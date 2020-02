Maia Sandu despre procurorul general Alexandru Stoianoglo: „Se pare că nu are curajul să abordeze corupția mare”

După ce nu au reuşit să se pună de acord asupra unui candidat comun la alegerile din Hânceşti, vor reuşi oare cele două componente ale Blocului ACUM – PAS și PPDA –să se înţeleagă mai bine cel puţin în perspectiva alegerilor prezidenţiale? Într-un interviu la Europa Liberă, lidera PAS, Maia Sandu, se declară moderat optimistă, pentru că cele două formaţiuni au reuşit să meargă împreună în trei scrutine deja, spune ea, adăugând că dacă totuşi nu se va reuşi, „trebuie să avem grijă ca cei care vor candida pe centru-dreapta să nu se atace reciproc”.

Maia Sandu: „Noi am venit cu propunerea unui candidat apartinic către colegii de la Platforma DA. Și ne-am gândit că asta ar avea cele mai mari șanse, șansele ar fi fost mai mici dacă veneam cu un candidat din interiorul partidului. Din păcate, n-a funcționat acest lucru, dar oamenilor care se întreabă ce se întâmplă și de ce am ajuns aici le spun că pentru noi este important să mergem cu candidați care pot să lucreze în echipă, pentru că poți să fii Cristiano Ronaldo, dar de unul singur n-o să poți nici să dai jos un guvern prost și nici să pui un guvern bun în locul aceluia. Cu tot respectul meu pentru dl Cobzac, eu cred că noi avem nevoie de un membru în parlament care este hotărât, care știe că vrea să meargă să reprezinte Hânceștiul, vrea să meargă să reprezinte și ceilalți cetățeni din țară și nu putem să mizăm pe un candidat care și-a schimbat opinia în ultima secundă. Deci, e nevoie de oameni care să lucreze în echipă. Ceea ce s-a întâmplat acum la Hâncești, a fost o deviere de la spiritul de echipă.”



Europa Liberă: Și dacă partida proeuropeană pierde partida în Hâncești, cine o să fie de vină?

Maia Sandu: „Partidul Acțiune și Solidaritate este un partid puternic, este un partid care crește, care are mulți oameni, o să facem campanie foarte bună, o să mergem la fiecare om, în fiecare gospodărie, o să lucrăm și eu sunt optimistă că vom câștiga.”

Europa Liberă: Dacă totuși pierdeți, cine o să fie de vină?

Maia Sandu: „Dacă totuși..., o să analizăm lucrurile, dar decizia este luată de către Consiliul Politic Național, ea nu poate fi schimbată peste două-trei săptămâni, pentru că cineva și-a schimbat opinia. Trebuie să existe atitudine serioasă; atitudinea serioasă este - am venit din start și am spus vreau să candidez, nu vreau să candidez. Dacă nu vreau să candidez, nu las ca să se treacă prin toate procesele democratice în partid, să se ia decizii și după aia pe ultima sută de metri, în ultima zi, după ce candidatul a depus actele, să vin și să zic: „A, știți, eu tot vreau să candidez”. Asta nu este serios.”

Europa Liberă: Nu v-ați gândit totuși că poate ar fi cazul să cedați acum în cazul de la Hâncești de dragul să vă puteți înțelege la prezidențiale?

Maia Sandu: „Cu cine să ne înțelegem? Cu dl Cobzac să ne înțelegem?”

Europa Liberă: Nu, să vă înțelegeți pe toată aripa asta proeuropeană, de dreapta.

Maia Sandu: „Dl Cobzac, din câte știu eu, nu este candidatul Platformei DA, ca să puteți veni cu acesta...”

Europa Liberă: Au anunțat că-l sprijină.

Maia Sandu: „Nu am auzit acest lucru.”

Europa Liberă: Ba da...

Maia Sandu: „Nu este un candidat care vine de la un partid sau altul. Dl Cobzac a fost membru al PAS. Acum decizia pe care a luat-o d-lui este incompatibilă cu calitatea de membru. Deci, ceea ce spuneți Dvs. nu este o cedare în sensul în care unui alt partid politic îi revine această funcție, după care să revedem lucrurile. E un subiect care s-a întâmplat în cadrul partidului, din păcate, dar nu cred că este ceva deosebit, asta se întâmplă, în special pentru că PAS trece printr-un proces de creștere, de extindere, au venit mai mulți oameni la PAS de curând și, iată, în acest proces se întâmplă și anumite neînțelegeri. Avem realegeri în toate organizațiile raionale în următoarele două luni și la aceste realegeri oamenii prin vot secret vor decide cine trebuie să fie cei care reprezintă PAS-ul într-un raion sau altul, pentru că aici problema a pornit de la o neînțelegere între președintele organizației PAS Hâncești și dl Cobzac.”

Europa Liberă: V-aș ruga să ne referim, doar un pic ne mai reținem la acest subiect, la așa o situație: dacă iese Stamate pe locul doi, după Cobzac, cum o să vă pară așa o evoluție?

