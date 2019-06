Hugh Chetwynd: Am constatat că autoritățile române nu reușesc să controleze violența din închisori (VIDEO)

În închisorile din România domnește o atmosferă de frică, situația din Galați fiind „deosebit de alarmantă”, se arată în ultimul raport al Comitetul pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante. Corpul de experți de pe lângă Consiliul Europei și-a exprimat îngrijorarea cu privire la câteva probleme persistente în închisorile din România: tratamentul abuziv la care sunt supuși deținuții de către personalul din închisori și poliție, precum și violența din închisori. CPT afirmă că a primit un număr considerabil de acuzații de maltratare fizică a prizonierilor de către personalul penitenciarelor, în special de către membrii grupurilor de intervenție mascate. Cât privește cazurile de rele tratamente, CPT critică lipsa de înregistrare a rănilor de către serviciul de sănătate și eșecul de a investiga în mod eficient acuzațiile. Raportul mai arată că bătăile și abuzurile sexuale sunt frecvente, în special printre deținuții tineri din închisoarea din Bacău, declară într-un interviu cu Europa Liberă expertul CTP, Hugh Chetwynd. CPT îndeamnă autoritățile române să aibă în vedere transformarea centrelor de detenție în centre de arest preventiv și plasarea acestora sub autoritatea Ministerului Justiției și a Administrației Naționale a Penitenciarelor.



Europa Liberă: Domnule Chetwynd, criticați în raport poliția română și felul în care administrează arestările și anchetele.

Hugh Chetwynd: „În raportul nostru am analizat cum sunt tratați de către poliție cei arestați și în anumite închisori, mai ales în închisorile de înaltă siguranță. Am constatat că situația este destul de bună în secțiile de poliție din România. Pe de altă parte, am înregistrat multe plângeri de violență fizică din partea deținuților, fie când au fost arestați, fie când au fost luați la secția de poliție pentru interogatoriu. Problema este că atunci când au fost încarcerați, deținuții nu au fost examinați corespunzător medical, ca atare, nu s-a putut determina dacă erau bolnavi încă de la încarcerare sau dacă s-au îmbolnăvit ulterior din cauza condițiilor de detenție și a tratamentelor inumane.

Opinia noastră este că poliția din România trebuie să fie mai bine pregătită pentru procedurile de arestare și anchetare a suspecților. Am constatat în timpul misiunii că mai multe persoane aveau răni. Ca atare, am stat de vorbă cu ei, le-am ascultat poveștile, și am analizat și dovezile cu privire la rănile pe care le aveau. Am fotografiat aceste răni, apoi am vrut să aflăm cum au fost arestați, în ce condiții, și ne uităm la credibilitatea acuzațiilor. Anumite acuzaţii sunt credibile. Le-am documentat și le-am menționat în raport. Altele, nu.”

​Europa Liberă: Ce anume v-a făcut să credeți că nu sunt credibile unele acuzații de rele tratamente?

Hugh Chetwynd: „Pentru că rănile nu au putut fi determinate, nu am putut determina cum de s-a ajuns la ele. Când un deținut spune că a fost lovit de poliție, dar nu are răni sau urme ale acestor rele tratamente, atunci acuzaţiile nu sunt credibile. Cercetăm doar acele cazuri în care acuzaţiile se pot și dovedi. Față de precedentele rapoarte, la poliție s-au înregistrat îmbunătățiri.

Violența sexuală în închisori este o altă problemă...

De asemenea, s-au înregistrat îmbunătățiri în investigarea acuzațiilor de rele tratamente. În închisorile de înaltă siguranță am vrut să vedem cum operează acestea, în ce fel impun regulile, dacă o fac în mod disproporţionat sau nu. Am constatat că autoritățile nu reușesc să controleze violența din închisori. De asemenea, violența sexuală în închisori este o altă problemă. Tinerii sunt repartizați în celule foarte mici și în număr prea mare pentru dimensiunea celulei. În aceste condiții, personalul nu poate controla ce se întâmplă în celulă. Autoritățile intervin când uneori este foarte târziu, iar victimele sunt scoase din celula într-o situație disperată.”

Europa Liberă: În România impunitatea este o temă foarte actuală. Ce poate face CPT pentru ca cei care încalcă legea să fie trași la răspundere?

Hugh Chetwynd: „Din punctul nostru de vedere, dacă un polițist sau un gardian din închisoare tratează rău o persoană aflata în arest, aceștia trebuie trași la răspundere pentru asta. O astfel de faptă trebuie să fie investigată, iar cei vinovați - acuzați și sancționați în mod corespunzător de către judecători. Convenția drepturilor fundamentale la articolele 3 şi 5 vorbește clar despre asta. CPT are are grijă ca astfel de persoane să fie trase la răspundere de autoritățile statului unde are loc violarea Convenției.”

​Europa Liberă: Se tot discută despre situația închisorilor din România ca și cum la noi este dezastru față de alte state. Este chiar așa? Puteți face o comparație cu media europeană?

Hugh Chetwynd: „România a reformat foarte mult sistemul penitenciar în ultimii 5 ani. La fel, a aplicat foarte multe reforme în justiție și legislația penală. Numărul de deținuți s-a redus, la fel ca și aglomerarea din închisori. Situația închisorilor din România este aproape de media europeană, cu o rată foarte mică de aglomerare în închisori. Dacă în următorii 5 ani se mai construiesc închisori, România va avea una dintre cele mai bune situații din Europa.”