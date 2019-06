Igor Dodon: „Nu trebuie să ne grăbim cu statutul regiunii transnistrene”

Europa Liberă: Negocierile în formatul „5+2” ar putea să fie reluate. Și cât de insistent veți fi ca pe masa negociatorilor să ajungă un proiect de statut pentru regiunea transnistreană? Și dacă Republica Moldova are un asemenea proiect de statut?

Europa Liberă: Iarăși, înghețați și acest subiect?

Igor Dodon: „Noi nu trebuie să ne grăbim cu statutul regiunii transnistrene. Pentru noi este foarte important, dacă vorbim de Transnistria, câteva lucruri foarte importante. Primul: să nu înrăutățim situația față de ceea ce avem, să fie implementate acelea ce s-au convenit. Mă refer la numerele de înmatriculare ș.a.m.d., care cu suportul extern, formatul „5+2” au fost aprobate.

Să ne clarificăm cu toate schemele de contrabandă, energie ș.a.m.d., și aici va fi o poziție fermă din partea Chișinăului. Eu sunt ferm convins că prim-ministrul va fi de

acord cu poziția mea, aici trebuie să tăiem tot. Și mai departe, în ceea ce ține de statut, eu cred că este un subiect foarte sensibil care va fi greu de discutat în componența actualei guvernări. Să nu ne grăbim cu aceste lucruri. Da, discuțiile în formatul „5+2” trebuie să aibă loc; da, noi avem un vicepremier profesionist, dl Vasili Șova, care, probabil, cel mai bine cunoaște în Republica Moldova tot ceea ce ține de dosarul transnistrean și las’ să se ocupe și să meargă înainte.”

Europa Liberă: Unii spuneau că acolo mai degrabă Sheriff-ul deține monopolul asupra felului în care trebuie să-și gestioneze Tiraspolul relațiile cu Republica Moldova, cu autoritățile de la Chișinău. Va rămâne dominantă această entitate? Dl Gușan care avea o relație bună cu dl Plahotniuc?...

Igor Dodon: „Sheriff-ul gestiona situația și era sigur pe puterile sale atâta timp cât avea un partener pe malul drept, care controla puterea în Republica Moldova. Nu există partener! Și eu vreau să vă spun că nu vor fi parteneriate cu Sheriff, pe mine nu mă interesează businessul, schemele lor ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Exporturile pe piața europeană reveneau dlui Gușan și el știa ce trebuie să exporte...

Igor Dodon: „Noi vorbim de două lucruri diferite. Dacă vorbim de parteneriatul Sheriff-ului cu cineva din Republica

Moldova, nu va mai fi astfel de parteneriat, nu vor mai fi scheme. Ele trebuie tăiate și să nu apară în loc altele. În ceea ce ține de exporturi, în regiunea transnistreană la momentul de față destinația nr. 1 este piața Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Exact. Acesta era și paradoxul.

Igor Dodon: „Și evident că fără piața Uniunii Europene, întreprinderile...”

Europa Liberă: ... regiunea moare.

Igor Dodon: „Moare. De aceea, aceste discuții, această colaborare trebuie continuată. Evident, în schimbul unor reforme care trebuie să aibă loc în Transnistria. S-a vorbit de mai mult timp. Îmi aduc aminte, chiar la prima mea întrevedere cu dl Krasnoselski, în ianuarie 2017, vorbeam despre aceea că ei trebuie să schimbe sistemul fiscal, să introducă TVA-ul, pentru că sunt două sisteme diferite. Evident că se va insista pe promovarea acestor reforme și eu cred că sunt șanse de a schimba lucrurile spre bine.”

Europa Liberă: Ucraina a propus Republicii Moldova să importe gaz din Uniunea Europeană fără participarea Gazprom-ului. S-ar putea? Oferta vine în legătură cu întârzierea finalizării construcției gazoductului Ungheni-Chișinău.

