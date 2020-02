Igor Munteanu:„Grigore Cobzac reprezintă, în acest moment, suma mai multor preferințe ale noastre”

Ce implicații are decizia Platformei Demnitate şi Adevăr de a-l sprijini pe candidatul independent Grigore Cobzac la alegerile anticipate din 15 martie din circumscripţia Hânceşti? Cel care a explicat pentru Radio Europa Liberă motivele pentru care formaţiunea a luat această decizie, în contradicţie cu aliaţii lor din PAS, care o propun pe fosta ministră a justiţiei, Olesea Stamate, e vice-preşedintele PPDA, Igor Munteanu.





Igor Munteanu: „Noi am plecat la Hâncești pentru ca să aflăm motivele organizației teritoriale. Da, am aflat de la ei că și-ar dori, în primul rând, ca un candidat pe care ar vrea să-l voteze să aparțină, să fie originar din raionul, din districtul lor, să-l cunoască lumea, să-l cunoască ei, să-l fi încercat în bătăliile politice, inclusiv cele locale. Noi, cei de la Platforma DA, am considerat că este de obligația noastră să ascultăm aceste argumente înainte de orice alte ecuații sau calcule electorale. În al doilea rând, Platforma DA a propus în mai multe rânduri cu insistență căutarea unor soluții sau candidați care să reprezinte opțiuni acceptabile din perspectiva mai multor partide, nu doar ale unuia singur. Respectiv am vorbit de dl Cobzac chiar la începutul discuției noastre.



Prima întrebare pe care noi le-am pus-o celor de la PAS este dacă văd fezabilă lansarea candidatului Cobzac, pentru că dl Cobzac a luat un scor foarte bun la ultimele alegeri parlamentare din 24 februarie 2019, al doilea scor după cel câștigător și este recunoscut peste tot în această mixtură de raioane – Ialoveni, Hâncești și chiar o parte din Cimișlia. Respectiv, acesta, al doilea argument - un candidat care se apropie de preferințele mai multor partide - a fost criteriul după care noi ne-am orientat pentru aceste alegeri parțiale parlamentare.

În al treilea rând, și cred că acest lucru de asemenea trebuie să fie recunoscut, este măsura în care candidatul este un candidat recunoscut pe plan local și a probat oarecum rezistență față de regimul plutocratic pe care l-am detronat în luna iunie 2019. Iar dl Cobzac Grigore, spre deosebire de alți candidați, a probat în această luptă prin renumitul dosar al anabolizantelor, prin dosarele care i s-au deschis la comandă de către regimul Plahotniuc și, indiferent de ce s-a întâmplat, el a mers ferm și a demonstrat caracter. Or, anume de asemenea persoane cred că este nevoie foarte mare în Parlamentul Republicii Moldova, nu doar de persoane care pot să fie joviale în raport cu diverse subiecte de pe ordinea de zi a unui partid.”

Europa Liberă: Înseamnă totuși această decizie a dumneavoastră că aveți îndoieli în victoria celuilalt candidat, adică a Olesei Stamate, fosta ministră a justiției?



Igor Munteanu: „Eu v-am expus trei argumente pentru care Platforma Demnitate și Adevăr a mers ferm și a insistat asupra unor principii pe care noi încercăm să le promovăm și să le accepte mai multă lume, noi nu putem să mergem contra voinței organizației teritoriale pe care noi o ascultăm, o apreciem și – de ce nu? – o încurajăm să-și expună opiniile. Doi: eu personal nu pot să critic sau să evaluez șansele mici ale altor candidați, dar acest candidat independent, Grigore Cobzac, reprezintă în acest moment suma mai multor preferințe ale noastre și întrunește într-o măsură mai mare principiile pe care vi le-am menționat.”

Europa Liberă: De ce totuși n-ați reușit să vă înțelegeți? De ce a trebuit, iată, să vă contraziceți în public? Ați văzut, probabil, câtă ironie e în tabăra socialiștilor, în tabăra democraților. Cumva ei zic că dacă ei între ei nu se știu a înțelege, e totul limpede. De ce? Care e problema? Multă lume se întreabă care e problema între PAS și PPDA, care s-au înțeles bine în trei scrutine, iar acum, pe acest, scrutin nu reușesc să se înțeleagă.



