Igor Boțan: Problema este în interesele elitelor de la noi și în calitatea noastră de cetățeni

Igor Boțan: „Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană a fost semnat acum șase ani și insist că este cel mai important document pe care statul independent Republica Moldova l-a semnat vreodată.”

Europa Liberă: Putem spune că este o anexă la Constituție?

Igor Boțan: „Da, eu cred că putem spune acest lucru, pentru că există și o hotărâre a Curții Constituționale care spune foarte clar că opțiunea proeuropeană a Republicii Moldova se înscrie plenar în Constituția Republicii Moldova și, mai cu seamă, în Declarația de Independență a Republicii Moldova. Deci, aceste documente, din punctul meu de vedere, e bine să le citim și să le analizăm împreună.”

Europa Liberă: Și dacă e atât de valoros acest document, de ce trenează punerea lui în aplicare?

Igor Boțan: „Există un șir de factori. Primul este societatea noastră dezbinată, al doilea lucru este calitatea elitei politice. Cea care s-a aflat la guvernare sub titulatura de Alianță pentru Integrarea Europeană a comis un șir nu doar de greșeli, dar și de crime împotriva cetățenilor Republicii Moldova și împotriva scopului anunțat – integrarea europeană.”

Europa Liberă: Cu premeditare sau din neștire, sau din lipsă de experiență, de expertiză?

A fost compromis unul dintre idealurile cele mai importante pe care le-a avut societatea noastră...

Igor Boțan: „Sigur că cu premeditare, pentru că hoțiile se fac premeditat și în acest mod a fost compromis unul dintre idealurile cele mai importante pe care le-a avut societatea noastră. Și mai există factorul al treilea, pe care trebuie să-l menționez - propaganda pe care o duc cei din afară care nu sunt mulțumiți de faptul că Republica Moldova a îmbrățișat integrarea europeană.”

Europa Liberă: S-o luăm ab ovo. Este ireversibil cursul proeuropean, însemnând că nicio guvernare nu poate să întoarcă oiștea căruței înapoi?

Igor Boțan: „Nu putem spune acest lucru, din păcate, deși așa cum am menționat nu o dată în discuțiile cu Dvs., dna Greceanîi în două rânduri a fost prim-ministru al Republicii Moldova și domnia sa a semnat documente, precum programe de guvernare pentru Republica Moldova, în care sublinia, menționa că integrarea europeană a Republicii Moldova este ireversibilă. Dl Igor Dodon în acea perioadă era viceprim-ministru și trebuie să înțelegem că susținea această opțiune. Acum, Partidul Socialiștilor și conducerea acestui partid generează un fel de atitudine, hai să-i spunem așa, de reticență din simplul motiv că documentele de bază ale acestui partid prevăd renunțarea la integrarea europeană, organizarea unui referendum și integrarea Republicii Moldova în spațiul euroasiatic.”

Europa Liberă: Dle Boțan, să explicăm ascultătorilor noștri foarte clar: de ce acest „fariseism”, duplicitate? De ce un partid care pledează univoc pentru parteneriat strategic cu Rusia, cu Putin - și confirmarea vine de la liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care a ținut neapărat să meargă la Moscova cu ocazia paradei de 75 de ani de la victorie -, de ce această formațiune nu întoarce cursul Moldovei acolo unde consideră că va fi mai profitabil? De ce nu renunță? De ce stă cu picioarele în două bărci, ca să zicem așa, mai eufemistic?

Igor Boțan: „Înțeleg întrebarea Dvs. Răspunsul transpare chiar din declarația de astăzi a dnei Zinaida Greceanîi, care este președinte formal al Partidului Socialiștilor și care a menționat că formațiunea pe care o conduce este cea mai consecventă forță politică din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Adică îi consecventă în consecvență?

Igor Boțan: „Exact, pentru că, așa cum ne-am convins cu toții, adoptă declarații de condamnare, de exemplu, ca să completez această imagine a traseismului politic în Parlamentul Republicii Moldova, după ce liderii acestui partid au practicat acest traseism. Deci este un fel de a face politică în Republica Moldova și, așa cum spuneam, la mijloc e situația reală, obiectivă pe care o avem. Suntem o societate divizată, practic, în două părți. Avem cetățeni care se uită spre spațiul estic și avem cetățeni, sper foarte mult că majoritatea, care se uită în direcția Uniunii Europene și a integrării europene.

Pentru că avem acest prilej să vorbim despre șase ani de la semnarea Acordului de Asociere, trebuie să înțelegem cât de mult am avansat și, în același timp, câte mai avem de făcut. Dar am avansat foarte mult și avem relații foarte strânse cu Uniunea Europeană din punct de vedere economic și din punct de vedere politic. Avem o mulțime de lucruri care ne leagă și totul depinde acum de modul în care se comportă elitele politice, cei care formează opinia publică și transmit cetățenilor mesaje pe care cetățenii trebuie să le digere și să facă concluzii.”