Igor Dodon: „Cred că este prematur să vedem care sunt posibilitățile, dar noi suntem obligați să examinăm toate, absolut toate de a asigura Republica Moldova,

consumatorii cu gaz, mai ales în contextul riscurilor care ar putea să parvină de la 1 ianuarie 2020. Noi nu avem acord de livrare a gazelor pentru anul următor, noi nu avem ocol de tranzit al gazului. La ultima mea întrevedere cu dl Miller la Sankt Petersburg la Forul economic noi am discutat acest subiect și am discutat că este necesar să fie lansate negocierile privind un nou acord și privind subiectul ce facem cu tranzitul. Eu sper că cu cât mai repede...”

Europa Liberă: Dar cum ați vedea rezolvarea problemei cu tranzitul?

Igor Dodon: „Trebuie Ministerul Economiei de urgență împreună cu conducerea MoldovaGaz să înceapă discuțiile cu Gazprom pentru a înțelege care sunt riscurile. E clar că nu depinde doar de Moldova și Gazprom, depinde de Ucraina, dacă va fi tranzit.”

Europa Liberă: Exact.

Igor Dodon: „În caz dacă nu va fi tranzit prin Ucraina, atunci trebuie de urgență să examineze câteva variante – 2, 3, 4, teoretice, cel puțin. Și să înceapă discuțiile. Cu ucrainenii? Haideți să discutăm cu ucrainenii; cu românii ceva revers pe gazoductul magistral care vine, dacă e posibil, eu nu cunosc partea tehnică, haideți să discutăm. În schimb, n-avem om. Este un subiect foarte complicat care trebuie începute discuțiile în regim de urgență.

Poate la prima etapă, în cadrul Comisiei mixte interguvernamentale care trebuie să fie în timpul apropiat, poate voi aborda acest subiect, pentru că la sfârșitul săptămânii la Minsk este un eveniment important, vor fi președinții a 7-8 state, va fi prim-ministrul Rusiei împreună cu dl Kozak. Eu voi avea o întrevedere și poate voi aborda și acest subiect, dar trebuie guvernul mai repede să înceapă discuțiile în acest sens. Eu sunt gata să le acord suport...”

Europa Liberă: Dar ați promis cetățenilor că ați putea negocia reducerea tarifelor pentru importul de gaze.

Igor Dodon: „Evident că aceasta depinde de: 1) discuțiile cu Gazprom acum; 2) va fi sau nu tranzit prin Ucraina, pentru că poți să te înțelegi să iei gaz mai ieftin de la ruși, dar dacă prin Ucraina nu-i tranzit, cum ai să-l aduci, că n-ai să-l pui în buzunar să-l aduci în Republica Moldova. Trebuie cumva un marșrut. Care este marșrutul – prin Nord Stream sau prin Turkish Stream?”

Europa Liberă: Puțin probabil.

Igor Dodon: „Foarte dificil. Deci, eu cred că trebuie de discutat...”

Europa Liberă: Dar acest gazoduct Iași-Chișinău ar putea să fie dat în exploatare? Și este adevărat că rușii nu prea vedeau cu ochi buni darea lui în folosință?

Igor Dodon: „Eu tot timpul, întotdeauna am spus că eu susțin construcția acestui gazoduct. Și reconfirm această poziție, noi avem nevoie de această conexiune pentru a diminua riscurile tranzitului prin Ucraina. Eu cred că rușii tot înțeleg, pentru că același gaz rusesc care este foarte mult în Europa acum, dacă nu va fi de la români, tot rusesc o să

fie, dar o să vină pe gazoductul celălalt. Se fac schimburi. De exemplu, România ia un volum de gaz la intrarea de la frontiera dinspre Uniunea Europeană, dinspre Ungaria și nouă ne dau gazul lor din partea aceasta. Sunt o mulțime de posibilități de a face lucrul acesta. Important e să avem capacități tehnice pentru a aduce gazul în Republica Moldova în cazul dacă va fi riscul de tranzit.”

Europa Liberă: Dosarul moldo-rus rămâne a fi o piatră de încercare pentru actuala coaliție PSRM-Blocul ACUM?

Igor Dodon: „Nu. Eu cred că aici noi nu avem nici un fel de divergențe. Noi nu mergem cu anularea acordurilor cu UE, nu mergem cu anularea acordurilor de Liber Schimb, noi mergem cu relațiile de prietenie pe care le avem.”

