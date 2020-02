Virgiliu Pâslariuc:„„Noi am salvat țara de o mare pacoste, Plahotniuc; ar trebui să ne fie recunoscători.”

În politică nu contează părerea politicienilor despre ei înșiși, ci contează părerea alegătorilor, sugerează Virgiliu Pâslariuc, deputat din Fracțiunea PAS, Blocul ACUM. El spune că formațiunile de dreapta trebuie să fie mai unite pentru a nu dispersa și mai mult electoratul.

Europa Liberă: Se împlinește un an de la alegerile parlamentare din 2019, Dvs. ați ajuns abia de o lună în legislativ. Sunteți deputat PAS, deputat al Blocului ACUM?

Virgiliu Pâslariuc: „Da, al Blocului ACUM, fracțiunea PAS.”

Europa Liberă: Dar mai există Blocul ACUM?

Virgiliu Pâslariuc: „Există! 26 de mandate, indiferent de ce am spune – există, nu există –, dar 26 de mandate sunt și noi încercăm în această configurație să promovăm acele angajamente pe care le-am făcut în timpul campaniei din februarie 2019. Este foarte dificil, ceva am obținut, ceva nu, dar lupta continuă.”

Europa Liberă: Când vorbim despre Blocul ACUM, format din PPDA și PAS, există lucruri mai multe care vă unesc sau care vă dezbină?

Virgiliu Pâslariuc: „Sigur, noi suntem de câțiva ani împreună, ne-am coordonat acțiunile, am avut același program...”

Europa Liberă: Vorbiți de trecut. Despre prezent și viitor ce ne puteți spune?

Trebuie să eliberăm statul de o nouă reconfigurare oligarhică



Virgiliu Pâslariuc: „Despre prezent - același lucru. Nimeni n-a anulat angajamentele noastre față de cetățeni. Este același lucru, trebuie să eliberăm statul de o nouă reconfigurare oligarhică, care acum se face cu ajutorul noii majorități PSRM-PD. Noi încercăm să promovăm ideea statului de drept, luptăm pentru reforma justiției, luptăm ca să ieșim din această izolare internațională la care iarăși ne-au impus acțiunile sau, mai bine zis, nonacțiunile acestei guvernări. Situația este destul de critică din acest punct de vedere, au fost sistate toate aceste ajutoare, credibilitatea noii guvernări pe plan extern este, practic, la cota zero și noi vedem acum aceste acțiuni disperate ale președintelui Dodon de a se băga în seamă, ceea ce nu-i prea reușește. Deci, este foarte mult de lucru și doar împreună, doar coordonându-ne acțiunile, noi putem să obținem obiectivele pe care ni le-am propus.”

Europa Liberă: Cât de dificil este exercițiul anunțat pentru 15 martie, când se va da lupta pentru un nou mandat pe circumscripția 38 Hâncești? Nu găsiți limbaj comun?

Virgiliu Pâslariuc: „De ce nu?”

Europa Liberă: Fiecare e cu candidatul său, deocamdată.

Virgiliu Pâslariuc: „Deocamdată există un singur candidat, cel al PAS-ului.”

Europa Liberă: Dl Cobzac s-a înregistrat deja ca independent.

Virgiliu Pâslariuc: „Dl Cobzac s-a înregistrat ca independent. Da, regret, a fost opțiunea domniei sale și nouă ne pare rău...”



Europa Liberă: Dorin Chirtoacă a anunțat și el că va merge în această bătălie...

Virgiliu Pâslariuc: „Nu este nimic grav în acest fapt. Până la urmă, mereu am pledat pentru un sistem democratic, iar democrația înseamnă competiție. Cetățenii trebuie să aleagă din mai mulți candidați pe cel mai bun. Fiecare partid vine cu oferta sa electorală și în cazul nostru, al PAS-ului, este vorba despre dna Olesea Stamate, care a fost membru al echipei Maiei Sandu la guvernare, în calitate de ministru al justiției, care s-a arătat ca un politician combativ, bine intenționat, un promotor al reformei justiției pe bune și nu ceea ce se face acum. Și eu cred că va fi un candidat foarte bun, va reprezenta...”

