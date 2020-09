Igor Dodon: „Totul depinde de poziția a doi actori politici importanți – de PSRM, socialiști-Dodon și de Maia Sandu-PAS”

Igor Dodon continuă să spună că nu a decis dacă va candida la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Șeful statului a declarat că o decizie finală se va lua săptămâna viitoare, dar că staff-ul electoral al PSRM lucrează de mai mult timp. Igor Dodon insistă în continuare pe un scrutin parlamentar anticipat imediat după alegeri și crede că primul decret al viitorului președinte trebuie să fie dizolvarea legislativului actual și noi alegeri, pentru că actualul parlament și-a pierdut din legitimitate odată cu traseismul deputaților.

Europa Liberă: Parcă a început febra pentru alegerile prezidențiale, nu cunoaștem încă ce decizie ia Igor Dodon. Ați anunțat că în toamnă veți spune dacă mergeți sau nu în această cursă prezidențială.

Igor Dodon: „Dar ce această febră s-a oprit vreodată? Eu cred că această luptă politică a devenit deja o agendă zilnică în Republica Moldova și foarte des vedem declarații ale politicienilor că să lupte cu cutare sau cutare, se poziționează împotriva cuiva, mai puțin vedem din partea politicienilor, mai ales din opoziție, să lupte pentru ceva, nu împotriva cuiva, dar pentru ceva – pentru salarii, pentru pensii. De luptat împotrivă, suntem noi tare buni; noi, moldovenii, sunt tare deștepți să spunem: „hai să dăm jos”, „hai împotriva cuiva”, dar haideți să ne unim sau să facem campanie pentru ceva.

Ca astăzi, pe data de 3 septembrie, cu 30 de ani în urmă a fost instituită funcția de președinte al Republicii Moldova, parlamentul în premieră l-a votat pe președintele statului suveran și independent Republica Moldova, l-a votat pe dl Snegur. Așa că interviul nostru este și într-o zi așa, simbolică. Și ați început cu întrebarea despre alegerile prezidențiale...”

Europa Liberă: Și răspunsul, când anunțați dacă participați sau nu la această cursă?

Igor Dodon: „Și răspunsul este că chiar nu acest subiect acum mă deranjează cel mai mult. Recunosc că staff-ul electoral pentru prezidențiale activează de câteva luni, zilnic, este pus totul la punct, a rămas doar un singur lucru să decidem – cine o să fie candidatul.”

Europa Liberă: Chiar credeți că e atât de dificil să se ia această decizie?

Igor Dodon: „Eu cred că orice decizie trebuie luată la timpul potrivit, timp este până pe data de 11 septembrie. Săptămâna viitoare va fi ultima zi când poate fi luată decizia de inițiere, un grup de inițiativă, de colectare a semnăturilor și se va anunța cine va fi candidatul din partea staff-ului care activează de mai multe luni.”

Europa Liberă: Dacă ați spus că activează staff-ul, asta înseamnă că răspunsul poate fi unul pozitiv, Igor Dodon va fi prezent în această campanie?

Igor Dodon: „Poate fi și pozitiv, poate fi și negativ. Săptămâna viitoare vom afla, pentru că, sincer vă spun, staff-ul activează, dar acum am alte griji, alte bătăi de cap. Și de aceea încă o dată vă spun că chiar pe masa mea zilnică nu este subiectul cine, când și cum va fi înaintat la funcția de președinte.”

Europa Liberă: Dar v-ați dori un al doilea mandat?

Igor Dodon: „Consider că primul mandat, dacă să vorbim de al doilea, că așa mă provocați. Acest mandat a fost un mandat dificil, un mandat care m-a schimbat pe mine ca politician, m-a făcut mai echilibrat, cu mult mai echilibrat, mai puțin categoric, nu este numai negru și alb, mai este și sur; m-a făcut disponibil să accept cedările atunci când este necesar. Și eu cred că Dodon de acum și Dodon de patru ani în urmă sunt două lucruri absolut diferite.

Totul depinde de ce am putea soluționa în funcția de președinte al Republicii Moldova, pentru că o bună parte din ceea ce mi-am pus ca scop în social, mai multe lucruri, ele au fost lansate, multe în premieră în Republica Moldova. Pe mine m-ar interesa niște lucruri mai strategice și din cele strategice ar fi reunificarea țării. Pentru un așa obiectiv, în caz dacă voi înțelege că sunt șanse de a mișca lucrurile mai repede decât s-au mișcat în patru ani, cu toate că s-au mișcat și în acești patru ani, atunci s-ar merita.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că din 2016 și până acum Igor Dodon s-a schimbat, a devenit mai echilibrat...

