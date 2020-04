Gianluca Esposito: „Riscul de a cumpăra produse medicale falsificate în perioada pandemiei este crescut”

Pandemia cu coronavirus a devenit un teren profitabil pentru comercianții de medicamente și instrumente medicale falsificate. Consiliul Europei solicită guvernelor să fie extrem de vigilente în privința medicamentelor sau produselor medicale falsificate si le reamintește că au la dispoziție Convenția Medicrime pentru a proteja sănătatea publică și a trage la răspundere companiile care pun pe piață medicamente sau echipament medical falsificate.

Într-un aviz publicat zilele acestea, Comitetul Medicrime recomandă guvernelor să monitorizeze platformele online care oferă produse medicale si le recomandă statelor să colaboreze pentru a rupe lanțul de aprovizionare a produselor medicale falsificate care sunt comercializate între teritoriile lor. Trebuie intensificată cooperarea națională și internațională pentru a aduna dovezi privind natura infracțională a infracțiunilor legate de produse medicale comise în timpul pandemiei, mai spun experții Medicrime. Apoi, drepturile victimelor, inclusiv dreptul de informare asupra efectelor produselor medicale falsificate asupra sănătății lor, trebuie să fie garantate. „Convenția privind falsificarea și contrabanda cu produse medicale, Convenția MEDICRIME, este singurul tratat internațional din acest domeniu și a fost ratificată de 16 țări și semnată de alte 16 în Europa și nu numai. Convenția stabilește un cadru de cooperare națională și internațională între autoritățile naționale și internaționale competente, poliția și autoritățile vamale, adoptarea de măsuri pentru prevenirea infracțiunii cu implicarea sectorului privat, urmărirea eficientă a infractorilor și protecția victimelor și martorilor”, declară într-un interviu cu Europa Liberă Gianluca Esposito, responsabillul cu chestiunile de etică al Consiliului Europei și șeful departamentului de luptă împotriva ​contravențiilor din cadrul Medicrime.

Europa Liberă: Atenție ce cumpărați și de unde cumpărați! Acesta este mesajul Medicrime, adresat deopotrivă guvernelor și cetățenilor.

Atenție, multe produse sunt falsificate.

Gianluca Esposito: „Comitetul statelor care au decis să semneze Convenția Medicrime, a decis să facă public acest avertisment, adresat nu doar statelor membre, dar și întregii comunități internaționale. Tragem un semnal de alarmă asupra faptului că această în această criză a crescut foarte mult riscul de a cumpăra produse și echipamente medicale falsificate. Sistemul de verificări și aprobări necesar în condiții normale pentru produse medicale a fost acum relaxat, din cauza nevoii acute și insuficientelor stocuri de produse medicale. Am atras atenția autorităților responsabile cu achizițiile de măști, echipament de protecție, medicamente sau kituri de testare. Semnalul nostru de alarmă se îndreaptă și către populație, care cumpără zilele acestea multe produse medicale, măști și dezinfectanți de pe internet. Atenție, multe produse sunt falsificate. Nu credeți in proprietățile miraculoase pe care unele produse le promit!”

Europa Liberă: Aveți vreun feedback de la autorități?

Gianluca Esposito: „Am decis să publicăm aceste recomandări și atenționări ca urmare a mesajelor pe care le-am primit din diferite surse, procuraturi, poliție, agenții naționale și internaționale, asociații industriale și comerciale. Convenția Medicrime poate fi o platformă prin care să cooperam pentru a lupta împotriva medicamentelor falsificate. Zilele acestea stam online mult si asta este o oportunitate foarte mare pentru cei care derulează afaceri in acest domeniu. Le explicăm autorităților cum să urmărească lanțul de producție și distribuție al unui produs falsificat.”

Europa Libera: Medicrime a fost ratificată de 16 state si semnată de alte 16, majoritatea europene. Dar produsele vin, in bună măsură, din afara Europei, China, de exemplu. Multe companii europene si nu numai si-au externalizat producția in China sau alte state in Asia. Se aplica prevederile convenției și produselor venite din alte părți ale lumii decât Europa?

E important pentru state ca oamenii să fie informați cu privire la medicamentele falsificate

Gianluca Esposito: „Este adevarat, aceasta este o problemă si afectează nu doar statele care au ratificat convenția Medicrime. Convenția poate fi un instrument global si in baza ei putem sa tragem la răspundere infractorii din acest domeniu la nivel global, nu contează de unde vin produsele. Victimele nu trebuie să fie uitate. E important pentru state ca oamenii să fie informați cu privire la medicamentele falsificate, precum și cu faptul că pot sa ii dea in judecată, prin intermediul Medicrime, pe infractori.”

Europa Liberă: Cine poate da în judecată producătorii sau comercianții de materiale medicale falsificate? Cetățenii sau guvernele?

Gianluca Esposito: „Guvernele prin procuratură, dar și cetățenii.”