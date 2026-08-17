Ghana cere Moscovei să nu-i mai atragă cetățenii la război. Cel puțin 55 au murit deja în Ucraina

Ablakwa s-a plâns de mai multe ori în ultimele luni că Rusia îi atrage compatrioții în forțele ei armate, astfel că dintre țările africane de unde rușii recrutează „carne de tun”, tocmai Ghana, țară din vestul continentului, ar fi dat deja tributul cel mai mare: 272 de ghanezi s-ar fi aflat în februarie anul acesta pe front în Ucraina, de partea rusă, iar 55 ar fi murit.

Cifrele au fost primite de Ablakwa de la Ucraina în luna februarie, când a fost în vizită la Kiev. Atunci, ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiha a îndemnat partea ghaneză să ia măsuri publice mai active pentru a preveni cazurile de recrutare în „armata de ocupație rusă”.

„Rușii îi târăsc pe ghanezi spre moarte, dar Ucraina oferă cooperare în numele vieții, al oportunităților în domeniul educației și al proiectelor reciproc avantajoase”, a spus atunci ministrul ucrainean al Afacerilor Externe.

Ministrul ghanez a încercat în februarie, la Kiev, să obțină de la ucraineni eliberarea a doi compatrioți ai lui ajunși prizonieri, după ce luptaseră pentru ruși.

„De asta se ocupă alt minister” (Lavrov)

Luni, la Moscova, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, i-a spus omologului să ghanez că de fapt ministerul lui nici nu se ocupă de asemenea recrutări, pe care el le-a prezentat ca benevole și curente.

„Am explicat de nu știu câte ori că totul se află sub controlul Ministerului Apărării. Au existat astfel de solicitări din partea altor țări. Iar Ministerul Apărării dispune de o agenție specială care analizează și, sunt convins, va analiza și solicitările suplimentare primite astăzi de la prietenii noștri ghanezi”, a declarat Lavrov după discuțiile purtate la Moscova cu ministrul de externe al Ghanei.

Potrivit Interfax, Lavrov a mai declarat că ghanezii care se înrolează o fac de bunăvoie, unii pentru bani („Nu e niciun secret”) alții din recunoștință pentru „țara care i-a ajutat să lupte împotriva rasismului”, adică Rusia.

La 16 august, ministerul de externe din Ucraina a spus că Rusia a recrutat aproape 3.000 de africani din 37 de țări în forțele sale armate, dintre care au murit aproape 500. Treizeci și cinci de cetățeni din 17 țări africane sunt reținuți în Ucraina ca prizonieri de război.

„Pentru a recruta africani, serviciile speciale ruse folosesc o gamă largă de metode manipulative de constrângere și înșelăciune, inclusiv oferte de angajare în sectorul civil sau de studii, promisiuni de salarii mari, perspective de obținere a cetățeniei ruse sau alte beneficii sociale și de migrație. În multe cazuri, străinii sunt obligați să semneze contracte militare în limba rusă sub amenințarea deportării sau a închisorii”, a mai declarat Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.

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