O mare problemă a acestui spaţiu, după părerea mea, e gândirea în alb şi negru, ignorarea ostentativă a nuanţelor şi detaliilor. Lucrul acesta e foarte vizibil mai cu seamă în politică.

Un grup de oameni îşi găseşte un politician pe care îl crede infailibil, drept şi bun la suflet. Politicianul acela e văzut ca un soi de colac de salvare al naţiunii, iar toţi oponenţii politici ai infailibilului sunt consideraţi duşmani ai primenirii, nişte răufăcători. Să admitem că grupul acela de oameni are dreptate în linii mari. Dar şi în acest caz gândirea critică e de preferat fetişizării şi gândirii în alb şi negru. Istoria Republicii Moldovei e, la drept vorbind, o lungă poveste a prăbuşirii unor idoli, consideraţi iniţial salvatori ai poporului şi căzuţi ulterior în dizgraţie. Şi-apoi cine e aici omul perfect, făuritorul fără nici un cusur?

În calitatea mea de jurnalist şi literat, am scris un articol în care spuneam că moldovenii au încredere nu neapărat în politicianul cu o puzderie de realizări, ci şi în politicanul care are o funcţie importantă şi vizibilitate. Şi presupuneam că funcţia de preşedinte obţinută de Maia Sandu a făcut-o mai populară. Ei bine, mi-au sărit în cap imediat nişte susţinători fervenţi ai şefului statului, m-au bălăcărit, m-au făcut cu ou şi cu oţet, m-au înjurat. Cineva a spus că sunt dodonist şi rusofil, altcineva a remarcat că sunt ghebos şi cretin. O doamnă nedumerită şi-a amintit că Ciocan scrie parcă romane şi mai bine s-ar gândi la romanele sale. Am fost împroşcat cu foarte multă agresivitate şi bădărănie. Şi, sincer să fiu, nu sunt mirat. Nu am căzut de pe Lună şi ştiu cum e să trăieşti în Republica Moldova. Vreau doar să cred că doamna Sandu are şi fani mai rafinaţi, mai politicoşi. Altminteri drumul spre primenire ar putea să fie anevoios.