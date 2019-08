Igor Munteanu: „Trebuie să schimbăm condițiile unei tranzacții defectuoase din anul 2013”

Procuratura Generală a confirmat vineri, după o declaraţie la Europa Liberă a premierului Maia Sandu, că a pus sechestru pe bunurile Avia Invest, companie ce ar aparţine deputatului fugar Ilan Şor şi a concesionat Aeroportul International Chişinău. Acest lucru s-a întâmplat însă abia după ce o companie din grupul britanic Rothschild a anunţat că ar fi preluat activele Avia Invest. Anunţul Rothschild a fost făcut lunea trecută, pe 19 august, iar sechestrul Procuraturii ar fi fost aplicat abia a doua zi, pe 20 august. Concesionarea cu şase ani în urmă a principalei aerogări a R. Moldova a fost tratată de la bun început cu multă suspiciune, iar noua majoritate parlamentară a iniţiat o anchetă pentru stabilirea corectitudinii tranzacţiei. Într-un interviu la Europa Liberă, Igor Munteanu, preşedintele comisiei de anchetă din Legislativ, spune că aeroportul oricum va fi reîntors statului, dar mai întâii explică de ce a fost posibilă tranzacţia mai nouă, între Avia Invest şi Rothschild, de vreme ce comisia sa anchetează deja de trei luni contractul initial de concesionare. Reziliere sau anulare – a treia opţiune nu există în cazul controversatului contract de concesionare a Aeroportului International Chişinău de acum şase ani.

Igor Munteanu: „Sesizarea, plângerea penală pe care am depus-o pe data de 12 august a fost exact în ideea că ar trebui să luăm anumite măsuri de a securiza interesul statului în ceea ce reprezintă contractul de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău.

În 12 august am inclus în această sesizare și motivele pentru care există posibile acțiuni ilicite în comportamentul oficialilor care au pregătit contractul de concesionare și audițiile de procedură ar putea conduce la rezilierea sau anularea contractului oferit companiei concedente.

Problema este următoarea: în primul rând, contractul a fost oferit unei companii, învingătorul acestui concurs a fost o companie, dar, în cele din urmă, contractul a fost semnat cu o altă companie; au fost un grup de companii inițial care au câștigat după scor, ca până la urmă să vină Avia Invest SRL, cu care s-a încheiat contractul. În plus, oficialii care au făcut parte din comisia de concurs au selectat în mod arbitrar o listă de aeroporturi internaționale care au fost invitate la acest concurs.

Noi nu avem siguranța nici până în acest moment că aceste companii au primit invitații de participare și au răspuns la concursul organizat de către Ministerul Economiei și, respectiv, Agenția de Proprietate Publică. În

acest scop, înainte de data de 12 august am transmis solicitări tuturor companiilor din lista selectată de dl Jardan, care a fost delegat de către comisia de concurs să facă aceste invitații, pentru că vrem să știm până la urmă ce s-a întâmplat.

Comisia de anchetă parlamentară pe care eu am onoarea să o reprezint pune lucrurile într-o anumită logică instituțională pentru ca să înțelegem dacă procesul de concesionare a fost viciat inițial și atunci poate fi reziliat contractul sau dacă obligațiile concesionarului față de statul Republica Moldova care a prezentat bunul Aeroportul Internațional Chișinău și-a respectat obligațiile sau nu. Asta este misiunea noastră și procurorul interimar general trebuie să răspundă sesizării pe care am depus-o. La fel și alte agenții ale statului trebuie să conlucreze activ pentru ca interesele publicului să fie apărate.”

Europa Liberă: Se pare că Procuratura a răspuns, cel puțin așa a anunțat premierul Maia Sandu într-un interviu la postul nostru de radio, dar a răspuns după ce ați făcut două demersuri similare la distanță de câteva săptămâni. Dvs. cum vă explicați, ce a fost asta – lipsă de timp ca să se ocupe de un dosar ca acesta la Procuratură, o gafă, o gafă intenționată, o întindere de timp? Ce credeți că a fost?

