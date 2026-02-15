Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Halușcenko, a fost reținut la frontieră

Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Haluşcenko, demis în urma scandalului de corupţie de la „Energoatom”, a fost reţinut în noaptea de 15 februarie, în timp ce încerca să părăsească ţara. Reținerea a fost confirmată de Biroul Național Anticorupție (NABU) de la Kiev.

NABU a anunțat că fostul oficial a fost reținut în cadrul așa-numitului dosar „Midas” privind corupția la scară largă din sectorul energetic, fără alte precizări.

Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL că Halușcenko a fost reținut în temeiul articolului 208 din Codul de procedură penală, care permite reținerea unei persoane de către un funcționar autorizat fără decizia unei instanțe de judecată.

Halușcenko a fost transportat la Kiev pentru efectuarea procedurilor de anchetă necesare, inclusiv înmânarea actului de acuzare și alegerea măsurii preventive, au mai spus sursele citate.

Potrivit publicației „Ukrainska pravda”, Halușcenko a fost dat jos din tren la un punct de frontieră - neprecizat - de către grănicerii ucraineni, care au primit ordin de la NABU și Procuratura specializată anticorupție, SAP, să nu-l lase pe fostul oficial investigat pentru corupție să treacă granița.

La 10 noiembrie 2025, NABU a anunțat demantelarea unei organizații criminale în cadrul companiei de stat „Energoatom”, care ar fi prejudiciat statul ucrainean de cel puțin 100 de milioane de dolari. Ancheta spune că participanții la schemă cereau furnizorilor și contractorilor companiei energetice 10-15% din valoarea contractelor, sub amenințarea de a bloca plățile pentru bunurile și serviciile deja furnizate sau de a le retrage statutul de furnizor. Potrivit anchetei, participanții la schemă au spălat bani și din apărarea obiectivelor energetice ale „Energoatom” împotriva atacurilor Rusiei.

NABU a anunțat reținerea a cinci persoane în dosarul „Energoatom”, printre care actuali și foști funcționari. Anchetatorii afirmă că organizatorul schemei este Timur Mindici, un vechi prieten și fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski. Cu puțin timp înaintea operațiunii NABU, Mindici a reușit să fugă din țară, fiind ulterior găsit de jurnaliști în Israel.

În cadrul aceleiași cauze, fostul viceprim-ministru al Ucrainei, Aleksei Cernîșev, a fost reținut pentru două luni, fostul ministru al apărării, Rustem Umerov, a fost interogat, iar fostul șef al biroului președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, a fost supus unor percheziții. La scurt timp după aceea, Ermak și-a dat demisia.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a promis să reformeze sectorul energetic al țării, zguduit de scandaluri, în încercarea de a potoli indignarea publică. Președintele ucrainean a impus sancțiuni fostului său partener de afaceri Timur Mindici și a încercat să se distanțeze de persoanele implicate.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te