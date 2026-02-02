Zelenski: Sistemul energetic al Ucrainei s-a stabilizat, Rusia n-a mai lansat „atacuri țintite”

„Echipele de intervenție au restabilit complet starea sistemului energetic, la un nivel similar cu cel de dinaintea accidentului tehnologic de sâmbătă. Funcționarea sistemului s-a stabilizat, dar, desigur, din cauza vremii extrem de reci și a consecințelor atacurilor rusești, provocările rămân dificile”, a scris Zelenski pe Facebook după o ședință cu factori de decizie din sistemul energetic.

Totodată, Zelenski a spus că, în ultimele 24 de ore, Rusia nu a mai lansat „atacuri țintite” asupra sistemului energetic al Ucrainei cu drone și rachete, deși a bombardat din nou obiective energetice din apropierea liniei frontului.

Acum, ținta principală a forțelor rusești este logistica, inclusiv cea feroviară, potrivit președintelui ucrainean.

„Armata rusă, la fel ca în zilele precedente, se concentrează pe terorizarea logisticii noastre, în special a celei feroviare. Au fost, în special, lovituri în regiunea Dnipro și în Zaporojie asupra obiectivelor feroviare”.

Săptămâna trecută s-a aflat că Rusia, la cererea președintelui SUA, Donald Trump, a acceptat să înceteze, până la 1 februarie, atacurile asupra obiectivelor energetice ucrainene. Kremlinul a spus că a acceptat propunerea lui Trump pentru a crea un „context favorabil” al negocierilor de la Abu Dhabi din 1-2 februarie.

Între timp, discuțiile de la Abu Dhabi au fost amânate 4-5 februarie, dar nu s-a anunțat oficial prelungirea „armistițiului energetic”. Din declarațiile lui Zelenski se pare că acesta a continuat să fie respectat.

Luni, 2 februarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a făcut precizări referitoare la durata moratoriului asumat de Rusia pentru loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

În prezent, la Kiev, peste 200 de blocuri de apartamente rămân încă fără încălzire - în principal, din cauza avariilor -, în condiții de frig extrem. Din 29 ianuarie, în capitala ucraineană au început să funcționeze deconectări programate de energie electrică, în locul celor de avarie.

Potrivit ministerului energiei de la Kiev, întreruperi masive de curent au loc, de asemenea, în regiunile Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk și Cerkasî, precum și în localități de la granița cu Rusia.

În mai multe localități din regiunile Odesa, Nikolaev și Kirovohrad, în dimineața zilei de luni, peste 160 de localități era încă fără energie electrică.

În baza relatărilor Serviciului ucrainean al RFE/RL și BBC.