Maia Sandu: „Eu v-am zis că noi suntem un partid puternic și o să facem campanie așa, încât să câștigăm această circumscripție.”

Europa Liberă: Bine. Ați declarat la un summit al Partidului Popular European de la Zagreb că vă puteți revanșa în fața lui Dodon la alegerile prezidențiale din 2020, dar, uitați-vă, vom avea pe stânga un candidat, Igor Dodon, puternic; nu se știe dacă va avea contracandidați pe stânga și vom avea pe dreapta, cel mai probabil, o puzderie de candidați, alegători derutați, unul va vota pentru Chirtoacă, unul pentru Țîcu, unul nu știu pentru cine. S-ar putea cei mai mulți să voteze pentru Dvs., dar s-ar putea să nu fie suficient. Cum vi se pare așa o evoluție?

Cel mai important este să avem o campanie corectă



Maia Sandu: „Evident că ne dorim unitate și am început să discutăm deja cu forțele politice pe acest subiect. În același timp, să nu uităm că există două tururi, nu suntem în situația anului 2016, atunci când exista riscul ca Partidul Democrat să-și promoveze candidatul prin metode nedemocratice, netransparente. Deci, acum în cel mai rău caz, în cazul în care pe dreapta totuși vor exista mai mulți candidați, există primul tur în care oamenii vor face alegerea și după aceea – turul doi. Cel mai important este să avem o campanie corectă și nu doar corectă, dar să nu se atace candidații, partidele politice pe segmentul proeuropean în primul tur.”

Europa Liberă: S-ar putea să nu fie suficient, pe dl Năstase nu l-a ajutat al doilea tur în Chișinău.

Maia Sandu: „Da, dar problema este că în primul tur candidați de pe segmentul proeuropean l-au atacat pe dl Năstase și într-o anumită măsură asta a avut efect, pentru că în turul doi acești oameni, o parte dintre acești oameni, votanți ai candidaților care l-au atacat pe dl Năstase nu au mai mers la vot. Și tocmai de aceea, ca să nu ne mai pomenim în situația în care nu putem să mobilizăm tot electoratul, trebuie să avem grijă ca acei care vor candida pe centru-dreapta să aibă o campanie în care nu se atacă reciproc, pentru că problema nu este candidatul PAS, nu este candidatul Platformei DA sau, nu știu, candidatul de la alt partid, problema este Igor Dodon care readuce toate schemele de corupție, care a oprit reforma justiției, care nu oferă nicio șansă Republicii Moldova să iasă din această mocirlă.”

Europa Liberă: Admiteți că nu veți putea să vă înțelegeți pe un candidat comun și în prezidențiale?

Maia Sandu: „Din primul tur sau din turul doi? Există acest risc ca în turul întâi să meargă mai mulți candidați, dar iarăși nu cred că este o problemă gravă, pentru că situația din acest an diferă de cea din 2016.”

Europa Liberă: Petras Auštrevičius, Dvs. știți despre cine vorbesc...

Maia Sandu: „Bineînțeles.”

Europa Liberă: E un bun prieten al Republicii Moldova, probabil chiar al Dvs., v-a sprijinit mereu, urmărește problema moldovenească, într-un recent interviu, fiind întrebat ce ar trebui să facă opoziția ca să-și asigure victoria la alegerile prezidențiale, spunea, citez: „Sper ca opoziția să fie unită în jurul unui singur candidat, un candidat puternic, care este liber, care are o viziune, nu ar trebui să se opună la orice, candidații opoziției trebuie să se focuseze pe o nouă ambiție, o nouă dinamică socială și dezvoltarea economică a țării”. N-ar fi fost totuși bine, de dragul acestei uniri, să faceți Dvs. poate mai mult efort ca să vă înțelegeți?

Maia Sandu: „Noi facem și o să facem în continuare. Deci am început să discutăm cu anumiți politicieni, cu anumite forțe politice, o să batem în continuare la ușa altor forțe politice care până acum, mă rog, nu au fost disponibile sau nu au găsit timp. Mai e ceva timp, e important ca lucrurile să le clarificăm până în primăvară. Și noi o să facem toate eforturile.”



Europa Liberă: Blocul ACUM mai există?

Maia Sandu: „Blocul ACUM nu există ca bloc electoral, dar există ca bloc, pentru că avem și un document semnat prin care acest parteneriat continuă în parlament. Trebuie să vă spun că în multe raioane sau sate avem o fracțiune comună, acolo unde au fost mai puțini membri de la PAS și de la Platforma DA și s-au făcut fracțiuni comune și acolo unde înțelegerea este mai bună, pentru că oamenii sunt diferiți și situațiile sunt diferite. În anumite localități, oamenii se înțeleg mai bine, în altele – nu. Vedeți că uneori în propriul partid oamenii nu se înțeleg foarte bine și avem o anumită conlucrare la nivelul parlamentului, încercăm să coordonăm anumite inițiative și sper să facem asta și de acum încolo.”

Europa Liberă: Ați reușit să vă înțelegeți cu dl Năstase o bună perioadă de timp. Acum e mai greu?

