Ultima rundă a „dificilelor” negocieri ruso-ucrainene, mediate de SUA, a durat doar două ore

La finalul întâlnirii din 18 februarie, negociatorul șef al Moscovei, Vladimir Medinski, a declarat pentru mass-media oficială rusă că negocierile au fost „dificile, dar serioase” și că vor urma și alte întâlniri.

Despre discuții dificile a vorbit și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe rețele, chiar înainte de încheierea celei de-a doua zile de negocieri.

„Întâlnirile de ieri au fost într-adevăr dificile și putem afirma că Rusia încearcă să tergiverseze negocierile care ar fi putut ajunge deja în etapa finală”, a scris Zelenski.

Cu o zi înainte, emisarul principal al Casei Albe la Geneva, Steve Witkoff, a declarat că s-au înregistrat „progrese semnificative”.

„Ambele părți au convenit să își informeze liderii respectivi și să continue să lucreze la încheierea unui acord”, a scris el într-o postare pe X.

Întâlnirile din 17-18 februarie de la Geneva – a treia rundă de negocieri trilaterale desfășurate în ultima lună – s-au concentrat pe două dintre cele mai spinoase obstacole în calea încetării războiului: revendicările teritoriale și garanțiile de securitate.

Întâlnirile au loc cu o săptămână înainte de a patra aniversare de la începutul războiului în care au murit sau au fost răniți aproape 2 milioane de oameni de ambele părți.

Eforturile de pace conduse de SUA au înregistrat progrese mai mari decât în orice altă perioadă de la invazia din 24 februarie 2022.

Cu toate acestea, Rusia nu a dat semne că ar fi dispusă să renunțe la cererile sale intransigente, printre care și cedarea de către Kiev a teritoriilor pe care le deține încă în regiunea Donbas din estul țării.

Între timp, Ucraina a cerut Washingtonului și aliaților europeni garanții de securitate ferme care să o protejeze împotriva unei viitoare agresiuni rusești.

Rușii „nu au dat niciun semn că ar fi dispuși să facă vreo schimbare în cererile lor maximale”, a declarat William Taylor, fost ambasador al SUA în Ucraina, pentru RFE/RL.

Fără un armistițiu, a spus el, este nerealist să se ajungă la acorduri mai ample.

„Totul depinde de încetarea luptelor”, a spus Taylor.

Zelenski a declarat pentru Bloomberg pe 17 februarie că se discută problema monitorizării încetării focului, în cazul în care se va ajunge la un acord în acest sens.

„Rușii trebuiau să revină cu punctul lor de vedere asupra teritoriilor și asupra disponibilității lor de a face compromisuri”, a afirmat el, potrivit sursei citate.

În ajunul negocierilor, Rusia a bombardat din nou orașele ucrainene cu drone și rachete, lovind clădiri rezidențiale și infrastructura energetică. Milioane de ucraineni au suferit, în toiul iernii, din cauza întreruperilor de curent și a căldurii, ca urmare a bombardamentelor rusești asupra centralelor electrice și a liniilor de distribuție.

Continuarea atacurilor rusești sugerează o lipsă de seriozitate în ceea ce privește negocierile, a afirmat Taylor.

Steven Pifer, un alt fost ambasador al SUA în Ucraina, s-a întrebat dacă Rusia negociază mai mult pentru a face spectacol decât pentru a reduce diferențele substanțiale dintre cele două părți.

„Aduc ei ceva nou care ar putea reduce diferențele dintre părți? Trebuie să spun că, în general, sunt destul de sceptic în ceea ce privește perspectivele negocierilor”, a declarat fostul diplomat pentru RFE/RL.