Europa Liberă: Asta ați spus și despre dl Cobzac în 2019.

Virgiliu Pâslariuc: „Exact, dar a fost opțiunea domniei sale. Deci, domnia sa a refuzat să vină să candideze, a ezitat, nu a dorit, a fost întrebat de câteva ori...”

Europa Liberă: Faptul că se înghesuie mai mulți candidați pe centru-dreapta nu ar putea să-i asigure o victorie unui candidat de pe stânga?

Virgiliu Pâslariuc: „Nu sunt lucrurile chiar atât de simple. Până la urmă, după ce va începe campania, vor fi determinați mai mulți factori, inclusiv imaginea partidului, acțiunile partidului, angajamentul cum se va munci cu electoratul.”

Europa Liberă: PAS va rămâne ferm cu această candidatură, Olesea Stamate?

Virgiliu Pâslariuc: „Absolut, fiindcă noi considerăm că va reprezenta cu demnitate această circumscripție. Noi avem nevoie de juriști buni, întrucât parlamentul este până la urmă un organ legiuitor și noi avem nevoie nu doar de istorici, dar și de juriști foarte buni.”



Europa Liberă: Dar țineți minte că atunci când lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, șefa executivului Maia Sandu a rămas ferm pe poziții, asumându-și responsabilitatea, a picat guvernul?

Virgiliu Pâslariuc: „A fost acea linie roșie peste care n-am putut trece. Și noi am spus din start: „Noi nu putem ceda pe acest punct extrem de important din programul nostru guvernamental – reforma justiției”.”

Europa Liberă: Și dacă suferiți un eșec și la aceste alegeri din 15 martie?

Virgiliu Pâslariuc: „Toate eșecurile sunt relative ca și victoriile, de altfel. Noi sperăm că vom avea o prestație foarte bună și noi chiar credem că dna Olesea Stamate are șanse foarte bune să devină deputat în Parlamentul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Am reținut o declarație pe care o făcea Igor Dodon, spunând că, dacă cineva din forțele politice își doresc anticipate, sunt două partide - PAS și Partidul „Șor”. De ce v-au pus în același coș?

Virgiliu Pâslariuc: „Este stilul domniei sale, încearcă să bage strâmbe între noi, dar nu i-a reușit și nu-i va reuși nici pe viitor. Noi ne dorim, într-adevăr, alegeri anticipate ca să schimbăm reconfigurarea politică, fiindcă alegerile din februarie au făcut o balanță a puterilor în care cam trei entități politice au aceleași șanse și noi am văzut că inițial am reușit un rezultat foarte bun, am reușit să obținem acel obiectiv, să eliberăm țara de Plahotniuc, de regimul Plahotniuc, care a fost o mare problemă pentru țara noastră atât în plan intern, cât și în plan extern, dar acum vedem că această nouă guvernare PSRM-PD, chiar dacă ei se rușinează unii de alții și spun că „noi nu suntem, de fapt, cu acest guvern”, dar ei susțin politic acest guvern. Ei trebuie să-și asume și cetățeanul trebuie să înțeleagă foarte bine că, de fapt, voturile pe care le dau în sprijinul acestui guvern reprezintă asumarea politică și ei trebuie să poarte toată responsabilitatea.”

Europa Liberă: Dar PD-ul tot vă reproșează, adică când Blocul ACUM a făcut alianță cu PSRM era totul OK...

Virgiliu Pâslariuc: „Noi am salvat țara de o mare pacoste, care era Plahotniuc. Da, noi am făcut această exorcizare. Ei, în fond, ar trebui să ne fie recunoscători; ei acum singuri spun că, de fapt, vina era doar a lui și a anturajului său ș.a.m.d., că ei sunt curăței și bine intenționați. Și ceea ce s-a întâmplat astă-vară arată că noi ne-am asumat niște riscuri, inclusiv riscuri de imagine, dar noi am procedat până la urmă corect și am eliberat țara de un oligarh, care era extrem de nociv pentru dezvoltarea țării noastre.”