Igor Dodon: „Și Dvs. nu sunteți de acord?...”

Europa Liberă: ...dar dacă eventual mai câștigă un mandat, se va mai schimba? În ce sens se va schimba, pentru că și unii colegi de-ai Dvs., politicieni, spun că, dacă Igor Dodon mai câștigă un mandat, va fi altul decât a fost până acum?

Igor Dodon: „Va fi mai experimentat, mult mai echilibrat, mult mai strategic.”

Europa Liberă: Ce înseamnă „mai strategic”?

Igor Dodon: „Cu viziuni mai strategice. Diferența între un om de stat și un om politic este foarte mare; omul politic se gândește la următoarele alegeri, dar omul de stat se uită la interesele statului, indiferent dacă va pierde sau nu din ratingul personal pentru a atinge niște obiective în interesul statului. În caz dacă voi mai merge la un mandat de președinte, eu cred că toți înțeleg că șansele mele de a învinge sunt cele mai mari, în pofida la tot ce se întâmplă. Evident că acesta va fi ultimul mandat în viața mea.

Și evident, atunci îți pui alte obiective, nu cum să arăți mai bine în fața unui grup sau altuia de alegători, pentru a obține încă un vot de încredere, apar lucruri mai strategice, viziuni mai strategice, unde poate trebuie să cedezi mai mult, unde poate chiar trebuie să faci unii pași pe care o parte a societății nu i-ar accepta, dar îi faci în interesul statului, în interesul țării. Eu cred că anul trecut, când l-am dat jos pe Plahotniuc, atunci s-a manifestat omul de stat, și nu omul politic, pentru că politic poate avea să fie o altă situație, dar interesul statului a necesitat să fac acel pas. Și l-am făcut.”

Europa Liberă: Observatorii spun că dreapta e mai fărâmițată, dar pentru prima oară în acest an se pare că și pe eșichierul de stânga vor fi mult mai mulți candidați decât au fost până acum. Aceasta arată o concurență mai sănătoasă, aceasta arată că pe stânga există o fărâmițare?

Igor Dodon: „Este bine când sunt mulți candidați, e bine când cetățenii au dreptul de a alege nu din doi, cum acum toți spun că-s doi, dar să fie 7, 8, 10. Categoric nu trebuie de întreprins acțiuni de limitare a înregistrării cuiva, numai dacă nu sunt încălcări ale legislației, sau de scoatere a cuiva din cursă.

E clar că o să fie și mult noroi, eu nu mă ocup cu lucrurile acestea și le-am spus și la colegi că pe noi, categoric, lucrurile acestea nu ne interesează. Noi vom merge cu lucrurile bune, dacă o să mergem.”

Europa Liberă: Dar apar și concurenți, sateliți din ăștia care ar conveni anumitor actori politici?

Igor Dodon: „Ei tot timpul sunt, în orice țară, în orice campanie electorală și eu nu cred că Republica Moldova este o excepție în acest sens. De aceea, lupta va fi destul de dură, pentru că pentru cei de pe dreapta va fi răspunsul la întrebarea «быть или не быть» (a fi sau a nu fi), pentru că, dacă pierd a doua oară acei care au mai candidat, e clar că nu mai au viitor în politicul moldovenesc. Dacă cei care-s de pe stânga pierd, ei pierd, dar viața nu se termină, cu toate că pe stânga ca proporții, electoratul ca bazin, partidele de centru-stânga în premieră, poate că în ultimii 10, 20 de ani au un bazin foarte mare. Partidele considerate de centru-stânga sumar ar avea peste 60-65 de mandate, adică în premieră bazinul electoral al eșichierului de centru-stânga este enorm față de cel de dreapta, pentru că pe dreapta a rămas cine a rămas.”

Europa Liberă: Au să arate rezultatele alegerilor. De ce e râvnită atât de mult această funcție de președinte în Republica Moldova, unde forma de guvernare rămâne a fi totuși una parlamentară?

Igor Dodon: „Pentru că este vorba de prima persoană în stat, pentru că cei care râvnesc tare nu au fost în această funcție.”

Europa Liberă: Dar și cei care au fost tot și-o doresc...

Igor Dodon: „Eu încă nu am luat decizia. Nu-i nimic acolo așa în funcția aceasta pentru care merită, sincer, să-ți dai viața și să te limitezi în lucruri elementare, prin care am trecut eu, prin care a trecut familia mea în aceste presiuni enorme. Credeți că acolo e ceva uns cu miere? Categoric, nu. Asta-i o muncă enormă, căreia trebuie să te dedici. De ce e râvnită? În general vorbim de instituția prezidențială, în Moldova ar fi bine să fie o formă semi-prezidențială sau chiar prezidențială pentru o anumită perioadă, pentru că atunci când e forma parlamentară, apare riscul oligarhiei. Oligarhia în statele parlamentare de tranziție are șanse mai mari decât în statele prezidențiale.”