Igor Munteanu: „Nu știu ce a fost la mijloc. Probabil, o bâlbâială instituțională de care se mai întâmplă în Republica Moldova cu regularitate. Eu am trimis suficientă informație la Consiliul Suprem de Securitate organizat de președintele Igor Dodon vinerea trecută, în care eu am fost invitat, deși nu fac parte din Consiliul Suprem de Securitate, am fost invitat în calitate de participant la acest Consiliu de Securitate și acolo mi s-a spus foarte clar că au fost

întreprinse acțiunile de urmărire penală și s-au luat măsurile de asigurare pentru ca nici un fel de companie străină să nu preia activele care participă la implementarea contractului de concesionare. În principiu, deci a fost înghețat procesul de transmitere a acestor acțiuni atâta vreme cât statul încă n-a luat o decizie finală asupra concesionării aeroportului.”

Europa Liberă: Este absolut sigur acest lucru că nu se mai mișcă lucrurile spre un alt concesionar? Vă întreb, pentru că anunțul de săptămâna trecută al unui posibil pretendent la această companie era că a efectuat tranzacția.

Igor Munteanu: „O să vă spun ce înțeleg eu din asta. Persoana care controla și administrația Avia Invest era sigură că, dacă va pune în mișcare un nume răsunător, Rothschild, toată lumea va ofta și va spune că „da, în sfârșit, aeroportul este pe mâini bune”. Eu cred că efectul a fost exact invers, pentru că noi ne-am dat seama că

această concesionare ar putea să intre pe niște mâini total improprii pentru buna administrare a bunului. Aeroportul nu poate pleca de la noi nicăieri, nu poate pleca pe Lună și nu poate pleca în Marea Britanie. Acest bun, aeroportul, rămâne pe loc și este de datoria tuturor agențiilor de stat, a Procuraturii Generale, să se asigure că viciile de procedură care s-au comis la momentul concesionării aeroportului nu influențează calitatea serviciului și statul are tot dreptul să rezilieze acest contract de concesionare, dacă consideră oportun.

Noi, Comisia de anchetă parlamentară, încă nu ne-am încheiat misiunea și lucrul, raportul general pe acest subiect va fi prezentat Parlamentului în termenele prescrise de hotărârea Parlamentului și, respectiv, un preraport va fi pregătit către data de 10 septembrie.”

Europa Liberă: Dar puteți spune de pe acum că viciile de procedură despre care ați vorbit mai sus sunt suficiente pentru ca statul să-și rezerve dreptul să rezilieze acel contract?

Igor Munteanu: „Noi vom lista, vom face lista tuturor acestor vicii de procedură, însă doar Guvernul și Procuratura Generală prin anchetele, urmărirea penală

care se va înfăptui vor lua decizia finală de a rezilia sau anula contractul în vigoare. Pot să vă spun însă că este total nepotrivit ca un membru al comisiei de concurs să devină peste mai puțin de o lună de zile directorul companiei care implementează contractul de concesionare. Ori când pui lucrurile din această perspectivă, îți dai seama că acțiunea de concesionare s-a făcut în favoarea unui anumit grup.”

Europa Liberă: La cine anume vă referiți?

Igor Munteanu: „Mă refer la dl Jardan. Dl Jardan, pe atunci directorul aeroportului, a fost inclus în comisia de concurs, dânsul a făcut invitațiile către anumite entități externe, străine, economice, aeroporturi, care au fost invitate la concursul de concesionare și el devine imediat managerul companiei care preia comanda imediat după semnarea contractului de concesionare.

Există vicii de procedură intentate și în ceea ce privește monitorizarea implementării obligațiilor concedentului, pentru că, din câte am observat, acești membri ai comisiei de monitorizare nu au prezentat rapoarte credibile asupra modului în care sunt folosiți banii investitorului în acest contract.

Contractul a fost scris prost, a fost scris fără a se lua în

considerare concluziile studiului de fezabilitate prezentate anterior drept motiv central pentru concesionarea aeroportului și cele mai multe lucrări care s-au făcut de către această companie, s-au făcut din sumele adunate de la pasageri, nu din investițiile pe care ar fi trebuit să le depună și să le investească compania selectată pentru acest concurs.

Sunt și alte lucruri pe care însă nu pot să le menționez acum, unele dintre ele au fost deja identificate în raportul CNA-ului din anul 2015, atunci când CNA a dorit să atragă atenția asupra procedurilor încălcate, dar nu a avut cui transmite în anul 2015 observațiile și concluziile sale, țara era intrată într-o criză politică și argumentele CNA-ului nu au contat. Sper că de această dată majoritatea parlamentară își dorește o rezolvare judicioasă și în folosul interesului public asupra acestui caz de rezonanță.”