Maia Sandu: „Am văzut anumite supărări, care vin, probabil, din faptul că Partidul Platforma DA a pierdut anumit sprijin. Înțeleg supărările lor, dar nu cred că motivul se regăsește în PAS și, așa cum am mai spus și altă dată, există un bazin mare de alegători care încă nu știu în cine pot să aibă încredere, care este partidul politic care poate să-i reprezinte și cred că noi trebuie să muncim cu acești oameni, să ajungem la ei, să încercăm să combatem toate falsurile și minciunile pe care le spune guvernarea și să îi aducem de partea noastră.”

Europa Liberă: Curmarea guvernării socialiste, acesta-i scopul suprem, nu?

Maia Sandu: „În primul rând, scoaterea lui Dodon de la putere, pentru că el este riscul major și da, bineînțeles, să revenim și să ajungem să avem în parlament o guvernare proeuropeană, o majoritate proeuropeană.”

Europa Liberă: Eu vreau să înțeleg, singuri sau cu PPDA?

Maia Sandu: „Cu toții! Bineînțeles că cu toții, toți cei care împărtășesc aceste valori și PPDA este pe de o parte, vedem că se fac anumite eforturi în cadrul acestei mișcări „Unirea”. În primul rând, ne dorim refacerea parlamentului, pentru că acest parlament nu reprezintă voința cetățenilor, pentru că alegerile parlamentare din 2019 nu au fost libere și pentru că acolo au ajuns oameni care nu reprezintă cetățeanul și pentru noi este un obiectiv să refacem parlamentul ca să fie reprezentativ, iar asta ar însemna o oportunitate pentru noi toți să ajungem cu un scor bun și să refacem o majoritate care să promoveze interesele cetățenilor, care să ne apropie de Uniunea Europeană. Nu credem și nu am crezut niciodată că un singur partid politic poate să ajungă să aibă majoritate în parlament. Da, asta este cel mai simplu, oricine și-ar dori acest lucru, dar, dacă vedem, în lumea civilizată guvernarea este sprijinită de majorități. Deci sunt două, trei, patru, cinci partide politice care sprijină un guvern și oamenii au suficientă cultură politică ca să poată să meargă în campanie așa ca să nu-și dăuneze reciproc și după aia, odată ajunși în parlament, să facă o majoritate funcțională.”

Europa Liberă: Deocamdată nu prea reușiți din ce se vede.

Maia Sandu: „De ce? Noi am mers împreună. Mai arătați-mi forțe politice care au reușit...”

Europa Liberă: Eu vorbesc de viitor.

Maia Sandu: „Da, dar eu vorbesc de lucruri care s-au întâmplat până acum. Viitorul e în față și o să lucrăm la viitor. Mai arătați-mi forțe politice din Republica Moldova care au reușit să meargă împreună în trei campanii, nu să ajungă în parlament și să facă acolo majoritate. De astea am avut, de tot felul, dar să meargă împreună trei campanii la rând într-o singură formațiune. Asta nu este deloc simplu.”

Europa Liberă: Explicați-mi, vă rog, care e strategia Dvs. pentru a curma guvernarea socialistă, de a-l da jos pe Dodon. Care-i strategia - să reușiți din nou, a patra oară, să mergeți împreună sau aveți altă viziune, dacă nu reușiți asta? Cum?

Maia Sandu: „Modalitățile sunt diferite. Deci, o modalitate este dacă reușim să dăm jos acest guvern și să refacem guvernul, evident că aici lucrurile sunt mai complicate, pentru că nu avem suficiente voturi în parlament. Dacă nu reușim să provocăm alegeri anticipate parlamentare și să schimbăm configurația în parlament, atunci alegerile prezidențiale ne oferă o oportunitate să intervenim, să le câștigăm și după aia să schimbăm modalitatea, deci să găsim mecanisme prin care să ajungem totuși la alegeri anticipate. Cel mai important obiectiv pentru noi sunt parlamentarele, pentru că aceasta este o republică parlamentară, cel puțin pe hârtie, și noi am vrea ca asta să devină în realitate și parlamentul este cel mai important obiectiv.”

Europa Liberă: Și care scenariu vi se pare mai realist, iată, la ora actuală?

Există supărări, dar noi suntem optimiști că putem să le rezolvăm.



Maia Sandu: „Eu cred că trebuie să fim gata pentru toate scenariile, pentru că orice se poate întâmpla, o oportunitate poate să apară în orice moment și e important ca noi să fim pregătiți. Pregătiți asta înseamnă puternici, să ne cunoască lumea, să avem capacitate să mobilizăm lumea și să fim uniți. Și la ambele obiective lucrăm. Nu este simplu, există anumite supărări, dar noi suntem optimiști că putem să le rezolvăm.”

Europa Liberă: În majoritatea interviurilor din ultima vreme vorbiți mult despre cât de rău acum este guvernată țara. Dvs., totuși, vreau să înțeleg, vă dați seama că există poate o parte din oameni care se gândesc în felul următor: De ce n-ați stat Dvs. acolo, măcar să avem garanția că avem pe cine miza ca să curme toate aceste lucruri sau să nu-i lase pe socialiști să le realizeze?

