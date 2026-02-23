Între începutul războiului, prin invazia rusă din 24 februarie 2022, și sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, pagubele totale se ridică la 195,1 miliarde de dolari, potrivit unui raport comun al Băncii Mondiale, Comisiei Europene, guvernului ucrainean și Organizației Națiunilor Unite, citat de dpa.

Reconstrucția țării va necesita probabil un total de 587,7 miliarde de dolari în următorii 10 ani. Numai daunele aduse locuințelor sunt estimate la peste 60 de miliarde de dolari, iar cele aduse sectorului transporturilor la aproximativ 40 de miliarde de dolari.

„La 31 decembrie 2025, 14 % din locuințe fuseseră avariate sau distruse, afectând peste 3 milioane de gospodării”, se arată în raport.

Din punct de vedere geografic, pagubele au fost înregistrate în principal în estul Ucrainei și în regiunea din jurul capitalei Kiev. Aproximativ 75% din totalul pagubelor au fost înregistrate în zonele din prima linie. Sunt necesare de asemenea și fonduri pentru comerț și industrie, precum și pentru agricultură, securitate socială, generarea de venituri și eliminarea explozibililor rămași, se mai arată în raport.

În precedentul raport de acest gen, care acoperea perioada până la sfârșitul anului 2024, costul total al reconstrucției era estimat la 524 de miliarde de dolari.

Studiul nu include date referitoare la intensificarea atacurilor Rusiei asupra instalațiilor energetice ucrainene în ianuarie și februarie, care au lăsat zeci de mii de oameni din toată Ucraina fără căldură, energie electrică și apă în timpul celei mai reci ierni înregistrate în ultimele decenii.

Un efort european

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, - amintește dpa - a declarat că UE „va continua să joace un rol cheie în sprijinirea reconstrucției și redresării Ucrainei, mobilizând mai multe investiții private prin Cadrul de investiții pentru Ucraina și încurajând reformele cheie prin Planul pentru Ucraina, care va atrage investiții și va apropia Ucraina de aderarea la UE”.

Moldova, vecina Ucrainei și colega ei de integrare în UE, și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a fi un „hub”, o bază logistică, pentru reconstrucția țării devastate de război.

Coordonatorul umanitar al ONU, Matthias Schmale, a declarat că reconstrucția Ucrainei nu se rezumă doar la bani. „Întoarcerea refugiaților, reintegrarea veteranilor și participarea femeilor pe piața muncii vor contribui la redresarea economică în aceeași măsură ca fluxurile de capital și reconstrucția infrastructurii”, a afirmat el.

Înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei ruse în Ucraina, Kievul insistă ca Rusia să plătească despăgubiri pentru pagubele cauzate de război și compensații pentru victime.

„Pacea fără consecințe pentru agresor este o invitație de a repeta ofensa în diferite colțuri ale lumii”, a declarat luni șeful biroului prezidențial, Kirilo Budanov, la Kiev, citat de dpa.

El a susținut că, în caz contrar, s-ar putea crea un precedent pentru toate regimurile autoritare: „Invadează, ucide, distruge și nu ți se va întâmpla nimic”.

Budanov a solicitat dezvoltarea unor mecanisme financiare pentru plata despăgubirilor.

„Orice soluție juridică fără o dimensiune financiară nu va crea încredere. Și fără încredere, nu va exista stabilitate”, a declarat el la o conferință axată pe justiție și responsabilitate.

Scris cu informații de la dpa și Reuters.

