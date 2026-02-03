Rusia a reluat bombardarea Kievului, pe un ger de -20 de grade

Cel puțin patru persoane au fost rănite în cele două mari orașe, în atacurile din 3 februarie, care au avut loc în ajunul unei posibile noi runde de convorbiri de pace trilaterale, planificate în Emiratele Arabe Unite, între oficiali ruși și ucraineni, cu medierea Statelor Unite.

La Kiev, unde temperaturile au coborât la aproape - 20 de grade Celsius în timpul nopții, atacurile au provocat pagube în cinci sectoare. Șeful administrației militare a orașului, Timur Tkacenko, a scris pe Telegram că au fost lovite trei blocuri de locuințe și clădirea unei grădinițe.

Imagini video postate pe rețelele sociale arată un apartament cuprins de flăcări, la etajele superioare ale unui bloc din Kiev. Alerta aeriană a rămas în vigoare mai mult de cinci ore.

De la începutul lunii ianuarie, bombardamentele masive asupra capitalei ucrainene au lăsat fără curent electric și încălzire sute de blocuri de locuit. Echipele de intervenție încearcă să restabilească sistemele de încălzire, dar munca le este îngreunată de temperaturile coborâte și noi lovituri.

Armistițiu confuz

Primarul Harkovului, Ihor Terehov, a declarat că, în orașul său, a fost lovită din nou infrastructura energetică și a cerut luarea unor măsuri drastice pentru a preveni înghețarea sistemelor de încălzire. Agentul termic – apa caldă - a trebuit să fie evacuat din 820 de blocuri de locuit alimentate de o singură centrală termică.

„Scopul atacurilor este evident: să provoace distrugeri maxime și să lase orașul fără căldură pe un ger năprasnic”, a scris Terehov pe Telegram.

Postul public de radio-televiziune Suspilne a mai relatat că loviturile rusești din 3 februarie au lăsat fără electricitate două orașe din regiunea Harkov - Izium și Balakliia - și au avariat două blocuri de locuințe din orașul Sumî.

Cu o zi înainte, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia nu a mai tras cu rachete sau drone în infrastructura energetică din adâncul Ucrainei în ultimele 24 de ore, însă a bombardat instalații energetice din apropierea liniei frontului.

Săptămâna trecută, președintele american, Donald Trump, a cerut un armistițiu de scurtă durată împotriva loviturilor asupra sistemelor energetice, până slăbește gerul. Potrivit lui Trump, președintele rus, Vladimir Putin, ar fi căzut de acord să oprească atacurile asupra Kievului și celorlalte orașe.

Dar Kremlinul a spus că armistițiul urma să fie valabil doar până duminică, 1 februarie, fără a-l lega de temperaturile reci. Ucraina a spus armistițiul urma să continue timp de o săptămână, începând cu 30 ianuarie, dar că Moscova și-a continuat oricum atacurile.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te