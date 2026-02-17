Așteptări mici, înainte de noi negocieri de pace între Rusia și Ucraina

„Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor, rapid”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial care îl aducea la Washington în ajunul noii runde de negocieri.

De când a revenit la Casa Albă cu mai mult de un an în urmă, președintele american exercită presiuni pentru a ajunge la un acord care să pună capăt celui mai mare război din Europa de la 1945 încoace.

Însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns că țara sa este cea asupra căreia se exercită cea mai mare presiune pentru a face concesii.

Rusia cere ca Ucraina să-i cedeze o mică parte din regiunea estică Donețk pe care nu a reușit să o cucerească – un teritoriu puternic fortificat, considerat de importanță strategică. Kievul refuză să cedeze acest teritoriu și acuză Moscova că nu este dispusă să facă compromisuri și că dorește să continue luptele.

„Chiar și în ajunul reuniunilor trilaterale de la Geneva, armata rusă nu are alte ordine decât să continue să lovească Ucraina. Acest lucru spune multe despre modul în care Rusia privește eforturile diplomatice ale partenerilor”, a scris Zelenski într-o postare pe rețelele sociale, pe 16 februarie.

El a cerut din nou creșterea presiunilor asupra Rusiei și „garanții clare de securitate pentru Ucraina” așa încât „acest război să fie încheiat în mod realist”.

Aproape patru ani de la invazie

Discuțiile de la Geneva despre care Kremlinul a spus că vor avea loc cu ușile închise și fără prezența presei, vin după două runde anterioare organizate anul acesta la Abu Dhabi.

De asemenea, ele au loc cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani, pe 24 februarie, de la invazia pe scară largă a Rusiei împotriva vecinei sale mai mici. Zeci de mii de civili au fost uciși, milioane au fugit din calea războiului, iar numeroase orașe și sate ucrainene au fost distruse.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv peninsula Crimeea, anexată în 2014.

Forțele ucrainene au obținut în ultima săptămână câștiguri teritoriale pe câmpul de luptă, profitând de faptul că rușii au pierdut accesul la rețeaua de sateliți Starlink pentru coordonarea dronelor pe câmpul de luptă, arată date ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), analizate de AFP.

A fost recuperate mai ales teritorii la este de orașul Zaporojie, capitala regiunii ucrainene cu același nume, unde rușii au înaintat lent din vara trecută. Regiunea din centrul Ucrainei găzduiește cea mai mare centrală nucleară din Europa, care se află în prezent sub control rusesc, iar acesta este un alt punct sensibil în negocierile de pace.

Cine va negocia la Geneva

Pentru discuțiile de la Geneva, Kremlinul l-a repus în funcție ca negociator-șef pe naționalistul Vladimir Medinski, fost ministru al Culturii și consilier al președintelui Vladimir Putin.

„De această dată, intenționăm să discutăm un set mai larg de chestiuni, concentrându-ne pe cele esențiale legate de teritorii și alte cerințe”, le-a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 16 februarie, explicând schimbarea de personal.

Faptul că negociatorii ucraineni l-au acuzat anterior pe Medinski că le ține prelegeri despre istorie pentru a justifica invazia Rusiei a redus și mai mult așteptările și așa mici privind un progres semnificativ la Geneva, notează Reuters.

Din delegația rusă va mai face parte șeful serviciului de informații militare, Igor Kostiukov, iar trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, va conduce un grup de lucru separat privind chestiunile economice.

Delegația ucraineană va fi condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, și de șeful administrației prezidențiale, Kirilo Budanov. Va mai participa la discuții consilierul prezidențial de rang înalt Serhii Kislițea.

Înainte ca delegația să plece spre Geneva, Umerov a declarat la Kiev că obiectivul Ucrainei privind „o pace sustenabilă și de durată” rămâne neschimbat.

Agențiile de știri au relatat că administrația Trump va fi reprezentată de emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner. Cei doi participă, de asemenea, și la tratative cu Iranul, care au loc tot la Geneva, începând cu 17 februarie.

După relatări ale Serviciului ucrainean al RFE/RK, Reuters și AFP

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te