Europa Liberă: A reușit PSRM-ul să vă compromită în fața electoratului?



Virgiliu Pâslariuc: „El s-a compromis, în primul rând, în fața electoratului propriu, fiindcă el a promis una în campanie - că va lupta cu corupția, că va pleda pentru reforma justiției - și acum face exact invers, ei acum încearcă să preia controlul asupra sistemului pe care l-a plămădit Plahotniuc și pe care noi am încercat să-l demontăm și, de fapt, ei împreună cu PD-ul vor avea de explicat electoratului lor de ce acum ei concentrează toată puterea în mâinile lor. Și noi vedem acum un lucru foarte interesant că Dodon, concentrând toată puterea în stat în mâinile sale, el efectiv nu poate să o asimileze. El are mari probleme și la capitolul credibilitate, repet, externă, pe intern vedem că ei sunt absolut lipsiți de idei, au început scumpirile...”

Europa Liberă: Dar în sondaje...

Virgiliu Pâslariuc: „În sondaje ei cad.”

Europa Liberă: Igor Dodon se menține în topul încrederii cetățenilor.

Virgiliu Pâslariuc: „Se menține instituția prezidențială și aici este o mistificare foarte interesantă. Da, este instituția prezidențială, fiindcă oamenii au dorit să-și aleagă președintele. Instituția prezidențială este una crucială, de aceea noi ne punem foarte mari speranțe în alegerile din toamnă și ne dorim să eliberăm instituția prezidențială de un reprezentant al acestui sistem oligarhic nociv și noi credem că o persoană nouă, o persoană combativă, o persoană credibilă, cu mari șanse să câștige va relansa procesul de reintegrare a Republicii Moldova. Noi vrem să readucem Republica Moldova pe harta politică a Europei.”

Europa Liberă: O persoană nouă fiind cine?

Virgiliu Pâslariuc: „Candidatul cu cele mai mari șanse, și toate sondajele arată că există un candidat de care Dodon se teme, și acum vedem că toate tunurile sunt îndreptate împotriva acestui candidat.”

Europa Liberă: Dar Dvs. nu vă temeți să-i spuneți numele acestui candidat?

Virgiliu Pâslariuc: „Dar toată lumea cunoaște cine este acest candidat.”

Europa Liberă: Cine este, dle Pâslariuc?

Virgiliu Pâslariuc: „Privim sondajele și vedem.”

Europa Liberă: Maia Sandu și Igor Dodon sunt persoanele politice care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor. Socialiștii au anunțat că ei îl vor sprijini pe Igor Dodon. Igor Dodon a spus și el, la rândul său, că dacă cetățenii îi vor cere să mai câștige un mandat, el se va duela încă pentru un mandat. De ce dvs. întârziați să anunțați?

Trebuie să ținem cont și de lecția anului 2016



Virgiliu Pâslariuc: „De ce? Noi nu putem să anunțăm acum nimic, fiindcă, în primul rând, există anumite etape. Noi trebuie să luăm o decizie politică, noi trebuie să negociem cu alte forțe politice, să testăm, să vedem care este sprijinul, fiindcă noi trebuie să ținem cont și de lecția anului 2016, când, într-adevăr, candidatul PAS și al Platformei DA a fost susținut de populație, dar totuși noi trebuie să intrăm într-un proces de negocieri cu alte forțe și să discutăm, și să alegem candidatul care are cele mai mari șanse.”

Europa Liberă: Cu PPDA e posibil să discutați?

Virgiliu Pâslariuc: „Sigur că da, este prima noastră opțiune.”

Europa Liberă: Din tabăra lor am auzit voci care au spus că în 2016 v-au acordat ei sprijin, acum poate ar fi cazul invers...

