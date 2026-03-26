Filmul documentează lecțiile de propagandă pro-război ținute într-o școală din regiunea Celeabinsk din Rusia, folosind imagini filmate în secret pe parcursul a doi ani și scoase ilegal din țară de către cameramanul școlii.

Acesta filma la ordinul autorităților părțile „publicabile” ale orelor de educație patriotică, pentru a le „raporta” mai sus.

Consiliul pentru Drepturile Omului din Rusia, controlat de Kremlin, s-a plâns săptămâna trecută de film, afirmând că „au fost folosite imagini cu minori fără a se obține consimțământul părinților acestora”.

În hotărârea pronunțată joi, tribunalul din regiunea Celeabinsk a declarat că filmul promova „terorismul” și „atitudini negative față de actualul guvern”, a informat agenția independentă de știri rusă Sotavision, preluată de AFP.

Instanța a obiectat, de asemenea, față de faptul că filmul afișează un steag „alb-albastru-alb”, un simbol pe care unii membri ai opoziției ruse îl folosesc pentru a protesta împotriva războiului din Ucraina, dar care este interzis în Rusia ca fiind „extremist”.

Judecat a interzis filmul – care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun documentar la mijlocul lunii martie – pe trei platforme ruse de streaming, a mai relatat Sotavision, publicând o înregistrare audio a judecătorului vorbind în sala de judecată.

Este prima măsură cunoscută de utilizare a instanțelor din Rusia pentru a restricționa accesul la film – ale cărui copii piratate sunt disponibile pe scară largă online – în Rusia.

De la lansarea atacului militar la scară largă asupra Ucrainei, în urmă cu patru ani, Kremlinul a suprimat opoziția față de război.

Autoritățile au încercat să promoveze sprijinul pentru războiul din Ucraina în sistemul de învățământ, modificând programele școlare pentru a promova narațiunea Kremlinului cu privire la ofensivă.

Realizatorul filmului, Pavel Talankin, a fugit din Rusia în 2024.

Documentarul prezintă copii docili și ascultători, care la început par plictisiți și dezorientați de ore, dar care învață treptat noile noțiuni patriotice, a scris într-o prezentare a filmului ziarul britanic Guardian.

Înainte de izbucnirea războiului împotriva Ucrainei, ei se aliniau pentru a cânta refrene vesele ca: „Fie ca soarele să strălucească mereu; fie ca cerul să fie mereu senin.”

Câteva luni mai târziu, îi vedem ținându-și capul în mâini, îngrijorați și neînțelegând nimic, în timp ce profesorii lor citesc texte ale guvernului despre obiectivele armatei ruse în Ucraina și se împiedică de cuvinte necunoscute precum „denazificare” și „demilitarizare”.

Filmul a fost criticat chiar și de unii ruși cu vederi anti-Kremlin pentru că nu are acordul persoanelor filmate.

Scris cu informații de la AFP și Guardian.