Europa Liberă: Dar lucrurile despre care vorbiți erau suficiente ca averea sau bunurile Avia Invest să fie arestate încă din 12 august?

Igor Munteanu: „Din punctul meu de vedere, aceste argumente ar fi putut trezi alerte și la nivelul comisiei de monitorizare aflate sub controlul Agenției de Proprietate Publică, nu doar proprietatea poate să oprească un contract de concesionare, dar și comisia de monitorizare este abilitată prin lege să intervină atunci când compania care primește în gestionare un bun strategic al statului nu-și îndeplinește obligațiile investiționale sau încalcă alte legi, de exemplu, cetățenii care trec fără control de pașapoarte prin Aeroportul Internațional Chișinău.

Această lege afectează securitatea și apărarea țării, deci sunt mai multe argumente care fac acest contract extrem de confuz și contradictoriu, în opinia mea. Și Procuratura, dar și SIS-ul, și CNA-ul au foarte multe pretenții la modul în care este administrat acest contract, iar Parlamentul, cu atât mai mult are o obligație suplimentară după eșecul comisiei anterioare din 2015-2016, noi avem obligația de a

duce la capăt investigarea parlamentară, transmițând un raport cu delictele pe care noi le identificăm Procuraturii Generale și procurorii, evident, trebuie să conducă la un sfârșit logic acest contract.

Trebuie să reziliem contractul și să aducem bunul într-o administrare onestă, corectă și profesionistă, eventual putem să facem un concurs nou de concesionare, dar numai atunci când schimbăm fundamental atitudinea față de bunurile statului și bunurile tuturor cetățenilor acestei țări.”

Europa Liberă: În viziunea Dvs. a existat totuși riscul ca să aibă loc această schimbare de concesionar, tocmai din motiv că instituțiile statului n-au reacționat din nou la niște demersuri pe care le-ați făcut anterior?

Igor Munteanu: „Sigur, fără îndoială că aveți dreptate, sigur că există riscuri, pentru că infractorii întotdeauna, mă refer acum în general, nu indic cu degetul asupra cuiva, dar principalul beneficiar trebuie să fie cunoscut, cine stătea în spatele la Avia Invest, cine controla politic această tranzacție nefericită și cine în continuare blochează sau bloca ancheta penală în adresa acestor persoane de rea-credință, în opinia mea.

Riscurile au existat și ele vor exista atâta timp cât noi

credem că Procuratura face un act de eroism atunci când întreprinde o acțiune în folosul public, or acest lucru nu ar trebui să se întâmple, Procuratura permanent trebuie să fie băgată în priză pentru ca să apere interesul public și să apere mai ales în cazurile de rezonanță ceea ce cetățeanul crede că nu este just și nu este corect.”

Europa Liberă: Ați spus mai devreme că trebuie reziliat acest contract, dar premierul, cel puțin, zicea într-un interviu recent că acest lucru nu se poate întâmpla decât cu riscul ajungerii dosarului în judecată.

Igor Munteanu: „Înțeleg rezervele dnei prim-ministru. Parlamentul încă va avea propria sa opinie și este corect să fie așa, dacă există elemente infracționale chiar la baza acestui contract de concesionare și noi putem demonstra acest lucru, atunci riscurile de a menține un contract păgubos pentru interesul public sunt mai mari, dacă este lăsat așa cum îl avem în acest moment sunt mai mari decât riscul pe care ni-l putem asuma clar în calitate de cetățeni ai acestei țări și de reprezentanți ai statului de a ne apăra interesele și de a face tot posibilul să fim respectați.

Există două proceduri – rezilierea sau anularea contractului. Fiecare din aceste două proceduri distincte are avantaje și dezavantaje. Despre analiza acestor scenarii sau opțiuni am început să vorbim deja la ședința convocată de președintele Igor Dodon în care au fost toate instituțiile statului și în care argumentele noastre au fost foarte clare, există un consens asupra acțiunilor care trebuie de întreprins pentru ca nici un grup infracțional global sau local să nu profite de bună-credința sau de credulitatea cetățenilor din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Deci, reziliere sau anulare, nu altă opțiune?

Igor Munteanu: „Nu există a treia opțiune. Păstrarea în condiții obscure cu participarea unor companii offshore dezavantajează statul și transmite clar mesajul că administrației sau Guvernului, sau Parlamentului nu-i pasă. Nouă ne pasă și tocmai pentru asta trebuie să schimbăm condițiile unei tranzacții defectuoase din anul 2013.”