Virgiliu Pâslariuc: „Și noi le-am acordat sprijin în 2018 și în 2019 la alegerile primarului de Chișinău. Deci, noi suntem două partide care au venit din acest val de proteste împotriva a ceea ce se întâmpla...”

Europa Liberă: Vă puteți menține grămăjoară sau nu?

Virgiliu Pâslariuc: „Eu cred că da. Noi am demonstrat mai mulți ani, pe noi...”

Europa Liberă: Ați demonstrat că puteți fi și fiecare pe cont propriu.

Virgiliu Pâslariuc: „Noi suntem entități politice diferite și asta este firesc. Noi pledăm pentru un sistem democratic, în care fiecare trebuie să vină cu ofertele proprii, dar în momentul în care noi va trebui să facem o alegere, pentru că noi înțelegem cât de importante și cruciale sunt aceste alegeri prezidențiale, noi vom încerca să găsim un numitor comun și să găsim candidatul cu cele mai mari șanse.”

Europa Liberă: Forțele pro-democratice versus forțele unioniste, ce ne puteți spune, pentru că și aici apar neînțelegeri, pentru că și aici se vorbește foarte mult despre rânza moldoveanului, despre orgolii, despre frustrări și că e greu să crezi că cineva poate să facă un pas în urmă, să cedeze în favoarea altcuiva? De ce aceste două puteri – forțele pro-occidentale și forțele unioniste – nu pot să se așeze la o masă de discuții?

Virgiliu Pâslariuc: „Eu cred că este posibil. Sigur că fiecare încearcă să se poziționeze...”



Europa Liberă: Ce-i deosebește și ce-i aseamănă?

Virgiliu Pâslariuc: „Eu nu cred că pe noi ne deosebește ceva, hai să spunem, din punct de vedere ideologic. Mai degrabă putem vorbi despre o viziune aparte asupra anumitor finalități. De exemplu, noi nu facem deosebire între procesul de eurointegrare și procesul de reunificare. România este un stat european, criteriile de aderare oricum vor rămâne aceleași și eu cred că este extrem de periculos și chiar contraproductiv să faci o diferență între forțele pro-europene și cele unioniste, fiindcă ambele au aceleași obiective – să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova. Unii văd într-un fel, alții – în altul, dar în general nu trebuie să existe diferențe. Și, apropo, eu cred că există un pericol foarte mare, mai ales în contextul Brexitului, ca atunci când spui că integrarea europeană este imposibilă să întărești tabăra euroscepticilor. Eu nu cred că acest lucru este productiv și chiar zic că este periculos.”

Europa Liberă: Dar Dvs. admiteți ca Maia Sandu să discute cu Octavian Țîcu?

În politică contează un singur lucru – ce gândesc cetățenii despre politicieni



Virgiliu Pâslariuc: „Fiecare politician trebuie să aibă un anumit grad de maturitate și să înțeleagă că interesele țării, interesele societății sunt mai presus decât interesele de partid. Noi în permanență am pledat pentru acest lucru. În politică nu contează ce gândesc politicienii unii despre alții, în politică contează un singur lucru – ce gândesc cetățenii despre politicieni, fiindcă asta este esența democrației.”

Europa Liberă: Și cunoașteți bine ce gândește electoratul despre politicieni?

Virgiliu Pâslariuc: „Sunt măsurători și noi știm foarte bine care și ce grad de încredere are, fiecare.”

Europa Liberă: Ziceam că Dvs. ați venit în parlament recent, dar până a ajunge cu mandat de deputat, colegi din Blocul ACUM, dacă mai putem să-i zicem Blocul ACUM acestei entități, spuneau că, dacă eventual se încearcă o curățare în sânul Partidului Democrat, s-ar putea vorbi despre o reconfigurare în parlament. Cât de actual mai rămâne a fi acest subiect?