Maia Sandu: „În primul rând, socialiștii nu aveau planul să ne lase pe termen lung și aici vorbesc în special de Dodon, pentru că dorința lui de a pune mâna pe tot felul de scheme de corupție, de a le reanima și de a obține de acolo venituri era foarte mare și acum vedem asta.”

Europa Liberă: Dar trei-patru săptămâni putea rezista guvernul?

Maia Sandu: „Probabil putea rezista guvernul încă vreo trei-patru săptămâni.”

Europa Liberă: Și ați fi avut vreo 14 președinți de raioane?

Maia Sandu: „Ar fi făcut asta mare diferență? Vedeți că se schimbă președinții de raioane acum în fiecare zi? Deci, pică, coalițiile se refac, nu este nicio stabilitate acolo și nimeni nu ne-ar fi dat garanția că odată instalați acești președinți de raioane ar fi rămas acolo pentru patru ani de zile. Dar, da, poate în patru săptămâni am fi reușit să mai facem niște lucruri și în sănătate, în justiție mai complicat, pentru că acolo am avut o opoziție foarte clară din partea lui Dodon. Aici el a pus piciorul în prag, pentru că îi este frică de justiție independentă. Am fi reușit să aducem...”

Europa Liberă: În economie încă vreo trei luni v-ar fi ajutat?

Maia Sandu: „Da, am mai fi stopat niște scheme, dar schemele de corupție noi le putem stopa doar dacă procuratura nu vine să înceapă să-i culeagă pe toți cei vinovați, să le deschidă dosare, să-i sperie, atunci lucrurile acestea iarăși nu sunt sustenabile. Am fi reușit să mai aducem niște bani în țară și eu personal m-am gândit că n-o să dea Dodon guvernul jos înainte ca să mai aducem astea 30 de milioane de euro care erau pe drum și mă refer aici la tranșa a doua din asistența macrofinanciară. Și m-am gândit că poate în acest răstimp reușim totuși să ne asigurăm că în lista pentru procuror general ajung oameni curajoși, bine intenționați și curajoși.”

Europa Liberă: Este adevărat totuși că cu câteva zile înainte de prăbușirea guvernului partenerii v-au sugerat să vă retrageți proiectul de asumare a răspunderii, să fie acest proiect trimis la Comisia de la Veneția și Igor Dodon ar fi acceptat și niște cedări pe media în schimbul la asta? Este adevărat?

Maia Sandu: „Nu este adevărat că Igor Dodon ar fi acceptat cedări pe media. Este adevărat că am discutat cu partenerii de dezvoltare care erau îngrijorați că ar putea să pice guvernul. Noi am fost de acord ca această lege să meargă la Comisia de la Veneția, am fost de acord și cu faptul ca intrarea ei în vigoare sau aplicarea ei, mai bine zis, să se întâmple doar după ce Comisia de la Veneția dă un verdict, deci, noi am fost de acord cu acest lucru. Socialiștii sau, mai bine zis, Dodon a refuzat această opțiune, dar dincolo de asta am discutat cu partenerii de dezvoltare deja înainte să ne asumăm răspundere despre faptul că Dodon blochează reformele în justiție și pe dimensiunea de luptă împotriva corupției și e clar că ajungem în curând într-un impas, doar că s-a ajuns mai devreme decât ne-am imaginat.”



Europa Liberă: Probabilitatea ca să nu existe gaze naturale, cât de mult a jucat rolul în decizia Dvs.?

Maia Sandu: „N-a jucat niciun rol, pentru că noi...”

Europa Liberă: Ați avut această temere sau erați sigură că o să fie bine?

Maia Sandu: „Bineînțeles că exista această temere, nimeni n-a știut până în ultima clipă. Cred că trebuie să le mulțumim celor de la Uniunea Europeană care s-au implicat, care au forțat Rusia și Ucraina să se așeze la masa de discuție, care au stat cu ei până în ultima clipă și s-a ajuns la acest acord, dar nimeni nu putea ști ce se va întâmpla. Evident că noi lucram la soluții, soluțiile nu erau perfecte, oricând ceva se poate întâmpla, dar nicidecum această problemă nu a trezit vreo dorință de-a noastră de a pleca din guvern, dimpotrivă.”

Europa Liberă: Dar o variantă - cedezi acum guvernul de dragul victoriei la prezidențiale - are dreptul la existență?

Maia Sandu: „Nu! Nu are niciun sens, pentru că, dacă vedeți, cu cât mai mult am stat în oficiu, cu atât mai multă lume a auzit de noi; cu cât mai mult timp am avut ca să putem să începem să furnizăm rezultate, cu atât a crescut imaginea mea. Și dacă mai stăteam trei, patru, cinci luni de zile, atunci pentru mine era mult mai ușor, dacă vorbesc de potențiala mea candidatură, să mă promovez.”

Europa Liberă: Și credeți că ați fi crescut, nu ați fi...