Europa Liberă: Apropo, ați anunțat că o să vă întâlniți cu comisarul european Hahn la Chișinău. Ce repere aveți pe agendă pentru a le discuta?

Igor Dodon: „Aceea ce am fost tot timpul și ceea ce am spus tot timpul deschis dlui Hahn.”

Europa Liberă: Așteptați asistență financiară din exterior?

Igor Dodon: „Politică externă echilibrată, păstrarea acordurilor cu UE, solicităm suport pentru Guvernul Maiei Sandu, asigurăm...”

Europa Liberă: Trebuie îndeplinite condițiile pe care nu a reușit să le îndeplinească Guvernul Filip?

Igor Dodon: „Asigurăm din partea fracțiunii socialiștilor și din partea președinției tot suportul pentru îndeplinirea acestor condiții și mergem înainte. Aceasta va fi poziția mea publică pe care am spus-o nu o dată dlui Hahn. Eu cred că săptămâna aceasta voi avea o întâlnire și cu dl Hahn, cu europenii, și cu partenerii din Federația Rusă.”

Europa Liberă: Și cum va fi administrat atunci dosarul moldo-ucrainean? Sunt o sumedenie de probleme care își așteaptă rezolvarea, nu se cunoaște clar dacă Dvs. ați putea într-un timp apropiat să vă vedeți cu liderul de la Kiev nou-ales, cu dl Zelenski.

Igor Dodon: „Noi am avut discuții telefonice cu dl Zelenski. Am stabilit primul contact. Eu cred că noi vom avea contacte bune cu noul președinte al Ucrainei, îi dorim succese în activitatea sa. Ceea ce ține de Comisia mixtă moldo-ucraineană, guvernul trebuie să se determine și să numească persoane competente din partea Moldovei, să înceapă să gestioneze acest dosar; ceea ce ține de relațiile moldo-române, eu am avut discuții săptămâna trecută cu consilierul pe politică externă al președintelui Iohannis...”

Europa Liberă: Care a fost în vizită aici?

Igor Dodon: „I-am transmis urările de bine și i-am spus că sunt deschis pentru orice discuție. A fost uimit să audă poziția mea pe mai multe subiecte...”

Europa Liberă: Dar ce ați avea de discutat cu dl Iohannis?

Igor Dodon: „Vecinii tot timpul au ce discuta. Și i-am spus că eu niciodată n-am fost antiromân și nu voi fi; sunt partenerul comercial nr. 1, o mulțime de programe sociale

pentru susținerea Republicii Moldova, gazoductele, conexiunile... Noi avem ce discuta și ar fi bine să avem acest dialog. O să vedem, înțeleg că și ei doar au campanie electorală, vom vedea. Dar sunt deschis pentru discuții și cu unii, și cu alții. Și aceste discuții au început, și aceasta este bine.”

Europa Liberă: Din câte îmi amintesc, v-ați dorit foarte mult și o vizită în Statele Unite ale Americii. Ați putea să ajungeți peste Ocean, s-ar putea?

Igor Dodon: „Noi suntem disponibili pentru a avea dialog cu partenerii din Statele Unite ale Americii. Eu am spus recent că nouă ne-a mers cu ambasadorul Dereck J.

Hogan, care este foarte activ, dacă nu în fiecare zi, cel puțin, o dată în trei zile suntem în contact. El face foarte mult pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, discutăm despre eventuala vizită a mea și în Statele Unite ale Americii. Noi suntem deschiși.”

Europa Liberă: Cum s-a reușit totuși, toți trei emisari – rus, european și american – să cadă de acord pentru a se debloca această criză de proporții politică din Republica Moldova?

Igor Dodon :„Eu cred că aceasta este foarte bine, nouă ne-a mers. Nouă, moldovenilor, ne-a mers. E clar că depindea foarte mult și de dorința internă, de compromisul intern, pentru că dacă noi pe intern, nu făceam eu primul pas atunci și dacă partidele nu găseau compromisul, evident că și partenerii externi aveau să spună: „Noi am vrut, dar ei nu pot acolo să se înțeleagă”. Dar este un succes al Republicii Moldova, este un succes al diplomațiilor Est-Vest și probabil este un pod în premieră pentru ultimii ani creat între Occident și Federația Rusă și sper că va fi un pod trainic.”