Virgiliu Pâslariuc: „Partidul Democrat trebuie să demonstreze tuturor și electoratului propriu, dar și comunității internaționale, fiindcă ei se poziționează ca un partid pro-european că într-adevăr au intenții corecte, bune, pentru că ceea ce fac acum, sprijinindu-l pe Dodon, guvernarea lui Dodon, ei, de fapt, fac jocul altei puteri. Deci, cumva în contradicție cu ceea ce au promis electoratului propriu. Noi vorbim aici despre faptul că dacă ei într-adevăr doresc să arate intenții, ei trebuie nu prin vorbe, dar prin fapte, ei trebuie să iasă de la guvernare, trebuie să oprească susținerea politică a acestei guvernări și după aceea noi putem discuta. Asta este o precondiție sine-qua-non, noi nu putem până atunci să discutăm teoretic, arătați tuturor – și partenerilor externi, dar mai ales electoratului propriu – că nu sunteți în aceeași barcă cu Dodon. Și atunci, totu-i posibil.”

Europa Liberă: Igor Dodon a avut un îndemn pentru socialiști și le-a spus că să nu se grăbească să legifereze o majoritate parlamentară cu PD și s-a adresat și deputaților din Blocul ACUM, sugerându-le că s-ar putea să se revină la opțiunea de a constitui o majoritate parlamentară, cei din PSRM și cei din Blocul ACUM.

Virgiliu Pâslariuc: „Credibilitatea lui Dodon este deja atât de scăzută, încât orice cuvânt sau ceea ce spune el deja poate fi tratat ca vorbe goale.”

Europa Liberă: Sincer, deputații Blocului ACUM ar putea să mai negocieze cu colegii lor socialiști crearea unei majorități parlamentare?

Virgiliu Pâslariuc: „Eu nu văd acum condiții și nu văd nici intenții. Toate aceste lucruri sunt, de fapt, niște bule aruncate în vânt. Ei și-au arătat intențiile adevărate, fața adevărată, demițând Guvernul Sandu care, într-adevăr, avea intenții foarte serioase, cu caracter reformator, care a ridicat credibilitatea statului pe plan internațional ș.a.m.d. și se bucura – iarăși sondajele arată acest lucru – și de sprijinul cetățenilor. Și acum toate aceste declarații se duc în vânt, întrucât ele nu au niciun suport serios. Adică, credibilitatea lui Dodon este zero acum.”

Europa Liberă: Dar cum caracterizați Dvs. astăzi relația pe care o are Republica Moldova cu partenerii externi, în primul rând, cei occidentali?

Procuratura ceea ce face acum, mimează aceste reforme



Virgiliu Pâslariuc: „Noi suntem în aceeași izolare cu care am început anul 2019. Deci, statul cu autoritățile din Republica Moldova, cu toate încercările de PR să arate că, de fapt, cineva mai vorbește sau mai face selfie pe la tot felul de summituri, dar relațiile sunt proaste, a fost sistat ajutorul macrofinanciar. Și Uniunea Europeană foarte clar a spus că „noi nu vă sprijinim, dacă nu livrați rezultate”. Iar rezultate nu au cum să fie, procuratura ceea ce face acum, deci ei mimează aceste reforme.”

Europa Liberă: Pe ce vă bazați când constatați acest lucru că procurorul-șef nou, Alexandru Stoianoglo, ar mima lupta împotriva corupției, o reformă adevărată în justiție?

Virgiliu Pâslariuc: „Da, fiindcă uitați-vă ce se face. Acum ei au renunțat la această evaluare externă, care era un punct extrem de important ca să ridice credibilitatea sistemului judecătoresc, au revenit la vechea idee să fie evaluați pe intern, dar noi știm cum s-au făcut și până acum aceste lucruri, nu se înaintează deloc pe dosarele de rezonanță, inclusiv cele legate de finanțarea PSRM. Mai mult ca atât, se tărăgănează și chiar astăzi ce se întâmplă inclusiv cu cazul profesorilor turci, s-a găsit un „țap ispășitor”...”

Europa Liberă: Dvs. credeți că fostul șef SIS, dl Botnari, e în rol de „țap ispășitor”?

Virgiliu Pâslariuc: „Absolut! Eu cred că se merge exact pe scenariul dosarului „7 aprilie” și „Pădurea Domnească”, când se găsește unul singur...”