Igor Munteanu: „Este o întrebare mai complicată. De ce? Pentru că în acest moment un anumit partid folosește foarte mult ratingul superior și sondajele care îl avantajează, adeseori trece cu egoism nonșalant peste diferențele și sensibilitățile locale. Chiar vineri, de exemplu, în Primăria Călărași a fost votat un viceprimar fără ca Platforma DA să fie consultată și fără ca Platforma DA să fie luată în considerare având candidați și având interesele sale specifice. Or, acest lucru nu se face. Sigur că sunt multe reproșuri, unele pot fi spuse public, altele nu pot fi spuse public. Este clar că ar trebui să existe mai multă comunicare, coordonare și mai multă înțelegere strategică a situației unde ne aflăm. Dacă vom merge doar de pe segmentul în care ni se pare totul clar și totul așezat și avem nevoie de celălalt partener doar pentru ca să ne satisfacem orgoliile, cred că departe n-o să ajungem. Este clar însă că aceste partide în acest moment sunt partide cu interese distincte, cu viziuni distincte, cu principii distincte și aceste partide își tămăduiesc rănile după o experiență complicată în alegerile locale. Asta este ceea ce aș putea să vă spun.”

Europa Liberă: Apropo despre răni. Unii observatori cred că la mijloc este căderea din sondaje a PPDA și, invers, creșterea PAS-ului. În ce măsură sunt întemeiate astfel de păreri?

Este ușor să faci ecuații în nisip în spatele unor birouri încălzite



Igor Munteanu: „Întrebați-i pe comentatorii care v-au expus acest punct de vedere unde erau ei atunci când Platforma DA își asuma riscul de a ieși în piață și de a cere demascarea uzurpatorilor puterii de stat. Este ușor să faci ecuații în nisip în spatele unor oficii sau birouri încălzite și mai greu este să menții contra tuturor vitregiilor regimului oligarhic o mână de oameni curajoși în stradă sau în teritoriu supuși tuturor presiunilor administrative și polițienești și acum, evident, când nu mai ai nevoie de ei să uiți de acești oameni, nu este posibil. Tocmai din acest motiv noi îi ascultăm cu foarte multă atenție și încurajăm voturile cetățenilor să se îndrepte spre candidatul care întrunește cel mai mult principiile pe care le-am menționat mai sus.”



Europa Liberă: Ați cerut, indirect, PAS-ului să-și retragă candidatul. Ce decizie a acestei formațiuni ar spori șansele unei înțelegeri pe un candidat comun la prezidențiale?

Igor Munteanu: „Eu cred că toți trebuie să învețe din lecțiile curente sau cele trecute. Respectiv nu există un partid politic care are răspuns la toate întrebările și căruia întotdeauna i se satisfac toate dorințele și alte partide care întotdeauna trebuie să asculte, să se supună indicațiilor sau acestor preferințe și să fie trădătoare. Există, într-adevăr, o anumită stare de spirit destul de răvășită după ultimele alegeri locale. Dincolo de emoțional sau de partea emotivă ar trebui să avem și un plan de luptă, puterea unește, prin unitate putem să ne sporim forțele, dar niciodată nu trebuie să neglijăm interesele aliaților, ale partenerilor și niciodată nu trebuie să-i desconsiderăm pe cei pe care i-am folosit în alte campanii electorale.”



Europa Liberă: Nu ați răspuns, de asta insist: totuși, iată, dacă PAS-ul decide să-și retragă candidatul, să facă așa cum le-ați cerut, asta sporește șansa unei înțelegeri pe un candidat comun la prezidențiale, poate chiar în favoarea Maiei Sandu?

Igor Munteanu: „Înțeleg că insistați pe bună dreptate, dar eu nu pot acum să spun că Platforma Demnitate și Adevăr este gata să facă un fel de meci, în care noi deja judecăm sau negociem condițiile pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Să facem și să vedem, să mergem înainte, să recâștigăm încrederea, să vedem cum merg lucrurile, să ne coordonăm mai bine acțiunile și declarațiile și să manifestăm mai mult respect.”