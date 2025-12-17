Memoriile din închisoare ale lui Sarkozy sunt bestseller în Franța

În vârstă de 70 de ani, Sarkozy a transformat cele trei săptămâni petrecute în spatele gratiilor în octombrie-noiembrie în „Jurnalul unui deținut” („Le journal d'un prisonnier”) și a plecat într-un turneu național pentru a-și saluta fanii entuziaști, scrie AFP.



„Jurnalul unui deținut” s-a vândut în 98.610 exemplare în doar câteva zile de la lansarea în librării! Un fenomenal număr 1”, a scris editorul Fayard pe rețeaua de socializare X.



Cartea de 216 pagini povestește „luptele” cotidiene ale lui Sarkozy cu zgomotul și mâncarea de proastă calitate, dar face valuri și prin mesajul său politic.



Printre altele, el dezvăluie o conversație cu lidera de extremă dreapta Marine Le Pen și sugerează o posibilă alianță între dreapta franceză tradițională și partidul anti-imigrație al lui Le Pen.



„Calea către reconstrucția dreptei poate avea loc numai cu un spirit de unitate cât mai larg posibil, fără excluderi și fără anateme”, scrie el.



Sarkozy a fost găsit vinovat în septembrie pentru că a solicitat finanțare ilegală de la dictatorul libian Moamer Gadhafi pentru alegerile prezidențiale câștigate în 2007.



A fost condamnat la cinci ani de închisoare, dar a stat la închisoarea La Sante din Paris doar 20 de zile, căci un judecător a dispus eliberarea sa condiționată.

El a fost condamnat în alte două cazuri, unul pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale și altul pentru corupție și trafic de influență.



Fostul președinte și soția sa, Carla Bruni, se confruntă cu un alt posibil proces pentru acuzații că au încercat să mituiască un martor cheie al acuzării în cazul finanțării campaniei din Libia.



Ei neagă acuzațiile.



De la primul său mandat la putere, Sarkozy a devenit un influent actor politic din culisele dreptei franceze și un prolific autor de memorii și cărți, amintește AFP.



Printre scrierile sale recente se numără „Epoca luptelor” din 2023, „Epoca furtunilor” din 2020 și „Pasiuni” din 2019.

