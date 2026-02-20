Ucraina ar putea exporta în 2026 armament de miliarde de dolari (Reuters)

La începutul acestei luni, comisia de stat care se ocupă de licențele aferente în timp de război a aprobat majoritatea celor 40 de cereri depuse de producătorii din sectorul apărării pentru exportul de materiale și servicii, a declarat David Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare din Kiev, într-un interviu acordat agenției Reuters.

Ucraina a oprit exporturile de arme după invazia Moscovei din februarie 2022 și s-a bazat în mare măsură pe livrările de arme ale partenerilor pentru a se apăra împotriva forțelor ruse.

Între timp, Kievul a investit resurse în dezvoltarea industriei sale proprii de armament, în special în drone și rachete. Valorificând vasta sa experiență pe câmpul de luptă, Ucraina a cunoscut în ultimii ani un boom al tehnologiei de apărare.

Întrebat despre potențialul de export pentru acest an, Aloian a răspuns: „Dacă socotim produsele finite, piesele de schimb, componentele și serviciile care pot fi furnizate, acesta se ridică la câteva miliarde de dolari”.

În ansamblu, potențialul este „semnificativ mai mare” decât exporturile dinainte de război, a spus el.

Dar Aloian, care este membru al comisiei care autorizează exporturile, s-a arătat sceptic față de un boom imediat al exporturilor pentru producătorii și dezvoltatorii de arme.

Nevoile militare ale Ucrainei trebuie să aibă prioritate, a spus el, în contextul în care trupele ruse avansează în estul țării și atacurile aeriene lovesc orașe și localități aflate la mare distanță de linia frontului.

Aliații Ucrainei și-au exprimat deja interesul de a obține tehnologia sa de apărare de ultimă generație, a spus Aloian, numind Germania, Marea Britanie, SUA, țările nordice, trei țări din Orientul Mijlociu și cel puțin o țară asiatică printre cele mai interesate.

Prioritate vor avea exporturile către țările care sunt cei mai puternici susținători ai Kievului în război, a mai spus Aloian.

Ucraina ia în considerare și o taxă de export pentru producătorii din domeniul apărării, a spus el.

Deși nu s-a luat încă o decizie finală, el consideră că această măsură ar justifica decizia statului de a relua exporturile, deoarece Kievul ar putea folosi veniturile pentru a-și acoperi propriile nevoi militare subfinanțate.

