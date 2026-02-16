Halușcenko a fost reținut duminică în timp ce încerca să părăsească țara. El și alți înalți oficiali, printre care influentul șef al Biroului prezidențial, Andrii Iermak, și-au dat demisia în noiembrie, după ce agențiile anticorupție au anunțat destructurarea unei organizații criminale ce-ar fi obținut peste 100 de milioane de dolari din comisioane ilegale pentru contractele cu compania de stat Energoatom.

Organizatorul schemei ar fi fost Timur Mindici, un vechi prieten și fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, potrivit anchetei. Mindici a reușit să fugă din țară, fiind ulterior găsit de jurnaliști în Israel. Zelenski i-a impus sancțiuni și s-a distanțat de persoanele implicate.

Cum a funcționat schema

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au făcut publice, pe 16 februarie, acuzațiile aduse lui Halușcenko.

Conform anchetei, în februarie 2021, pe insula Anguilla (teritoriu de peste mări al Marii Britanii), la inițiativa persoanelor implicate în cazul „Midas”, a fost înregistrat un fond ce urma să atragă „investiții” în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari.

Fondul a fost condus de un cetățean al Insulelor Seychelles și al Saint Kitts și Nevis, care presta servicii profesionale de spălare de bani.

Printre investitorii fondului se presupune că s-a aflat și familia Halușcenko: fosta sa soție și cei patru copii sunt beneficiarii unor companii înființate în Insulele Marshall și integrate în structura unui trust înregistrat în Saint Kitts și Nevis.

„Aceste companii au devenit „investitori” ai fondului (prin achiziționarea acțiunilor sale), iar membrii organizației criminale, în interesul suspectului, au început să transfere mijloace financiare în conturile fondului, deschise în trei bănci elvețiene”, se menționează într-un comunicat de presă al SAP.

Bani transferați fostei soții și celor patru copii

Potrivit anchetei, în perioada în care Halușcenko a ocupat funcția de ministru, prin intermediul persoanei sale de încredere, cunoscută sub porecla de Rocket, organizația criminală a obținut peste 112 milioane de dolari în numerar din activități ilegale în sectorul energetic. În conturile fondului, de care dispunea familia suspectului, s-ar fi transferat peste șapte milioane de dolari. Peste un milion de franci elvețieni și peste două milioane de euro au fost eliberați în numerar și transferați familiei fostului ministru direct în Elveția.

O parte din aceste fonduri au fost cheltuite pentru a plăti studiile copiilor la instituții prestigioase din Elveția și au fost depuse în conturile fostei soții. Restul au fost depuse la bancă, de unde familia înaltului funcționar a obținut venituri suplimentare, pe care le-a cheltuit pentru propriile nevoi, a declarat procuratura anticorupție.

În decembrie 2025, proiectul de investigații „Scheme” al Serviciului ucrainean al Europei Libere a stabilit că unul din fiii lui Gherman Halușcenko studiază deja al patrulea an la unul dintre cele mai scumpe colegii private din Europa – College Alpin Beau Soleil din Elveția, unde costul studiilor, împreună cu cazarea, ajunge la 200.000 de dolari pe an.

În declarațiile sale de avere și venituri, Halușcenko i-a inclus și pe copiii săi, inclusiv după divorțul de mama lor în 2022 și plecarea acestora din Ucraina, dar nu a trecut cheltuielile pentru studiile fiului său. Costul total al studiilor pentru o perioadă de 4 ani ar putea fi de aproximativ 700 de mii de dolari, sau 26 de milioane de hrivne – ceea ce depășește de mai multe ori veniturile oficiale și economiile declarate ale familiei lui Gherman Halușcenko. Avocații săi afirmă că „aceste chestiuni sunt gestionate de fosta soție”.

Halușcenko nu a comentat imediat acuzațiile prezentate de NABU și SAP. Anterior, comentând demiterea din funcție, el a spus că „nu se agață de fotoliul de ministru” și consideră că „suspendarea pe durata anchetei este un scenariu civilizat și corect”.

Gherman Halușcenko a fost numit ministru al Energiei din Ucraina în aprilie 2021, iar în iulie 2025 a preluat funcția de ministru al Justiției. După plecarea sa, Ministerul Energiei a fost condus de Svetlana Hrinciuk. În noiembrie 2025, Rada Supremă a Ucrainei i-a demis pe ambii în legătură cu scandalul de corupție care a izbucnit în jurul companiei ucrainene „Energoatom” și al omului de afaceri Timur Mindici.

Operațiunea „Midas”

Pe 10 noiembrie 2025, NABU și SAP au dezvăluit o schemă vastă de corupție în sectorul energetic, în special, pentru spălarea banilor din contractele cu „Energoatom”. Investigațiile au durat mai mult de un an și jumătate, având numele de cod „operațiunea Midas”.

Potrivit NABU, organizația criminală ar fi prejudiciat statul ucrainean cu peste 100 de milioane de dolari. Ancheta spune că participanții la schemă cereau furnizorilor și contractorilor companiei energetice 10-15% din valoarea contractelor, sub amenințarea de a bloca plățile pentru bunurile și serviciile deja furnizate sau de a le retrage statutul de furnizor.

Participanții la schemă ar fi spălat bani și din contractele pentru întărirea capacităților de apărare ale obiectivelor energetice ale „Energoatom” împotriva atacurilor Rusiei, afirmă procurorii.

Pe 11 noiembrie, NABU a anunțat reținerea a cinci persoane în dosarul „Energoatom”, printre care actuali și foști înalți funcționari. Anchetatorii afirmă că organizatorul schemei este Timur Mindici.