Europa Liberă: Teoretic, toate formațiunile vor un stat de drept, unde să domnească legea, și atunci când sunt în opoziție să aibă tratament egal, echitabil, echidistant, indiferent de orientarea geopolitică a Republicii Moldova. De ce justiția până acum încă nu este una performantă, la nivelul așteptărilor, așa cum era asumat în clauzele Acordului de Asociere?

Igor Boțan: „Pentru că elitele politice au interese și aceste interese sunt de cele mai multe ori de ordin economic, iar asta înseamnă că elitele care se înșurubează la guvernare și își bagă tentaculele în interese economice, în afaceri vor să se mențină la putere cu orice preț.”

Europa Liberă: Iar justiția să le țină spatele sau cum?

Igor Boțan: „Iar justiția este cel mai important instrument care-i ajută să facă acest lucru. Să ne amintim de guvernarea Partidului Democrat, atunci când lider era dl Vlad Plahotniuc. Pe de o parte, își dorea foarte mult ca Uniunea Europeană să finanțeze Republica Moldova, pe de altă parte a declarat calea a patra – nici cu rușii, nici cu europenii, nici cu românii, mergem de capul nostru așa cum ne convine, pentru că asta înseamnă să fim suverani. Același lucru, în paralel, îl promova și dl Igor Dodon, care a vorbit despre Republica Moldova, ne imaginăm cât de serioasă este această declarație – punte între est și vest.”

Europa Liberă: Sugerați în felul acesta că justiția va rămâne în continuare cenușăreasa partidelor de la guvernare?

Justiția rămâne încă controlată de către puterea politică...

Igor Boțan: „Cred că da, din păcate, și cred că pentru mult timp, nu în proporțiile pe care le-am avut în ultimii 3-4 ani de zile, dar cred că justiția rămâne încă controlată de către puterea politică, mai cu seamă justiția. Parcă se întrevăd niște lucruri pozitive în activitatea procuraturii, dar în ceea ce privește justiția, am văzut ultimele cazuri de condamnări, decizii care sunt șocante pentru societate și ne dăm seama că aceste decizii se iau sub influența politicului.”

Europa Liberă: Uniunea Europeană se pare că a înțeles acest lucru mai devreme decât ar fi vrut politicienii și încearcă să acționeze peste capul guvernanților?

Igor Boțan: „Nu sunt de acord cu Dvs. Uniunea Europeană este, aș spune, extrem de corectă în relațiile cu Republica Moldova. Uniunea Europeană din start ne-a spus foarte clar ce își dorește de la țări precum Republica Moldova și alte state din Europa centrală și de est – își dorește ca aceste state să asimileze valorile europene în schimbul suportului pe care Uniunea Europeană îl poate oferi statelor respective din Parteneriatul Estic, suport tehnic și suport financiar. Și Uniunea Europeană face totul pentru ca aceste lucruri să fie realizate, putem vedea toate documentele de principiu pe care le-a adoptat Uniunea Europeană, putem vedea documentele adoptate de cele cinci summituri ale Parteneriatului Estic, ca să ne dăm seama că Uniunea Europeană acționează de o manieră foarte coerentă. Toată problema este aici, la noi, în interesele elitelor și în calitatea noastră de cetățeni, plus, așa cum spuneam, propaganda acelor care încearcă să inducă în mințile oamenilor ideea că Uniunea Europeană ar promova valori străine pentru spațiul nostru și multe, multe alte lucruri cu care ne ciocnim zi de zi.”

Europa Liberă: S-ar putea plictisi la un moment dat Uniunea Europeană sau anumite țări care tractează Parteneriatul și țări ca Republica Moldova?

Igor Boțan: „Nu! Este exclus ca Uniunea Europeană să se plictisească, pentru că nu se poate plictisi. Așa cum spuneam, Uniunea Europeană a pornit de la principii legate de securitatea spațiului european și Uniunea Europeană a intervenit pe lângă Republica Moldova și alte state din Parteneriatul Estic, făcându-le ofertele despre care am vorbit pentru a se asigura că aceste state sunt stabile, sunt, din punct de vedere politic și economic relativ OK, hai să spunem așa, se dezvoltă și nu admit ca teritoriile acestor state, inclusiv Republica Moldova, să devină teritorii de tranzit pentru tot felul de traficuri criminale, cum este traficul cu arme, ființe umane, droguri ș.a.m.d. Deci, Uniunea Europeană nu-și poate permite să uite de Parteneriatul Estic și de noi, pentru că noi altminteri îi vom crea probleme Uniunii Europene.

Politicienii noștri știu acest lucru și îl speculează. Tocmai de aceea am și menționat modul în care s-au comportat liderii Alianței pentru Integrare Europeană, un comportament absolut descalificant pe care socialiștii și Igor Dodon l-au folosit pentru a acuza Uniunea Europeană de faptul că a fost indulgentă cu niște politicieni care s-au dovedit pur și simplu a fi niște hoți.”

