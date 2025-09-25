Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, condamnat pentru conspirație în procesul privind finanțarea campaniei electorale din 2007

Sentința urmează să fie anunțată oficial în cursul zilei de joi. Procurorii au cerut o pedeapsă de șapte ani de închisoare.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, fost președinte al Franței între 2007 și 2012, a negat toate acuzațiile.

Judecătoarea Nathalie Gavarino a declarat că, în calitate de ministru și lider de partid la acea vreme, Sarkozy „a permis colaboratorilor săi apropiați și susținătorilor politici asupra cărora avea autoritate și care acționau în numele său” să contacteze autoritățile libiene „pentru a obține sau a încerca să obțină sprijin financiar”.

Cu toate acestea, instanța a stabilit că nu există dovezi suficiente pentru a-l considera beneficiar direct al finanțării ilegale.

Doi foști colaboratori apropiați ai lui Sarkozy au fost, de asemenea, condamnați. Claude Guéant, fostul său consilier principal, a fost găsit vinovat de corupție și falsificare, iar fostul ministru Brice Hortefeux a fost condamnat pentru conspirație. Eric Woerth, trezorierul campaniei din 2007, a fost achitat.

Procurorii susțin că Nicolas Sarkozy și colaboratorii săi au încheiat în 2005 un pact cu fostul lider libian Muammar al-Gaddafi pentru a finanța ilegal campania electorală din 2007. În schimbul susținerii în campanie, liderului libian i s-ar fi promis că Franța va susține Libia pe scena internațională.

Regimul lui Gaddafi fusese acuzat de atentate teroriste, inclusiv bombardarea unui avion deasupra orașului scoțian Lockerbie în 1988, care zbura pe ruta Frankfurt - Detroit, și a altuia deasupra Nigerului, în 1989.

Rechizitoriul procurorilor s-a bazat pe declarațiile a șapte foști oficiali libieni, pe documentarea vizitelor în Libia ale apropiaților lui Sarkozy, urmărirea transferurilor financiare și pe însemnările fostului ministru libian al petrolului, Shukri Ghanem, găsit înecat în Dunăre, la Viena, în 2012.

Un moment semnificativ în acest dosar cazului a fost moartea subită, marți, a omului de afaceri franco-libanez Ziad Takieddine, un martor cheie al acuzării. Moartea omului de afaceri a survenit la Beirut, cu doar două zile înainte de verdict.

Takieddine, în vârstă de 75 de ani, a susținut în repetate rânduri că a livrat până la cinci milioane de euro în numerar de la Gaddafi către Sarkozy și către șeful său de cabinet, în 2006 și 2007.

Ulterior, acesta și-a retractat acuzațiile, pentru ca apoi să-și susțină declarațiile acuzatoare. Aceste schimbări de atitudine au dus la deschiderea unui alt dosar împotriva lui Sarkozy și a soției sale, Carla Bruni-Sarkozy, pentru presupuse presiuni asupra unui martor.

Sarkozy a promis că va „lupta până la capăt” pentru a-și dovedi nevinovăția.

Dosarul în care a fost condamnat pentru conspirație este doar una dintre numeroasele probleme juridice ale fostului președinte al Franței.

Într-un caz de corupție, a primit o pedeapsă de un an de închisoare, executată timp de trei luni cu o brățară electronică, înainte de a fi eliberat condiționat.

De asemenea, Sarkozy a fost deposedat de Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincție a Franței, din cauza condamnării pentru corupție.

În ciuda problemelor legale, Sarkozy rămâne o figură influentă în politica franceză de dreapta.

El s-a întâlnit recent cu premierul Sébastien Lecornu, fost protejat al său, și a oferit sprijin indirect Partidului Adunarea Națională (RN), condus de Marine Le Pen, declarând că formațiunea de extremă dreapta face acum parte din „arcul republican”.

De asemenea, Sarkozy se întâlnește în mod frecvent cu actualul președinte francez, Emmanuel Macron.

Procesul, care a început în ianuarie 2025, a atras atenția internațională, mai ales că Sarkozy a jucat un rol-cheie în intervenția NATO din 2011, care a dus la răsturnarea și uciderea lui Gaddafi în timpul Primăverii Arabe.

Instanța a notat că, după 2007, Sarkozy a beneficiat de imunitate prezidențială, ceea ce a limitat perioada investigată la intervalul 2005-2007.

Articol preluat de la Europa Liberă România

