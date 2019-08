Idea superiorității rasei albe, un fenomen îngrijorător în America

Idea superioritatii rasei albe devine pe zi ce trece un fenomen ingrijorator in America. Care sint argumentele celor care spun ca este la fel de periculoasa ca orice alta forma de extremism? – e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Resentimente rasiale si o stare de axietate fac parte din ceea ce a atras o parte a bazei electorale catre presedintele Trump. Faptul ca tineri albi au astfel de stari, combinat cu numarul mare de arme de foc, accesibile in America, au creat o situatie exploziva care duce la atacuri, cum a fost in weekend cel de la El Paso.

In ultimele 18 luni, in America, persoane inarmate care impartasesc idea superioritatii albilor au fost raspunzatoare pentru 65 de morti, in sapte incidente diferite.

De ambele parti ale spectrului politic se fac auzite apeluri dupa ce un tinar alb a impuscat oameni la El Paso, el punind pe internet si un manifest in care vorbea despre o “invazie hispanica”, caracterizare folosita si de Trump in trecut.

George P Bush, un republican hispanic si nepot de presedinti a avertizat impotriva “terorismului alb, aici, in America”.

Directorul FBI a spus ca terorismul intern este considerat acum o amenintare activa si persistenta. Cu doua saptamini in urma, directorul a declarat ca agentia sa a facut 100 de arestari pentru terorism intern, in ultimele noua luni, multe dintre incidente avind la origine organizatii sau persoane care cred in suprematia albilor.

Extremisti de extrema dreapta au ucis in 2018 un numar record de persoane, prin comparatie cu toti anii de dupa 1995, anul atentatului terorist comis de Timothy McVeigh la Oklahoma City.

Idea conspiratiei asa numitei “inlocuiri a albilor” de catre minoritati si imiganti, sustinuta si de atentatorul din El Paso, a devenit de mare circulatie pe Internet. Manifestul ucigasului nu a putut fi blocat eficace si astfel sute de persoane l-au propagat pe Facebook si Tweeter.

Dreapta nationalista a fost foarte activa pe Internet in saptamina dezbaterilor democrate, tinta predilecta fiind Kamala Harris, care este senatoare de culoare.

Agenti ai politicii Rusiei au incearca si incearca, pe retele de socializare sa alimenteze dreapta nationalista americana, pentru ca aceasta creaza diviziuni si clivaje, uneori cu consecinte violente. Ori asta este ceea ce Rusia isi doreste, compromiterea optiunii liberal democratice in lume.

FBI-ul a fost criticat pentru lentoarea cu care se raporteaza la primejdie, desi oficialitati ale agentiei au spus in Congres ca 850 de investigatii pentru terorism sint in curs, o scadere fata de anul anterior.

In 2009, Departamentul pentru Securitate Interna a spus ca cea mai mare primejdie de securitate nu este terorismul extern, ci extremistul de extrema dreapta.

Din punct de vedere politic, exista pe de o parte realitatea demografica, cu minoritatile crescindu-si procentul din populatie si, pe de alta parte, realizarea ca in state, cum sint Texas, influenta politica s-ar putea muta catre stinga, in detrimentul republicanilor, tocmai pentru ca imigrantii, in special cei din America Latina, domina scena.