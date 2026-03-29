Giganții energetici ruși, implicați în deportarea copiilor ucraineni

Un nou raport al Laboratorului de Cercetare Umanitară al Școlii de Sănătate Publică de la Universitatea Yale, din SUA, susține că giganții energetici Gazprom și Rosneft au fost implicați direct în transferul și îndoctrinarea politică a mii de copii ucraineni, au declarat vorbitorii în cadrul unei conferințe de presă din 25 martie, cu ocazia lansării raportului.

Cercetarea, intitulată „Complicitate voluntară: Rolul Gazprom și Rosneft în transportul și îndoctrinarea copiilor din Ucraina”, concluzionează „cu un grad ridicat de certitudine” că aceste companii și filialele lor au facilitat transportul și/sau reeducarea a cel puțin 2.158 de copii din zonele Ucrainei ocupate de Rusia între 2022 și 2025.

Raportul identifică șase tabere din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia unde au fost duși copiii, inclusiv facilități deținute de filiale ale Gazprom, și afirmă că efortul face parte dintr-o campanie mai amplă și sistematică.

„Gazprom și Rosneft sunt componente esențiale ale campaniei la scară industrială a președintelui [Vladimir] Putin de deportare, transport și îndoctrinare a copiilor”, a declarat Nathaniel Raymond, director executiv al grupului de cercetare.

Raportul arată că copiii din regiunile ucrainene Donețk, Luhansk și Zaporijie au fost transportați în tabere unde au fost expuși la mesaje pro-ruse și, în unele cazuri, la activități militarizate descrise ca „educație patriotică”.

„Știm că copiii din Ucraina au fost duși în cel puțin șase tabere… fie sponsorizate de Gazprom și Rosneft… fie… deținute direct de filiale ale Gazprom”, a declarat cercetătoarea principală Paige Farrenkopf.

Ea a spus că cercetarea a confirmat că „cel puțin 2.158 de copii… au fost duși în aceste tabere”, adăugând că transferurile au continuat „chiar și în vara anului 2025”.

Rețea corporativă, sancțiuni limitate

Conform raportului, filialele Gazprom și sindicatele au ajutat la organizarea transportului, au emis vouchere pentru tabere și au facilitat activități definite ca „reeducare”, care includ promovarea narațiunilor pro-ruse și minimizarea identității ucrainene.

Raportul subliniază, de asemenea, amploarea implicării corporative, identificând 44 de entități legate de acest efort, inclusiv filiale și sindicate legate de companii. Acesta arată că 80% dintre acestea nu se află în prezent sub sancțiuni americane sau europene.

„Dintre cele 44 de entități identificate de raportul nostru, 80% nu sunt sancționate”, a spus Farrenkopf.

O analiză complementară realizată de Universitatea Stanford avertizează că o recentă derogare de la sancțiunile SUA ar putea permite companiilor să continue să genereze venituri.

„Acest lucru contează, deoarece politica externă americană... pune bani direct în buzunarele a două companii ruse implicate în transferul forțat și reeducarea copiilor ucraineni”, a spus cercetătoarea Ruth Gibson.

Raportul de la Yale menționează că o licență acordată în martie de Trezoreria SUA a permis temporar efectuarea anumitor transporturi de petrol rusesc, ceea ce ar putea avantaja Gazprom și Rosneft în ciuda sancțiunilor existente.

Întrebată de RFE/RL despre metodologie, Farrenkopf a spus că concluziile se bazează în întregime pe informații disponibile public.

„Metodologia noastră s-a bazat, de fapt, în întregime pe informații din surse deschise”, a spus ea, adăugând că filialele companiilor „au afirmat direct că au fost implicate... în facilitarea transportului și reeducării copiilor din Ucraina”.

Raymond a spus că deja concluziile au fost comunicate oficialilor americani.

„Am comunicat raportul ambelor camere ale Congresului și administrației Trump”, a spus el, adăugând că Departamentul de Stat a fost informat cu privire la concluziile inițiale.

Contextul mai larg al crimelor de război

Raportul susține că implicarea marilor corporații legate de stat și a filialelor acestora arată un efort coordonat, care depășește agențiile guvernamentale.

„Ceea ce demonstrează acest raport... este că această campanie... [este] o abordare la nivel de guvern... [care] implică companii private ruse”, a spus Raymond.

Concluziile se bazează pe investigații anterioare privind deportarea copiilor ucraineni, care au determinat Curtea Penală Internațională să emită mandate de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și Maria Lvova-Belova, comisarul rus pentru drepturile copilului.

Cercetătorii de la Yale afirmă că noul raport este primul care oferă dovezi detaliate care leagă marile corporații ruse și filialele acestora de acea campanie.