Europa Liberă: Dar s-a zis că dl Botnari și-a recunoscut vina?

Virgiliu Pâslariuc: „Așa s-a întâmplat și pe 7 aprilie 2009, când cineva și-a recunoscut vina, pe urmă a fost purtat prin instanțe și, până la urmă, chiar lăsat pur și simplu să plece sau cu „Pădurea Domnească”. Noi deja am învățat această lecție, răspunderea...”

Europa Liberă: Pe acest caz cu expulzarea profesorilor turci, la ce finalitate v-ați aștepta?

Virgiliu Pâslariuc: „Eu cred că nu doar o singură persoană este responsabilă. Desigur că a fost primit un ordin de sus și noi aici vorbim de acel sistem extrem de nociv, sistemul lui Plahotniuc, când se dădeau ordine determinate cumva politic și instituțiile statului trebuiau să se conformeze. Și răspunderea este colectivă, pentru că nu doar șeful SIS-ului a fost implicat în acest lucru, au fost mai multe instituții care au îndeplinit din start niște ordine ilegale. Mai mult decât atât, noi vedem că ei sunt repuși în funcții, cei care au fost pe timpul guvernării Sandu scoși, inclusiv pentru această afacere cu profesorii turci, acum ei își recâștigă pozițiile. Iarăși noi vedem o mimare, deci una se spune în public, alta se face de facto.”

Europa Liberă: Și credeți că dl Stoianoglo nu se gândește și la imaginea lui?

Virgiliu Pâslariuc: „Rezultatele trebuie să vorbească. Deocamdată, noi avem de-a face cu un discurs bine ambalat, dar nu avem de-a face cu rezultate, nu avem înaintare pe dosarele de rezonanță - furtul miliardului, „laundromatul” ș.a.m.d. - noi stagnăm în toate acestea, stagnăm pe finanțarea partidelor, dar în rest – doar vorbe, doar retorică curată.”

Europa Liberă: Igor Dodon insistă pe ideea că a reușit să îmbunătățească relația cu Federația Rusă. Dvs., ca istoric, ca deputat, ca simplu cetățean, cum vedeți această îmbunătățire a cooperării moldo-ruse?

Virgiliu Pâslariuc: „Noi trebuie să avem relații bune cu oricare vecin, cu oricare partener, cu oricare putere, inclusiv putere mare cum este Rusia, dar această politică externă nu trebuie să fie absolut dezechilibrată. Acum noi avem un dezechilibru total în tot ce se face. Noi avem o răcire și o înrăutățire a relațiilor cu Occidentul, cu partenerii strategici din Occident și cu ambii vecini – cu România și cu Ucraina – din cauza politicii neinspirate a acestei noi guvernări, și cu Uniunea Europeană, și cu Statele Unite ale Americii.”

Europa Liberă: Dar această bună relație a Moldovei cu Federația Rusă, despre care vorbește Igor Dodon, la ce se reduce?

Virgiliu Pâslariuc: „El numai despre asta și vorbește, fiindcă asta este până la urmă singura lui sursă de credibilitate externă.”

Europa Liberă: Și cetățeanul ce înțelege din această declarație pe care o face șeful statului, spunând că Moldova are o relație foarte bună cu Rusia?

