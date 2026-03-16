„Mr. Nobody Against Putin” primește Oscarul pentru cel mai bun documentar

Regizat de David Borenstein și profesorul Pavel Talankin, filmul urmează activitatea lui Talankin la o școală din Karabaș, un oraș minier sărac din Munții Urali.

Filmul folosește imagini filmate de Talankin pe parcursul a doi ani pentru a arăta modul în care guvernul rus al președintelui Vladimir Putin îndoctrinează elevii cu mesaje pro-război.

La cererea Ministerului Educației din Rusia, Talankin, în vârstă de 35 de ani, a filmat activități de propagandă pro-război la școala primară din Karabaș.

Însă, oficialii ministerului nu bănuiau că el va transforma înregistrările video într-un documentar despre campania rusă de „educație patriotică” pentru elevi.

Talankin descrie în film și persecuția la care a fost supus el însuși, precum și exilul său ulterior – o „cronologie emoționantă și intimă”, după cum a descris-o The Hollywood Reporter.

„Mr. Nobody Against Putin” vorbește despre cum îți pierzi țara, iar ceea ce am observat lucrând cu aceste imagini este că o pierzi prin nenumărate mici acte de complicitate”, a declarat regizorul Borenstein pe scenă, alături de Talankin.

„Asta se întâmplă atunci când ne comportăm ca niște complici, când un guvern ucide oameni pe străzile marilor noastre orașe, când nu spunem nimic, când oligarhii preiau controlul asupra mass-mediei și controlează modul în care o producem”, a adăugat Borenstein.

„Este de necrezut”

Înainte de ceremonia de la Los Angeles, Talankin a declarat: „Dacă mi-ai fi spus acum doi ani că lucrurile se vor întâmpla astfel, ți-aș fi râs în față.”

„Este de necrezut – astfel de lucruri pur și simplu nu se întâmplă.”

Talankin, cunoscut și sub numele de Pașa, a fugit din Rusia în vara anului 2024 cu hard disk-urile care conțineau materialul ce avea să se transforme în documentarul de lung metraj.

Talankin l-a cunoscut pe Borenstein online, a mărturisit el pentru CBS, și a filmat timp de doi ani, în timp ce Borenstein a regizat de la distanță, din Europa.

În mass-media rusă pro-guvernamentală din Rusia, filmul a fost calificat drept „anti-rus”. După lansarea filmului, la școala unde lucra Talankin au venit reprezentanți ai forțelor de ordine. Mama sa, care lucra acolo ca bibliotecară și înlocuia periodic profesorii, a fost nevoită să-și dea demisia, a relatat presa locală.

Filmul a câștigat și un premiu BAFTA la Londra, în februarie, pentru cel mai bun documentar.

Cu informații de la Radio Svoboda, Reuters și AFP

