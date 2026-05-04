Iranul spune că va ataca navele SUA dacă vor escorta petroliere în Golful Persic

Negocierile dintre cele două țări se află în impas de când a intrat în vigoare, pe 8 aprilie, armistițiul din războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, controlul strict exercitat de Teheran asupra strâmtorii fiind principalul punct de dispută.

Trump a declarat în weekend că noua operațiune maritimă, pe care a numit-o „Proiectul Libertate” („Project Freedom”), este un gest „umanitar” pentru echipajele de pe numeroasele nave blocate în strâmtoare, care ar putea rămâne fără alimente și alte provizii.

„Vom depune toate eforturile pentru a scoate navele și echipajele lor în siguranță din strâmtoare. Marinarii au declarat cu toții că nu se vor întoarce până când zona nu va deveni sigură pentru navigație”, a postat Trump pe Truth Social, precizând că operațiunile vor începe luni.

Sute de nave și până la 20.000 de marinari nu au putut tranzita strâmtoarea în timpul conflictului început la 28 februarie, potrivit estimării Organizației Maritime Internaționale.

Unele nave care au încercat să tranziteze strâmtoarea au raportat că au fost atacate, iar Iranul a capturat mai multe alte nave.

Ca răspuns la cea mai nouă declarație a lui Trump, comandamentul central al armatei iraniene a declarat că orice trecere în siguranță prin Ormuz trebuie coordonată cu forțele sale „în toate circumstanțele”.

„Avertizăm că orice forță armată străină – în special armata agresivă a SUA – dacă intenționează să se apropie sau să intre în Strâmtoarea Ormuz, va fi țintită și atacată”, a declarat generalul-maior Ali Abdollahi într-o declarație difuzată de postul public de televiziune IRIB.

Prin blocarea Strâmtorii Ormuz, Iranul a întrerupt fluxurile vitale de petrol, gaze și îngrășăminte către economia mondială, în timp ce Statele Unite au impus un contra-blocaj asupra porturilor iraniene.

Comandamentul Central al armatei SUA a declarat că va folosi în această misiune 15.000 de militari, peste 100 de aeronave cu plecare de pe sol sau portavion, precum și nave de război și drone.

„Sprijinul nostru pentru această misiune defensivă este esențial pentru securitatea regională și economia globală, întrucât menținem și blocada navală”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, într-un comunicat.

Administrația Trump a solicitat ajutorul altor țări pentru a forma o coaliție internațională care să garanteze siguranța transportului maritim în strâmtoare. CENTCOM a declarat că inițiativa cea mai recentă va combina „acțiunea diplomatică cu coordonarea militară”.

Nu a fost limpede imediat care țări vor beneficia de operațiunea SUA sau cum va funcționa aceasta. Trump a avertizat că la orice interferență cu operațiunea SUA se va răspunde „în forță”.

Scris pe baza informațiilor de la AFP și Reuters.