Maia Sandu: „Bineînțeles, pentru că astea erau tendințele! Și dacă am fi rămas, ar fi fost rezultate în fiecare zi. De exemplu, în câteva zile sau în câteva săptămâni va ajunge un aparat foarte important a cărui procurare am început-o noi pentru Spitalul Oncologic. Deci sunt lucruri concrete pe care noi le-am semănat, dacă vreți, acolo și care ar fi venit în fiecare zi. În primul rând, că finanțarea externă ar fi curs, nu s-ar fi întâmplat așa cum este acum, am fi început proiecte investiționale, am fi început proiecte la nivel local și toate lucrurile astea ar fi adăugat plusuri pentru guvern. Dodon, care își face sondaje în fiecare zi, cu asta se lăuda că el plătește sondaje în fiecare zi – ne întrebăm din ce surse? –, vedea ce se întâmplă și faptul că guvernul începe să fie apreciat de oameni și că eu personal încep să cresc în sondaje. Și acesta a fost motivul din care ne-a dat jos. El a fost sigur că dacă ne mai lasă să rămânem în oficiu patru-cinci luni de zile, atunci nu are nicio șansă, îi va fi foarte greu la prezidențiale.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că mai reveniți vreodată la guvern?

Maia Sandu: „Bineînțeles! În sens că la guvernare, în ce formulă o să vedem și întrebarea nu este despre mine, întrebarea este despre PAS, în primul rând, și, bineînțeles, alte forțe politice proeuropene.”

Europa Liberă: Oamenii care au lăsat locuri de muncă plătite peste hotare, cariere peste hotare și au venit în guvernul Dvs. să pună umărul, credeți că mai revin, dacă îi mai chemați?

Maia Sandu: „Cu siguranță! Sunt oameni care au zis că au început acolo să lucreze și țin neapărat să revină, deci au zis că din prima zi revin cu lecții învățate și eu cred că 80% din ei revin. Și dincolo de asta noi vorbim despre...”

Europa Liberă: Nicu Popescu, Vadim Brînzan, Ala Nemerenco credeți că mai revin?

Maia Sandu: „Bineînțeles!”

Europa Liberă: Nu sunt supărați?

Maia Sandu: „De ce să fie supărați? A fost o decizie pe care am luat-o împreună, a fost o situație pe care am trăit-o împreună. Deci, noi cu toții am analizat riscurile și am știut din prima zi că guvernul s-ar putea să dureze foarte puțin. De aici și mai greu a fost să ne facem planurile, pentru că nu era foarte clar, trebuie să planificăm pentru două luni sau putem să planificăm pentru șase luni, dar oamenii țin la lucrurile pe care le-au inițiat acolo. O vedeți pe dna Nemerenco comentează, își spune opinia, o doare sufletul pentru ce se întâmplă acolo, pentru că a muncit mult împreună cu colegii ei, pentru că știe că lucrurile se pot face mai bine.”

Europa Liberă: Dar pe ei i-ați întrebat atunci când ați luat decizia?

Maia Sandu: „Bineînțeles că a fost o decizie consultată cu toată lumea.”

Europa Liberă: Știți că foarte multă lume zice că nu v-ați consultat, chiar și câțiva oameni din partid?

Maia Sandu: „Eu m-am consultat cu cabinetul și, da, m-am consultat și cu oamenii din partid.”



Europa Liberă: Dacă ne puteți povesti, de ce v-a vizitat ambasadorul american și acum trecem la justiție. De ce v-a vizitat ambasadorul american și de ce ați scris ulterior pe Facebook că salutați că va continua să sprijine reforma justiției și lupta cu corupția? Socotiți că se vor mișca aceste lucruri în condițiile actuale oricât de mult ar vrea SUA?

Maia Sandu: „Am discuții regulate cu toți ambasadorii, inclusiv cu ambasadorul SUA...”

Europa Liberă: Am sesizat că parcă ați vrut să scoateți cumva în evidență această întâlnire.

Maia Sandu: „Nu este adevărat!”

Europa Liberă: Mi s-a părut...

Maia Sandu: „Am avut întâlnire cu ambasadorul României, am avut întâlnire cu ambasadorul Japoniei, am avut întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite, o să am întâlnire cu ambasadorul Franței, cu ambasadorul Uniunii Europene, astea sunt lucruri obișnuite.”

Europa Liberă: Ce urmează să se întâmple, pentru că după asta s-a făcut acest anunț că în cadrul unui grup de colaborare Statele Unite vor sprijini reforma în justiție?

Maia Sandu: „Statele Unite insistă pe reforma justiției și este corect să insiste...”

Europa Liberă: Și se pot mișca acum lucrurile?