Europa Liberă: Sincer, ați greșit sau nu atunci când i-ați spus dlui Plahotniuc că acordul urma să se păstreze la sediul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău?

Igor Dodon: „Toate interpretările acestea trebuie de scos. Acestea sunt lucruri cu care încearcă conducerea Partidului Democrat să sperie pe cineva, dar sunt o mulțime de nuanțe și detalii și au fost anunțate și de dl Kozak...”

Europa Liberă: Am auzit, dar oricum...

Igor Dodon: „A încercat dl Plahotniuc să joace între americani și ruși, speriindu-i pe unii cu alții. Și lucrul acesta nu merge. De mai multe ori am spus, și lui i-am spus și la

alții le spun: „Nu se poate de jucat așa cu forțele mari. Trebuie să fii deschis și cu unii, și cu alții”. Eu, de exemplu, ceea ce le spun rușilor,exact aceea le spun și americanilor, pentru că la o anumită etapă, când se găsește câte un deștept - care consideră că-i deștept - și joacă la două capete între marile puteri, într-o zi marile puteri se uită de sus, se înțeleg între ele și spun: „Măi, dar ce face băiatul acela cu noi? El ce consideră că se poate juca cu noi?” și se termină repede.

Încă mult a durat acest joc și e bine că el s-a finalizat așa – fără destabilizări, calm, liniștit. Și sper să nu se revină la această abordare, pentru că această abordare este defectuoasă pentru noi, pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: Ei au spus că tot binele pe care l-au făcut democrații Republicii Moldova va rămâne în analele istoriei și s-au referit inclusiv la solicitarea de la tribuna ONU a retragerii grupelor rusești din Republica Moldova, spunând că Igor Dodon niciodată nu va cere evacuarea acestor trupe rusești de pe teritoriul țării.

Igor Dodon: „Eu tot timpul am spus că în cadrul soluției politice a problemei transnistrene vor pleca toți de aici și

trebuie să plece toți, pentru că noi suntem o țară neutră, iar pe teritoriul unei țări neutre nu trebuie să fie trupe străine – nici americane, nici rusești, nici românești, nici ucrainene, nimic. Noi suntem țară neutră. Și asta este poziția mea și am spus-o de mai multe ori.”

Europa Liberă: Dar ați vorbit cu Vladimir Putin la subiectul acesta vreodată?

Igor Dodon: „De mai multe ori am discutat.”

Europa Liberă: Și care e poziția?

Igor Dodon: „Poziția Federației Ruse este cât mai repede să rezolvăm problema transnistreană. Și Moldova este țară neutră. Ei tot timpul au recunoscut acest lucru.”

Europa Liberă: Dar mai repede să fie rezolvată problema transnistreană în interesele Rusiei?...

Igor Dodon: „Din nou revenim la același lucru. Nu poate fi în interesele unei puteri geopolitice, pentru că imediat ce vine un plan rusesc, el este blocat de Occident și imediat ce vine un plan american, el este blocat de ruși. E imposibil

lucrul acesta. Noi trebuie să avem un consens, în primul rând, intern la Chișinău, pe urmă acest plan, acest proiect, acest statut pentru regiunea transnistreană să fie discutat cu cei din Transnistria, pe urmă să se facă un referendum în Republica Moldova, ca cetățenii să fie de acord și după ce avem un consens intern, după aceea se discută și se caută consensul extern. Doar așa! Nici un fel de „Kozak 2” sau nu știu care american „SUA 2 sau 1”, nu poate fi. Și lucrul acesta trebuie să-l înțeleagă toți. Și eu cred că au început să-l înțeleagă.”

Europa Liberă: În încheiere, un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că și speranțele oamenilor sunt împărțite, unii își leagă speranțele încă de cei care au fost la guvernare, alții cred că speranțele trebuie să fie legate de actuala putere.

