O nouă criză a carburanților? Fermierii reclamă că nu au suficientă motorină pentru lucrările agricole. Ce spun autoritățile

Sergiu Spinei gestionează în jur de 500 de hectare de terenuri agricole la Delacău, raionul Anenii Noi. El spune într-o discuție cu Europa Liberă că a cumpărat, acum trei zile, 2.000 de litri de motorină „cu mare greu”, „pe pile”, la un preț de 30,7 de lei pentru un litru.

Fermierul susține că o combină consumă într-o zi de recoltare circa 600 de litri și au fost situații în care a fost nevoit să cumpere motorină cu 32 sau chiar cu 33 de lei per litru.

Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, care întrunește sute de producători și procesatori de culturi cerealiere și oleaginoase din R. Moldova, unele companii petroliere nu le pot livra agricultorilor motorină de o săptămână.

Organizația afirmă că această situație pune în pericol lucrările de recoltare și i-ar putea determina pe fermieri să micșoreze suprafețele pentru semănatul de vară-toamnă, de aceea cere autorităților să intervină.

Guvernul spune că a luat „măsuri suplimentare”

Între timp, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rămâne fără ministru, după demisia neașteptată a lui Radu Musteață, la două zile de la învestire, iar Guvernul anunță că a întreprins măsuri suplimentare pentru asigurarea pieței cu motorină.

În ultimele 24 de ore, două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în R. Moldova. Alte 6.000 de tone de motorină ar urma să ajungă astăzi, 27 iulie, în Portul Giurgiulești.

„Aceste volume suplimentare sunt destinate să reducă imediat deficitul existent la unele stații PECO”, a transmis Guvernul.

Pe 27 iulie, 53 de stații PECO (sub 10%) din totalul de 590 nu aveau motorină. În martie, în toiul crizei carburanților, 182 de stații au rămas fără stocuri de carburanți, iar la finele lunii aprilie, autoritățile au declarat stare de urgență, iar apoi – stare de alertă în legătură cu criza carburanților.

Pe lângă deficitul de motorină, piața combustibililor din R. Moldova înregistrează în aceste zile un nou val de scumpiri. Pentru 28 iulie, Agenția pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că prețul la benzină va crește până la 30,4 lei (+24 de bani per litru) și până la 30,71 de lei (+42 de bani) per litru de motorină.

Criza din Ormuz și stocurile de urgență

Guvernul spune că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibili. Un alt factor este scăderea nivelului Dunării, la care are acces și R. Moldova, prin Portul Giurgiulești.

R. Moldova este dependentă de importurile de produse petroliere, iar criza din strâmtoarea Ormuz a făcut autoritățile de la Chișinău să se gândească la o serie de măsuri, inclusiv au decis să creeze stocuri pentru situații de urgență.

De la 1 august, șoferii din R. Moldova vor plăti cu 48 de bani mai mult pentru fiecare litru de benzină și motorină, iar banii vor fi folosiți pentru formarea și menținerea acestor rezerve.

Stocurile de urgență de carburanți (dintre care 75% – benzină și motorină) ar urma să fie formate în câteva etape, până în anul 2034. La prima etapă, până la 30 iunie 2028, companiile trebuie să asigure 20% din aceste rezerve, adică circa 50.000 de tone de carburanți, o cantitate echivalentă cu aproximativ 18 zile de importuri. Dar către 2034, stocurile de urgență ar urma să acopere 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri, așa cum spun directivele europene.

Consumul anual al R. Moldova este de 1,1 miliarde de litri de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL).

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