În Orientul Mijlociu au avut loc schimburi de lovituri aeriene între Israel și Iran, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a declarat că îi va spune prim-ministrului Benjamin Netanyahu să se abțină de la riposta împotriva unui recent baraj de rachete iraniene, deoarece fragilul armistițiu din Orientul Mijlociu părea a fi în pericol.

Între timp, Ministerul de externe de la Chișinău a avertizat moldovenii aflați la muncă în Israel despre măsurile speciale luate de autoritățile de acolo, dar și despre drepturile lor în asemenea condiții.

Valuri de atacuri

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au raportat mai multe valuri de atacuri cu rachete iraniene asupra teritoriului israelian dimineața zilei de 8 iunie.

„Sistemele de apărare operează pentru a intercepta amenințarea”, a declarat IDF într-o postare pe X.

Armata israeliană a confirmat, de asemenea, că forțele sale aeriene au lovit mai multe ținte în complexul petrochimic din Mahshahr, sud-vestul Iranului, pe 8 iunie.

„Forțele Aeriene Israeliene au lovit ținte militare aparținând regimului terorist iranian în vestul și centrul Iranului cu puțin timp în urmă”, a scris IDF pe X.

Mass-media iraniană a relatat că un atac asupra companiei petrochimice Karun din Mahshahr a provocat daune unor părți ale uzinei.

Televiziunea de stat iraniană a declarat că explozii au fost auzite în orașe din întreaga țară, inclusiv Teheran, Karaj, Tabriz și Isfahan.

Atacurile au loc după ce Iranul a lansat o serie de rachete asupra Israelului, în primul său atac asupra țării de la intrarea în vigoare a unui armistițiu șubred pe 8 aprilie între Teheran și Washington, susținând că acesta a fost un răspuns la atacurile militare ale Tel Aviv-ului asupra Beirutului.

Trump vrea una, Israelul alta?

În ciuda acțiunilor Iranului, Trump a declarat că un acord cu Teheranul pentru a transforma armistițiul într-un acord de pace continuă să fie „foarte aproape”, adăugând că nu dorește ca atacurile cu rachete ale Iranului asupra Israelului să „saboteze” procesul de pace.

Trump a declarat pentru Fox News că „nu este mulțumit” de atacurile Israelului asupra Libanului, înainte de a fi citat de publicația media Axios cu declarația că atacurile iraniene „nu au rănit pe nimeni. Sper că Israelul nu va răspunde”.

Luke Coffey, cercetător senior la Institutul Hudson, specializat în securitatea națională, a declarat că ultima escaladare dintre Iran și Israel „este probabil cea mai clară indicație de până acum că nu suntem nici pe departe aproape de o înțelegere de pace durabilă cu Iranul”.

„Este, de asemenea, o reamintire a faptului că Israelul va face tot ce consideră necesar pentru a-și apăra interesele naționale, chiar dacă asta înseamnă să meargă împotriva presupuselor dorințe ale președintelui SUA”, a declarat el pentru RFE/RL.

Schimbul de focuri peste noapte dintre Iran și Israel nu va face decât să agraveze „procesul diplomatic haotic” cu Statele Unite, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, și va exacerba și mai mult suspiciunile Teheranului față de Washington.

Esmaeil Baghaei a adăugat că SUA poartă responsabilitatea directă pentru încălcările recente ale armistițiului și că Israelul nu ia măsuri independente, fără a consulta Washingtonul.

MAE către muncitorii din Israel: dacă nu e adăpost aproape, nu trebuie să munciți

Ministerul de externe de la Chișinău a înștiințat cetățenii moldoveni aflați în Israel, printr-o postare a ambasadei moldovene din Tel Aviv, asupra măsurilor speciale luate acolo în urma noilor ciocniri cu Iranul și cu milițiile anti-israeliene din regiune.

În postare sunt menționate închiderea școlilor, limitare adunărilor publice etc. , dar și faptul că la locul de muncă „activitatea poate continua doar în locațiile în care se poate ajunge la un spațiu protejat standard în intervalul de timp stabilit pentru avertizare”.

În trecut, expunerea la pericol a muncitorilor moldoveni în Israel a constituit un motiv de fricțiune în relațiile bilaterale altfel excelente dintre cele două țări.

Conform orientărilor Ministerului Construcțiilor și Locuințelor din Israel, lucrările sunt permise numai pe șantierele care dispun de o infrastructură de protecție adecvată. De asemenea, restricțiile interzic desfășurarea lucrărilor pe șantierele unde nu există un adăpost la care se poate ajunge în cel mult un minut sau două.

Potrivit unor mărturii din presa israeliană, însă, inspectorii închid adesea ochii la neajunsurile de pe șantiere.

„În sectorul construcțiilor, muncitorilor care operează macarale sau lucrează în șanțuri adânci le poate lua uneori până la 10 minute să se evacueze — timp pe care pur și simplu nu îl au în situații reale”, a spus Meytal Russo, de la organizația neguvernamentală KaLaOved, citată de Times of Israel.

Într-un videoclip satiric publicat pe rețelele de socializare, operatorul de macara și creatorul de conținut Artyom Jeymanson a încercat să găsească o notă de umor arătând ce face el în timpul unei alerte de sirenă, în timp ce lucrează la macara: În clip, Jeymanson le arată spectatorilor rutina sa de a-și pune casca, de a ieși din cabina de comandă a macaralei și apoi glumește spunând că rămâne pe loc, cântând imnul național al Israelului, „Hatikva”, în timp ce este înfășurat într-un steag israelian.

„Ce altceva mai am de făcut?”, întreabă el, spre cameră, între versuri. „Până acum a funcționat.”

În unele cazuri, a remarcat Russo, șefii de șantier le-au spus muncitorilor să „se întindă pur și simplu la pământ, în loc să le pună la dispoziție echipamente de protecție adecvate”.

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