Maia Sandu: „Eu nu cred, dar asta nu înseamnă că nu trebuie de insistat. Deci, eu nu cred că este voință politică, eu nu cred că acest guvern are capacitatea, în primul rând, și nici sprijin politic pentru ca să facă ceva pe reforma justiției. Și dovezile sunt clare. Vă amintiți, Chicu în timpul discursului în parlament la inaugurare a vorbit despre faptul că în următoarele ore va fi revăzută concepția de reformare a justiției și transmisă la Comisia de la Veneția, până pe 7 decembrie să avem deja răspunsul? Nu s-a întâmplat nimic. A venit trei luni mai târziu cu un document pe care noi l-am criticat, pentru că a răsturnat cu totul conceptul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Dacă noi am optat pentru o evaluare obiectivă, nepărtinitoare cu foști procurori și foști judecători din Uniunea Europeană care să vină și să facă această evaluare, această guvernare a renunțat și a zis: „A, nu tot judecători și procurori de-ai noștri sau tot judecători din sistem vor face evaluarea”. Păi, noi asta am văzut până acum și n-a dat niciun rezultat. Și acum ce ne spune această guvernare? A, că putem să refacem reforma. Deci, voi ați abandonat reforma pe care am elaborat-o noi, acum ați venit cu ceva care este prost, recunoașteți că este prost și spuneți: „Haideți s-o luăm de la capăt, să rescriem”.

Europa Liberă: Ce credeți că s-a întâmplat? A fost prea optimist dl Chicu și și-a dat seama pe urmă sau ce s-a întâmplat?

Maia Sandu: „Cred că nu știe despre ce vorbește, nu știe ce înseamnă reforma justiției. Și doi: nu cred că nu a știut atunci când a venit în această funcție că e pus acolo de Dodon ca să-i îndeplinească ordinele și că nu va avea niciun pic de independență.”

Europa Liberă: I s-a părut că va fi mai simplu.

Maia Sandu: „A venit din prima zi Igor Dodon la guvern, elementar a vrut să se așeze în fotoliul prim-ministrului. Așa s-a creat impresia. Dacă atunci când discutam noi erau discuții foarte aprinse între guvern, președinție și parlament - drept că parlamentul nu prea avea opinie niciodată, mă refer aici la președintele Parlamentului -, între noi erau discuții foarte aprinse pe aceste lucruri, acum nu este nicio discuție aprinsă. Igor Dodon îi cheamă pe toți la covor și le dă instrucțiuni. Asta este neconstituțional, pentru că...”

Europa Liberă: N-a știut și ce vorbește în raport cu FMI, când a zis că pauză...

E foarte confuz acest comportament al dânsului.



Maia Sandu: „Păi face declarații foarte contradictorii, ba zice că face pauză, ba acum zice că vrea program cu FMI, după care mai minte și dă vina pe noi pentru toate scumpirile care se întâmplă, acum spune că sunt condiții ale FMI, ceea ce nu este adevărat, deci sunt falsuri. E foarte confuz acest comportament al dânsului.”

Europa Liberă: Nu vă place cum a început dl Stoianoglo?

Maia Sandu: „Nu sunt convingătoare acțiunile dlui Stoianoglo. Impresia pe care mi-a creat-o la momentul actual este că omul nu vrea să se ocupe de corupția mare, deci nu vrea să se ocupe de politic. El zice: „Politicul îl lăsăm într-o parte și ne ocupăm de alte chestii”. Alte chestii, deocamdată, nu sunt clare, sunt reglări de conturi pe interior, e o intenție sinceră de a face ordine în procuratură, pentru că oamenii pe care-i numește nu neapărat sunt oameni integri sau nu toți sunt oameni integri. Și atunci te întrebi: cum niște procurori cu probleme de integritate pot să-i cerceteze pe alți procurori despre care se spune că au probleme de integritate?”

Europa Liberă: Vrea să acopere cu asta lipsa pe progres pe dosarele de rezonanță politice?

Maia Sandu: „Asta este marea mea întrebare, pentru că toată societatea așteaptă de la el în special progrese pe lupta împotriva corupției mari. Noi știm că avem corupție la toate nivelurile, dar dacă vrem să fim credibili în lupta împotriva corupției, trebuie să începem cu lupta împotriva corupției mari și nu poți să lași politicul în afara acestor investigații, pentru că corupția în toate instituțiile statului începe de la corupția în politic, așa cum se finanțează partidele politice, cum oamenii folosesc instituțiile statului în interese de partid ș.a.m.d. Deci, dacă tu lași corupția mare deoparte, atunci ceea ce faci la nivelul corupției mici va avea implicații foarte mici.”

Europa Liberă: Dacă erați Dvs. premier, ajungea el procuror?

Maia Sandu: „De asta am și venit cu această inițiativă de a schimba legea. Eu aș fi făcut o analiză foarte bună, aș fi discutat inclusiv cu psihologul mult mai mult pe rezultatele acestei inițiative, pentru că, dacă ne întoarcem la experiența României, și am vorbit cu dna Macovei despre cum a făcut ea lucrurile atunci când a numit primul procuror la DNA și cum a construit DNA-ul. Pentru ei au contat inclusiv calitățile oamenilor, dacă sunt oameni care au curajul să-și asume niște decizii, să înceapă să cerceteze și personaje care au funcții înalte. Deci, eu cred că noi am fi făcut o triere mult mai serioasă. În primul rând, nu ar fi încăput în lista ceea niciun om cu probleme de integritate, or, din păcate, în lista inițială ajunseseră și oameni cu probleme de integritate.”