Cred că Kremlinul are și el semne de întrebare față de ceea ce face Dodon



Virgiliu Pâslariuc: „Noi vedem că acum și pe această dimensiune se întâmplă niște reconfigurări în Rusia, aceste schimbări la nivel guvernamental, la nivelul responsabililor pe direcția Ucrainei, inclusiv a Republicii Moldova, s-au schimbat niște personaje-cheie. În politica rusă, schimbarea personajelor înseamnă schimbarea politicilor și noi încă nu știm ce va fi mai departe și dacă Igor Dodon într-adevăr se bucură de un sprijin absolut, fiindcă eu cred că Kremlinul are și el semne de întrebare față de ceea ce face Dodon, deoarece el nu reușește să convingă Occidentul de bunele sale intenții, nu reușește să convingă cetățenii proprii, vedem că el scade în sondaje din cauză că și-a atins anumite limite, că el nu poate duce această responsabilitate. El și-a asumat toată guvernarea, dar nu este capabil să livreze rezultate, scumpirile se țin lanț, sunt probleme foarte mari cu finanțarea, faptul că el a pus totul pe aceste alegeri și merge la niște pași populiști, care dezechilibrează bugetul ș.a.m.d. Și nemulțumirea va crește, noi de-abia suntem la început, dar vedem că oamenii sunt tot mai mult și mai mult nemulțumiți de ceea ce face Igor Dodon. Eu nu cred că la Kremlin nu observă acest lucru și noi nu știm cum vor acționa ei mai departe.”

Europa Liberă: S-a promis că în legislativ va fi discutată linia de creditare pe care Moscova ar putea să i-o ofere Republicii Moldova. Cunoașteți detalii?

Virgiliu Pâslariuc: „S-au făcut promisiuni. „Noi știm că bani nu-s, dar voi țineți-vă”, cum li s-a spus.”

Europa Liberă: Banii în buget figurează.

Virgiliu Pâslariuc: „Ei figurează, dar ei nu sunt bani reali. Noi vedem niște măsuri disperate, populiste. Credibilitatea acestei guvernări se apropie de cota zero, nimeni, practic, nu vrea să discute cu ei.”

Europa Liberă: Așa spune mereu opoziția că cei de la guvernare nu se bucură de încredere.



Virgiliu Pâslariuc: „Da, dar când vom vedea că vin banii în buget de undeva, dintr-o parte și sub ce condiții, atunci vom putea discuta, până atunci sunt vorbe, sunt doar intenții, sunt doar promisiuni. Promisiuni în an electoral noi vom avea foarte multe, ele vor curge gârlă, inclusiv din Rusia, dar noi știm că Rusia nu dă bani atât de ușor și condiționează foarte dur aceste lucruri. Și avem cazul Ucrainei în care s-au întâmplat aceleași lucruri, când la un moment dat chiar au pus Ucraina în fața alegerii: ori, ori? Eu nu cred că Republica Moldova poate să-și permită un asemenea scenariu.”

Europa Liberă: Începe o nouă sesiune parlamentară. Ce priorități aveți?

Virgiliu Pâslariuc: „PAS-ul își continuă, de fapt, angajamentele pe care și le-a luat în februarie 2019. Noi vom încerca să fim o opoziție constructivă, vocală, vom încerca să facem astfel ca autoritățile să cunoască părerile cetățenilor despre ei, iar aceste păreri acum se intensifică. Sigur că noi, în primul rând, vom lupta cu această problemă în care ne-a adus guvernul cu aceste scumpiri enorme, vom încerca să obținem niște compensații măcar pentru cei care au cel mai mult nevoie, pentru păturile vulnerabile, fiindcă ei sunt lăsați acum absolut dezgoliți. Politica aceasta populistă este absolut nocivă, vom lucra pe domeniul social, pe domeniul reformei justiției, vom încerca să promovăm proiectele noastre și de asemenea vom încerca să fim o voce a Republicii Moldova pe extern, chiar dacă nu suntem la guvernare, dar acum Maia Sandu este la Bruxelles și încearcă să fie un avocat, vorbește în numele poporului Republicii Moldova, încearcă să obțină niște finanțări pentru cetățeni, nu pentru o guvernare care nu este credibilă, dar pentru proiecte concrete, mai ales pentru autoritățile locale. Am înțeles că s-au obținut și niște promisiuni în această privință pe dimensiunea presei libere, pe dimensiunea APL-ului, adică a autorităților publice locale. Și noi vom fi o opoziție foarte vocală și eficientă în această sesiune.”

Europa Liberă: Succese! Și mulțumim pentru discuție.

Virgiliu Pâslariuc: „Mulțumim!”