune în pericol lucrările de recoltare, dar i-ar putea determina pe fermieri să micșoreze suprafețele pentru semănatul de vară-toamnă, pe care ar trebui să le prelucreze în curând.

Ce se întâmplă pe Nistru

Seceta și lipsa precipitațiilor în Munții Carpați au dus la scăderea nivelului râului Nistru. Premierul Vasile Tofan susține că nivelul apei în lacurile de acumulare de la Dubăsari și de la Novodnestrovsk, din Ucraina, este foarte jos și că, din această cauză, există riscul unor avarii la barajul ucrainean. Autoritățile de la Chișinău sunt în contact cu partea ucraineană, spune Tofan.

Potrivit lui, deversările de la Novodnestrovsk sunt de 100 de metri cubi pe secundă, ceea ce asigură acum aprovizionarea cu apă a localităților din R. Moldova. Tofan a spus că ar trebui evitate eventuale accidente tehnologice și la Stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă și a cerut „relații constructive cu Primăria Chișinău”.

Anterior, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, avertizase că municipiul Chișinău ar putea să rămână fără apă, deoarece instalația de la Vadul lui Vodă este fixă și nu poate funcționa sub un anumit nivel al apei.

Primarul capitalei, Ion Ceban, a dat, însă, asigurări că „problema nu există” și a acuzat guvernarea că încearcă să creeze artificial panică. Ceban i-a trimis o scrisoare președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerându-i să intervină, deoarece „nu are încredere” în autoritățile moldovene. Un răspuns nu a venit.

Încă nu este clar cum vor răspunde autoritățile la toate aceste provocări. Măsurile ar urma să vină de la Centrul de Management al Crizelor și de la Comisia pentru coordonarea crizelor la nivel național, pe care Guvernul le-a activat odată cu instituirea stării de alertă.

R. Moldova a mai fost în stare de alertă în sectorul energetic și de mediu în această primăvară, când, în urma unor atacuri cu drone rusești în Ucraina, a fost defectată linia electrică Vulcănești-Chișinău și a fost poluat cu petrol râul Nistru, din cauza avarierii centralei de la Novodnestrovsk.

Atunci, municipiul Bălți – al doilea cel mai mare oraș din R. Moldova, a rămas fără apă mai multe zile la rând, iar pe Nistru au fost instalate filtre pentru oprirea poluanților.

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