Europa Liberă: De ce?

Igor Dodon: „Cumpărarea/vinderea deputaților, ceea ce s-a întâmplat în politica moldovenească în ultimii 10 ani. Și înainte au fost unele tendințe, la începutul anilor 2000 Voronin a convins și el deputați, dar el avea 71, dar în statele cu formă parlamentară riscul oligarhiei este mult mai mare.

Și noi am văzut situația și în parlamentul curent când din 30 de deputați au rămas 10 sau 11 câți sunt ei acum, dar într-un stat prezidențial lucrul acesta ar fi imposibil, ca cineva să umble cu bani, cu influență să cumpere deputați. Și să guverneze în Moldova, în țară fără a avea mandatul cetățenilor. Iaca ce am avut în Republica Moldova în ultimii ani.”

Europa Liberă: Pe ultima sută de metri ai mandatului Dvs., insistați că parlamentul trebuie dizolvat, că nu mai este un legislativ reprezentativ, dar cel puțin de două ori – atunci când a fost creată majoritatea PSRM-ACUM și când s-a creat și majoritatea PSRM-PD – Dvs. ați spus că vă doriți ca mandatul acestei majorități să fie până se încheie actuala legislatură?

Igor Dodon: „Atunci nu erau aproape 20 de deputați transfugi, atunci nu era distorsionat total votul cetățenilor de la alegerile parlamentare din februarie anul trecut. Acum noi avem, și vedem care-i tendința, 16-17 deputați, aproape 15% din deputații care au fost votați pe lista unui partid și-au schimbat partidele. Lucrul acesta nu este corect. De aceea, dacă rămâneau fracțiunile așa cum erau, da, mergeam înainte, dar deja acest parlament nu corespunde votului cetățenilor și noi vedem că unica soluție este ca acest parlament să fie dizolvat. Eu mi-am dorit foarte mult ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc concomitent cu prezidențialele, Curtea Constituțională a spus că nu este posibil.

Eu le dau dreptate, este Curtea Constituțională, dar imediat după alegerile prezidențiale parlamentul trebuie să fie dizolvat de președintele care va depune jurământul. Cel mai probabil va fi inaugurat după data de 23 sau 24 decembrie, când expiră mandatul actualului președinte și eu cred că primul decret trebuie să fie decretul de dizolvare a parlamentului. Cum? Actualul președinte, actualul parlament, actualul guvern să inițieze procedurile așa ca să ajungem la acest obiectiv, eu cred că soluții sunt. N-o să le dau astăzi, puteți să încercați să mă provocați...”

Europa Liberă: O să vă provoc, pentru că deja în presă, în spațiul public au apărut câteva scenarii, inclusiv despre ele se zice că ar fi interesat și Igor Dodon. Cunoaștem că parlamentul poate fi dizolvat atunci când 90 de zile deputații nu adoptă legi și al doilea caz e cel când nu este ales cabinetul de miniștri. Acestea sunt două condiții când poate fi dizolvat parlamentul. Acum se zice că se mai caută și o a treia posibilitate și asta ar fi ca premierul să-și dea demisia și, în funcție dacă se va reuși sau nu de a învesti un alt guvern, se va vedea dacă se ajunge sau nu la anticipate?

Igor Dodon: „Eu cred că ambele scenarii sunt reale și totul depinde de poziția a doi actori politici importanți – de PSRM, socialiști-Dodon și de Maia Sandu-PAS –, pentru că în sumă acești doi actori care vor fi în competiție electorală, cel puțin ca partide sunt cele mai importante, în sumă acești doi actori în actualul legislativ au peste 50 de mandate.

Dacă acești doi actori, tacit, fără a avea înțelegeri, fără a sta la o masă, își pun ca obiectiv să dizolve acest parlament, dar eu am văzut că acest obiectiv și-l pun și foștii noștri parteneri de pe dreapta. Și noi, obiectivul nostru, al meu și al socialiștilor, este să dizolvăm cât mai repede acest parlament. Dacă noi e punem acest obiectiv, și noi, și cum fac declarativ cei de pe dreapta, atunci și primul scenariu, când nu se aprobă legi 90 de zile, și al doilea scenariu, când se demite guvernul singur sau prin moțiune de cenzură și nu se alege alt guvern, ele sunt realiste. O să mergem ferm pe aceste poziții.”