Europa Liberă: Dar Stoianoglo ar fi încăput în listă?

Maia Sandu: „Acum, dacă stau și mă gândesc, nu ar fi trebuit să încapă, pentru că se pare că nu are curajul să abordeze corupția la nivel înalt.”

Europa Liberă: Dar n-aveați cum ști atunci?

Maia Sandu: „Așa cum am zis mai devreme: am fi făcut mai multe teste, inclusiv am fi discutat cu oameni care pot să înțeleagă: poate omul acesta să facă o revoluție în procuratură sau nu poate să facă o revoluție în procuratură? Nu este o decizie simplă și ușoară, dar cred că am fi putut să venim cu o listă de oameni de care să fim siguri că vor face revoluție în procuratură.”

Europa Liberă: Dacă totuși ajungea el procuror și Dvs. premier, ar fi lucrat la fel?

Maia Sandu: „Nu știu. Eu nu înțeleg ce relații are cu Dodon, nu înțeleg de ce, de exemplu, se eschivează să investigheze anumite lucruri, nu înțeleg de ce nu avem...”

Europa Liberă: Care?

Maia Sandu: „Inclusiv pe finanțarea partidelor politice, că acolo trebuie să înceapă și cu PD-ul, și cu PSRM-ul, toată lumea știe, dovezile sunt pe față. Noi așteptăm rezultate și răspunsuri foarte concrete pe vinderea profesorilor turci, noi vrem să vedem că se întâmplă ceva pe furtul miliardului, pentru că, din ceea ce am auzit eu acum, se încearcă să se transmită înapoi la Banca Națională niște responsabilități pe investigarea furtului miliardului, ceea ce nu are niciun sens.”

Europa Liberă: Apropo, la ce vă referiți?

Maia Sandu: „Înțeleg că procuratura vrea să pună pe seama Băncii Naționale, să dovedească Banca Națională anumite chestii. Dacă se face lucrul acesta și dacă este adevărat, atunci n-o să putem să ajungem la nicio finalizare.”

Europa Liberă: Deci să ne așteptăm în timpul următor la niște declarații ale dlui Stoianoglo că Banca Națională trebuie să...

Maia Sandu: „Nu știu. Asta este ce am auzit eu, nu am documente ca să probez, dar am înțeles că Procuratura Generală așteaptă ca Banca Națională să-și asume niște responsabilități pentru a demonstra anumite elemente ale fraudei, ceea ce eu înțeleg că Procuratura Generală nu are suficientă competență financiară. Tocmai de aia când eram în guvern am creat acel consiliu de anticorupție, am adus în acel consiliu și experți internaționali, și șefi ai instituțiilor din Republica Moldova și cu o săptămână înainte să fie demis guvernul eu am primit o solicitare foarte concretă de la Procuratura Anticorupție în care spunea să detașăm oameni din alte instituții publice care se pricep la tranzacții financiare, pentru că lor nu le ajunge capacitate în procuratură ca să analizeze toate aceste tranzacții financiare. Și doi: să găsim bani ca să aducem și expertiză internațională pe aspecte de tranzacții financiare. Și noi am început procesul, dar, după ce am plecat noi, nimeni nu a mai continuat asta, nu au mai fost detașați oameni nici din instituțiile publice și nu au fost aduși nici experți internaționali ca Procuratura Anticorupție să poată să se bazeze pe expertiza acestor oameni și să poată să avanseze în investigații. Toate lucrurile astea...”

Europa Liberă: Eu înțeleg corect, că Dvs. v-ați luat de-o grijă cu procurorul Stoianoglo?

Maia Sandu: „Aș vrea să greșesc. În următoarele două-trei luni de zile are ocazia să ne demonstreze tuturor că el a venit acolo ca să facă ordine și ca să lupte în special împotriva corupției mari.”

Europa Liberă: Despre scheme vreau să vă întreb. A existat ceva ce v-a mirat cel mai mult din ceea ce ați descoperit cât ați fost la guvern, prin amploare, imaginație, oameni implicați, nu știu, ce v-a lăsat mască, ca să zic așa?

Maia Sandu: „Amploarea și numărul, și diversitatea schemelor de corupție. Deci, absolut din orice, dacă într-o singură companie de stat erau șapte scheme diferite...”

Europa Liberă: La care vă referiți?

Maia Sandu: „Inclusiv la „Moldtelecom” și la… Deci, amploarea, diversitatea și faptul că nimeni niciodată n-a ajuns să plătească. Despre clanurile de la vamă, de exemplu, de-a lungul timpului au fost clanuri și clanuri, și clanuri și, indiferent de culoarea politică a guvernărilor, oamenii au rămas; poate se schimba capul acestui clan, dar echipa rămânea sau poate în perioada asta o echipă prelua controlul asupra schemelor de corupție, după care se schimba guvernarea și venea cealaltă echipă, dar oamenii rămâneau cam tot aceiași. Și în 30 de ani, aproape 30 de ani să nu fie nimeni sancționat pentru asta?! Am asistat doar la arestări pe termen scurt, pe trei zile, cred că mai scoteau bani din ei ca să-i pună în buzunar, după care le dădeau drumul. Asta-i problema principală - nimeni niciodată nu a fost sancționat așa cum trebuie, dur, pentru aceste scheme de corupție.”