Europa Liberă: Apropierea de Uniunea Europeană a trezit mereu nemulțumirea tutorelui răsăritean, vezi cazul Ucrainei, Ianukovici și Maidanul și alte situații relevante. Ne apropiem de un scrutin prezidențial, ne putem aștepta la exacerbarea acestei confruntări pe laitmotivul apartenenței la Uniunea Europeană, la spațiul european?

Igor Boțan: „Cred că da, numai că anvergura va fi mult mai mică, pentru că toată lumea s-a convins de faptul că politicile pe care promovează Federația Rusă în această regiune sunt pur și simplu periculoase pentru securitatea regională. Rusia are conflict cu Ucraina, a confiscat Crimeea, susține forțele separatiste din Donbas, același lucru îl avem în Transnistria, același lucru îl avem în Georgia, acum există fricțiuni politice extrem de periculoase în Belarus, unde este implicată Rusia în ajunul alegerilor prezidențiale.

Reglementarea transnistreană era o problemă pe care dl Dodon ne asigura că o rezolvă în trei luni de zile...

Din păcate, vedem că implicarea Rusiei destabilizează și subminează securitatea regională. Nu văd cum, de exemplu, la alegerile din toamnă dl Igor Dodon poate veni cu proiecte de perspectivă legate de Federația Rusă. Vedem că Igor Dodon reiterează, practic al șaselea an la rând, din 2014, aceleași motive: că Rusia ne dă acces pe piața sa pentru produsele noastre. Dar avem un acord de liber schimb, de ce dl Dodon de fiecare dată în fiecare an, în ajunul oricărui tip de alegeri trebuie să negocieze accesul produselor moldovenești pe piața rusă, care este sensul să facă acest lucru? Cum am avansat în reglementarea transnistreană? Era o problemă pe care dl Dodon ne asigura că o rezolvă în trei luni de zile. Unde sunt rezultatele?

Cum am avansat în asigurarea securității energetice a Republicii Moldova? Cumpărăm cel mai scump gaz. Deci sunt o mulțime de lucruri care vor trebui să fie discutate de către forțele politice. Una dintre problemele majore, ca să fiu corect, este modul în care se comportă celelalte forțe politice, mai cu seamă cele care se declară proeuropene și modalitatea lor de a concura, pe de o parte, iar pe de altă parte, de a fi solidare în promovarea scopului major, singurului scop major, din punctul meu de vedere – apropierea de Uniunea Europeană, integrarea politică și integrarea economică, și cooperarea politică cu această structură care, așa cum spuneam, ne-a oferit o mulțime de lucruri pozitive, o mulțime de avantaje avem de pe urma acestei cooperări, pe care noi pur și simplu n-o prețuim.”

Europa Liberă: Deci, ca să traduc în limbajul vulgar, popular, ziceți-i cum vreți, Igor Dodon este în drept și s-ar putea să îndrăznească să tragă plapuma peste el, dar depinde cât de mult îl vor lăsa concurenții săi?

Igor Boțan: „Eu așa văd lucrurile, pentru că iarăși revin la declarația dnei Greceanîi de astăzi, despre partidul cel mai consecvent. Haideți să ne uităm în documentele acestui partid și haideți să ne uităm la politica reală pe care o promovează actualmente Igor Dodon, care insistă și domnia sa că încă este liderul Partidului Socialiștilor. De unde s-a luat această politică a echilibrului între est și vest, exact în situația când Uniunea Europeană impune sancțiuni Federației Ruse pentru subminarea securității regionale? De ce acest partid vrea echilibru între o forță politică care subminează echilibrul regional, inclusiv în țara noastră și o comunitate de state care se opune acestei subminări și își dorește, așa cum prevede și Acordul de Asociere, să avem justiție, dezvoltare economică și să avem stabilitate și securitate în țara noastră? Deci, unde se găsește acest echilibru, când unii subminează aceste bunuri pe care ni le dorim cu toții, iar alții încearcă să le promoveze și să le impună cu metode civilizate, din punctul meu de vedere?”

Europa Liberă: Visul de aur sau visul utopic al multor diriguitori de la Chișinău e să fie placă turnantă economică și poate chiar liber arbitru în confruntarea estului cu vestul?

Igor Boțan: „Sigur că mulți și-ar dori acest lucru, dar trebuie să ai potențialul și trebuie să ai capacitatea intelectuală ca să faci acest lucru. Când ești dependent de securitatea pe care ți-o oferă alții, când ești dependent de piețele de desfacere, când ești dependent de ajutorul financiar și tehnic – trebuie să-ți apreciezi proporțional capacitatea și ce poți oferi în schimb. Noi în schimb am putea să oferim decență și perseverență în a îndeplini și a promova ceea ce ne-am angajat să facem.”

Europa Liberă: Și mai puțină vasalitate?

Igor Boțan: „Sigur că da. Trebuie să fim onești cu noi înșine, trebuie să fim onești față de marii jucători, dacă avem probleme, să le exprimăm de o manieră clară, pe înțelesul tuturor și să nu ne jucăm cu lucruri pe care nu le putem îndeplini, nu poate Republica Moldova să fie punte între est și vest, nu are capacitatea să facă acest lucru.”