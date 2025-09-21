„Change”, tabăra rusească în care copiii ucraineni răpiții ar fi forțați să fabrice drone și alte echipamente militare

Au fost găsite, în premieră, dovezi că copiii ucraineni răpiți au fost folosiți de Rusia pentru a asambla echipament militar.

Dezvăluirea aparține șefului unei echipe de la Universitatea Yale care investighează soarta a aproape 20.000 de minori care ar fi fost răpiți sau strămutați cu forța.

„Este prima dată când vedem o astfel de descriere a copiilor implicați în fabricarea de dispozitive pentru operațiuni militare”, a declarat pentru RFE/RL Nathaniel Raymond, șeful Laboratorului de Cercetare Umanitară de la Yale.

Raymond afirmă că echipa sa a văzut documente ale guvernului rus în care erau detalii despre modul în care copiilor cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani li s-a predat un curs despre asamblarea dronelor și a altor echipamente militare în aprilie anul trecut.

Incidentul, menționat într-un nou raport al echipei lui Raymond, a avut loc într-o tabără de pe malul Mării Negre numită „Change” („Schimbare”).

Condusă de Ministerul Educației din Rusia, tabăra ar fi găzduit, între 2022 și 2025, cel puțin patru grupuri de aproximativ 300 de minori ucraineni.

Unul dintre aceste grupuri a fost implicat anul trecut în „producția de echipamente militare, inclusiv UAV-uri [vehicule aeriene fără pilot], drone, detectoare de mine și, în esență, încărcătoare rapide, care sunt piese metalice pentru încărcarea rapidă a unei puști de asalt”, spune Raymond.

„Nava amiral a educației copilăriei”

„Dacă acest lucru se confirmă, reprezintă o nouă escaladare șocantă”, a declarat pentru RFE/RL Daria Herasimciuk, consilier pentru drepturile copiilor al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Solicităm comunității internaționale să trateze aceste dezvăluiri cu seriozitatea cuvenită.”

Pe site-ul său web, tabăra „Change” se descrie ca „nava amiral a educației și recreerii copiilor în Rusia”, cu „protecție non-stop” asigurată de „trupele Gărzii Naționale”.

Site-ul web confirmă, de asemenea, concluziile cercetării efectuate de Yale, potrivit cărora o organizație de tineret numită Yunarmia, despre care RFE/RL a scris în decembrie, organizează evenimente la „Change”. De asemenea, site-ul web menționează Yunarmia printre organizațiile sale partenere.

Raportul Yale menționează că Yunarmia a organizat între 2022 și 2025 un eveniment anual numit YuNTEKh, la care au participat copiii ucraineni răpiți. Se pare că la acel eveniment, care a avut loc în aprilie 2024, s-a desfășurat o adunare militară.

Site-ul web al „Change” nu menționează nimic despre fabricarea de drone sau puști de asalt. Însă lista activităților din acest an include YuNTEKh.

„Obiectivul programului: dezvoltarea modelului unui specialist modern al forțelor armate ruse prin rezolvarea practică a problemelor”, se menționează în raport, adăugându-se că programul era destinat copiilor cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani.

Anul acesta, YuNTEKh a avut loc în perioada 14-27 aprilie. Raportul Yale conține fotografii satelitare ale taberei „Change”, datate 16 aprilie, care par să arate oameni exersând în formații organizate pe un teren de sport și într-un alt spațiu deschis din incintă.

Justiție internațională – dar nu ICC

Raymond a declarat că concluziile echipei sale au fost transmise Europolului și autorităților ucrainene pentru a le ajuta în anchetarea crimelor de război, dar nu și Curții Penale Internaționale (CPI), care a fost sancționată de Statele Unite.

„Nu știm dacă sprijinul acordat CPI în cazul Ucrainei este interzis prin regimul de sancțiuni al lui Trump. Nu știm. Așadar, în acest moment, suntem prudenți”, a spus el.

CPI ar putea solicita materialele de la Europol sau Ucraina. Curtea a emis deja mandate de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și comisarul pentru drepturile copiilor din această țară, Maria Lvova-Belova, pentru crime de război legate de răpirile în masă de copii.

În orice caz, Raymond a spus că echipa de la Yale nu a dezvăluit documentația oficială rusă din surse deschise care stă la baza acuzațiilor sale, astfel încât instanțele vor putea „utiliza sursele originale pe care le folosim noi, cu riscul minim ca acestea să fie modificate sau eliminate”.

Noua cercetare conține, de asemenea, detalii suplimentare despre modul în care taberele rusești sunt utilizate pentru militarizarea copiilor ucraineni răpiți.

Raymond a citat imagini „îngrozitoare” din satelit ale taberelor de vară cu tranșee săpate în formă de Z, ca mijloc de evitare a atacurilor cu drone.

„Văzând facilitățile de săpare a tranșeelor din unele dintre aceste locuri de antrenament, care sunt similare cu formațiunile actuale de tranșee de pe linia frontului, am simțit un fior, deoarece aceasta era cea mai clară dovadă pe care o aveam până în acel moment că în aceste facilități soldații sunt antrenați pentru condițiile actuale de luptă de pe linia frontului”, a spus el.

Consilierul prezidențial ucrainean Herasimciuk a declarat că acest lucru se încadrează într-un model documentat.

„Copiii sunt plasați în așa-numite programe de reeducare «patriotică», instruiți în exerciții militare, învățați să folosească arme și pregătiți pentru viitorul serviciu în forțele armate ruse”, a scris ea într-un e-mail trimis către RFE/RL.

Anterior, RFE/RL a scris și despre eforturile de îndoctrinare a copiilor ucraineni.

Echipa de la Yale afirmă că a identificat cel puțin 210 facilități în Rusia și în zonele ocupate de Rusia din Ucraina unde au fost duși copii ucraineni, dintre care 156 au fost identificate recent în ultimul său raport.

„Am descoperit că 50% din toate facilitățile au fost asamblate direct de guvernul federal rus... direct în linia de comandă a Kremlinului. Și aceasta este o descoperire importantă”, a declarat Raymond.

„Nu aveam (anterior) dovezi concrete sub forma unor documente de încorporare care să lege direct aceste facilități de Kremlin”, a adăugat el.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