Europa Liberă: Și acum?

Maia Sandu: „Și acum s-a revenit la același lucru. Am fost acum într-un local din Chișinău, la ieșire s-a apropiat proprietarul și mi-a zis: „Noi ne-am supărat un pic atunci când ați revăzut TVA-ul, dar trebuie să vă spun că atunci când ați fost Dvs. la guvernare noi am respirat liber, acum au revenit toate presiunile pe noi, ne sufocă și suntem puși în situația în care să închidem și noi afacerea așa cum au făcut mulți alți oameni și să ne mutăm în altă țară”.”

Europa Liberă: De ce ați lăsat pentru ultima zi înainte de prăbușirea guvernului votarea pentru demonopolizarea „Metalferos”, adică licențe, dreptul de a avea licențe și alte companii?

Maia Sandu: „Pentru că la acest lucru, ca la multe altele, se lucra și, ceea ce am demonopolizat noi prin ședință de guvern, prin decizia guvernului este o chestie, după care trebuia să urmeze legea și se lucra la lege în parlament, care trebuia să fie votată în parlament. Acum, capacitățile erau destul de limitate, lucram la multe legi, inclusiv legea pe care am promovat-o de curând care să securizeze, într-un fel, obiectele importante care au treabă cu securitatea statului, deci, ca să nu poată trece dintr-o mână în alta, chiar dacă sunt în proprietate privată, așa cum s-a întâmplat cu aeroportul, cum se discută că se întâmplă cu portul Giurgiulești. Și aia tot a fost o lege la care noi am lucrat în guvern, dar nu am reușit să le promovăm și momentul în care am văzut că nu mai avem o săptămână-două ca să venim și cu decizia guvernului, și cu proiectul de lege, atunci am zis: „Haideți, cel puțin, să aprobăm această decizie a guvernului”.”

Europa Liberă: Acum ce se întâmplă cu această companie?

Maia Sandu: „Acum se pare că acest monopol care pe hârtie e de stat, dar din care se înfruptă privați, deci, oameni corupți la privat, se vrea trecut într-un monopol și pe hârtie.”

Europa Liberă: De ce la privat?

Maia Sandu: „Pentru că a fost o sursă importantă de bani pentru Plahotniuc și pentru că acum Igor Dodon are nevoie să-și finanțeze toată mașinăria pe care o construiește, pentru că el încearcă să construiască ceea ce a avut Plahotniuc: multe televiziuni care trebuie finanțate, cu tot felul de analiști „politici” care trebuie plătiți, cu oameni care trebuie să ajungă în teritoriu să distribuie ziare cu minciuni și care sunt plătiți, pentru că… la PAS sunt voluntari.”

Europa Liberă: Deci, credeți că este vorba de preluarea fluxurilor financiare?

Maia Sandu: „Da, eu asta cred, eu sunt sigură de asta.”

Europa Liberă: Nu apărarea sau punerea la adăpost a nașului care a fost director financiar acolo?

Maia Sandu: „Păi, nașul este parte din echipă, deci sunt multe personaje care lucrează în aceste structuri.”

Europa Liberă: Aveți idee cam la ce, despre ce sume este vorba?

Maia Sandu: „Cred că este vorba despre sute de milioane de euro.”

Europa Liberă: Ați vorbit într-o emisiune recentă despre niște pericole pe care eu nu le-am luat în calcul, trebuie să recunosc, legate de insistența socialiștilor pe statutul de neutralitate permanentă, despre protocolul de la Bratislava care era și despre permise de conducere neutre după exemplul acestor plăcuțe neutre, nu auzisem despre asta. Uitați-vă, din nou întrebarea: dacă erați la guvern, ați putut curma, de exemplu, protocolul de la Bratislava, n-a fost semnat?

Maia Sandu: „Păi, nu a fost semnat.”

Europa Liberă: Acum, dacă nu sunteți acolo, cine oprește lucrurile astea?

Maia Sandu: „Acum și-a asumat Dodon responsabilitatea pentru toate aceste lucruri și va trebui să răspundă. Dvs. spuneți așa de parcă noi am avut 51 de voturi în parlament și le-am lăsat socialiștilor. Nu, noi, din păcate, nu am avut majoritatea și a fost un guvern într-un fel minoritar, pentru că nu a avut sprijin adevărat în parlament și acest lucru evident că a condus unde a condus. Acum trebuie să fim atenți și să batem clopotele, și asta facem, chiar dacă nu suntem la guvernare.”

Europa Liberă: Credeți că se apucă acum în prag de prezidențiale de așa ceva?

Maia Sandu: „Cred că nu, pentru că ar fi periculos, dar imediat după prezidențiale cred că, dacă rămâne în funcție, rușii îl vor pune să facă acest lucru.”