Așa proclamă, la împlinirea a 4 ani de la invazia rusească, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), probabil cea mai serioasă sursă de analiză a conflictului, citată des de toate organizațiile de presă respectate din lumea democratică.

Iată câteva din argumentele principale ale cercetătorilor de la ISW în sprijinul ideii că „un avans continuu rusesc pe câmpul de luptă, ca să nu mai vorbim de o victorie totală rusească, nu este inevitabil”:

* Forțele ucrainene au înregistrat recent cele mai semnificative câștiguri pe câmpul de luptă de la incursiunea Ucrainei în regiunea Kursk în august 2024 și au eliberat cea mai mare suprafață a teritoriului Ucrainei de la contraofensiva din 2023.

* Forțele ucrainene au început o serie de contraofensive în zona Kupiansk la mijlocul lunii decembrie 2025, care au stabilizat controlul ucrainean asupra orașului Kupiansk și au recucerit cel puțin 183 de kilometri pătrați între 11 și 25 decembrie, alungând forțele ruse din mai multe așezări din apropierea orașului.

* Ucraina și-a menținut câștigurile în Kupiansk de la jumătatea lunii decembrie, în ciuda eforturilor Rusiei de a le reversa, iar dinamica actuală a câmpului de luptă nu sugerează că Rusia va recâștiga rapid teritoriul din zonă.

* Forțele ucrainene au început, de asemenea, contraofensive limitate la începutul lunii februarie 2026, care au eliberat mai multe așezări în direcțiile Oleksandrivka și Huleaipole din regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie.

* ISW are dovezi că forțele ucrainene au eliberat aproximativ 200 de kilometri pătrați în unele zone din direcțiile Novopavlivka, Oleksandrivka și Huleaipole, pierzând 35 de kilometri pătrați în alte zone din aceste trei direcții în același interval de timp, ceea ce reprezintă un câștig net de 165 de kilometri pătrați în februarie. Forțele ucrainene continuă contraofensive limitate în aceste zone.

Cum se-mpușcă Putin singur în picior

Institutul pentru Studiul Războiului notează în analiza sa dedicată împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă din Ucraina că Rusia nu a atins practic niciunul din obiectivele de la începutul a ceea ce Kremlinul numește „Operațiunea militară specială” (SVO). Mai mult, unele din acțiunile lui Putin au dat rezultatele opuse celor pe care le aștepta.

* Președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia cu o încercare eșuată de a cuceri orașul Kiev în trei zile. Forțele ruse au încercat, de asemenea, să cucerească orașul Harkov, dar au eșuat; nu au reușit să cucerească integral regiunile Donețk, Zaporojie și Herson sau regiunile Mikolaiv și Odesa, printre alte ținte inițiale ale operațiunilor militare ruse. Rușii nici măcar nu au reușit să dobândească vreun control decisiv asupra regiunilor anexate ilegal în 2022.

* Putin a lansat invazia cu obiectivul de a „denazifica” Ucraina — „codul” rusesc pentru înlocuirea guvernului ales democratic al Ucrainei cu un stat marionetă prorus. Dimpotrivă, Ucraina rămâne suverană și decisă să organizeze alegeri democratice libere și corecte în conformitate cu propria constituție și propriile legi.

* Putin intenționa, de asemenea, să „demilitarizeze” Ucraina — reducând armata ucraineană la un nivel atât de scăzut încât Ucraina să nu mai poată să se apere împotriva unei viitoare agresiuni rusești. În realitate, forțele armate ucrainene sunt acum pe locul al doilea după cele rusești ca mărime și putere în Europa și împărtășesc cu Occidentul patru ani de experiență de luptă.

* Pretențiile lui Putin dinaintea războiului includeau și încetarea extinderii NATO și renunțarea la amplasarea de arme în noile state membre ale alianței. Invazia Rusiei a determinat Finlanda și Suedia să adere la alianță.

* Europa s-a unit pentru a ajuta Ucraina să combată agresiunea rusă, oferind miliarde de dolari în sprijin militar și ajutor, pe lângă miliardele oferite de SUA. Aliații europeni ai Ucrainei au înființat, de asemenea, Coaliția Voinței, care este gata să trimită forțe de menținere a păcii în eventualitatea unui acord de pace în Ucraina.

* Printre cererile lui Putin dinainte de război se număra și ca Ucraina să îmbrățișeze definitiv statutul de neutralitate. Ucraina nu a aderat la NATO, desigur, dar a semnat mai multe parteneriate și acorduri cu statele occidentale, inclusiv un acord pe 100 de ani cu Marea Britanie, și se află în negocieri cu UE pentru aderarea la acest bloc - amintește ISW.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te