Igor Dodon: „Stimați concetățeni, în primul rând, eu vreau să vă mulțumesc pentru suportul pe care l-am simțit noi pe parcursul ultimelor șapte-opt zile. A fost o perioadă foarte

complicată, foarte dificilă, inclusiv pentru mine personal, pentru familia mea, dar noi am reușit să dăm un mesaj nou și să deschidem o filă nouă pentru Republica Moldova. Promit că noi vom face tot posibilul, tot posibilul ca această schimbare să fie simțită de fiecare dintre dvs.

Noi trebuie să menținem această speranță pentru cetățenii Republicii Moldova și cred că acest lucru îl înțeleg și partenerii noștri interni, mă refer și la Maia Sandu, și la Andrei Năstase, cât și partenerii externi. Totul va fi bine!”

Europa Liberă: Dl Dodon, și încă o precizare, referitor la transferarea misiunii diplomatice de la Tel Aviv la Ierusalim. Dvs. ați știut despre decizia care a fost adoptată de către Guvernul Filip și ce părere aveți despre acest subiect?

Igor Dodon: „Eu nu am știut despre această decizie. Eu am văzut o poziție destul de dură din partea Uniunii Europene, din partea mai multor instituții internaționale. O să vedem o poziție clară a Guvernului Sandu și eu cred că noi vom susține guvernul în poziția sa pe acest subiect.”

Europa Liberă: Acum ați căzut de acord să fie oferit terenul pentru construcția Ambasadei SUA la Chișinău?

Igor Dodon: „Dvs. cunoașteți poziția mea anterior expusă. Din nou, guvernul trebuie să se pronunțe. Acestea sunt subiecte ce țin de Guvernul Republicii Moldova căruia noi i-am dat vot de încredere, eu în calitate de președinte.”

Europa Liberă: Cine va fi ambasadorul Moldovei la Washington?

Igor Dodon: „Chiar nu s-a discutat acest lucru, noi am discutat recent cu dna Sandu, chiar ieri, noi am convenit periodic, ar fi bine în fiecare zi, dar în funcție de agendă, cel

puțin o dată în săptămână, să avem ședințe comune: președintele țării, spicherul, prim-ministrul, Andrei Năstase care este parte a coaliției și vom discuta agenda și la ultima ședință, la ultima discuție de ieri am convenit să facem o evaluare a tuturor ambasadorilor și guvernul să vină cu propunerea de retragere…”

Europa Liberă: Mulți și-au încheiat mandatele și…

Igor Dodon: „Să vină cu propuneri de retragere, poate în timpul cel mai apropiat, guvernul propune, președintele decretează, după care vedem pe cine promovăm în funcție de ambasadori. Trebuie să fie profesioniști, nu funcționari de partid care îi trimitem la odihnă sau nu știu ce să facă acolo. Trebuie să fie specialiști în diplomație și voi pleda anume pentru această abordare. Ei trebuie să reprezinte statul, cetățenii Republicii Moldova, nu un partid care se află la guvernare.”

Europa Liberă: Ce părere aveți și despre faptul că Republica Moldova a pierdut la CEDO dosarul profesorilor turci expulzați din țară?

Igor Dodon: „Eu cred că lucrul acesta era evident că o să se întâmple așa. Eu am mai spus și repet, eu am aflat despre acest lucru din presă atunci.”

Europa Liberă: Dar acum vă dați seama de ce s-a făcut acest lucru?

Igor Dodon: „Eu nu înțeleg până la urmă, este comisie de anchetă creată de parlament, lasă să se clarifice ce s-a întâmplat acolo, dar era evident că s-au încălcat toate procedurile. La acea etapă, asta a fost anul trecut, era evident că s-au încălcat procedurile și era evident că o să se ajungă la o astfel de decizie a CEDO.”

Europa Liberă: N-ați avut cunoștință atunci?

Igor Dodon: „Nu.”

Europa Liberă: Dar nu vă este clar nici acum de ce s-a întâmplat?

Igor Dodon: „Este comisie parlamentară, trebuie să se ocupe și să scoată la iveală pentru toți.”

Europa Liberă: Mulțumim foarte mult pentru această discuție, vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Europei Libere. Șeful statului, Igor Dodon, a răspuns întrebărilor noastre. O zi frumoasă în continuare!

Igor Dodon: „O zi bună!”