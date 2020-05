Ion Chicu: relaxarea restricțiilor se va face treptat, „niciun pas fără recomandarea OMS”

În ultimele 24 de ore în R. Moldova s-au înregistrat 129 de cazuri noi de infectare cu coronavirus de tip nou, aducând bilanțul total joi seră, 7 mai, la 4605. S-au înregistrat 145 de decese în legătură cu Covid-19.

Starea de urgență expiră pe 15 mai după care guvernul va continua măsurile treptate de relaxare a restricțiilor, în strictă coordonare cu OMS, declara joi, premierul Ion Chicu, într-un interviu cu Europa Liberă.

Europa Liberă: Ce e cu situația excepțională, durează până pe 15 mai?

Ion Chicu: „Parlamentul Republicii Moldova a instituit starea de urgență până la 15 mai 2020, la solicitarea guvernului. Actualmente, noi nu vedem motive pentru care să extindem această stare de urgență, totodată, aceasta nu înseamnă că noi ieșim totalmente din regimul acesta de carantină și restricții.”

Europa Liberă: Cum se ajunge la relaxare totală?

Ion Chicu: „Ca să ajungem la relaxare totală, totul depinde de cum vor evolua lucrurile.

Această tactică – să ascultăm specialiștii și apoi să acționăm – aduce rezultate.

Ați văzut că noi încet, treptat, gradual eliminăm câteva restricții și o facem exact cum o face toată lumea – niciun pas fără recomandarea OMS, fără a ne consulta cu ei. Și probabil, acei care vor să recunoască, o fac, recunosc că, iată, această tactică – să ascultăm specialiștii și apoi să acționăm – aduce rezultate. La etapa actuală, nu putem spune concret când, de exemplu, se va redeschide totalmente HoReCa sau când se vor redeschide toate piețele sau centrele comerciale. În fiecare zi urmărim evoluțiile și atunci spunem. Ați văzut că în alte țări, de exemplu, se mai extinde termenul, se mai vine cu măsuri, noi vom acționa în consecință. Eu înțeleg cât e de chinuitoare această incertitudine pentru cetățeni și pentru agenții economici, dar noi nu vrem să ne aventurăm în niște promisiuni pe care nu le putem îndeplini. Dacă o să menținem așa sub control evoluția epidemiei, noi o să mergem suplimentar cu măsuri de adaptare a acelor restricții.”

Europa Liberă: Dar Republica Moldova ar trebui cumva să se uite cu un ochi și peste Prut, cu altul peste Nistru – ce fac ucrainenii, ce fac românii, cumva să fie o decizie aproximativ aceeași, pentru că nu poți de unul singur să zici că deschizi hotarul și mai departe, ce face România, ce face Ucraina tot contează?

Ion Chicu: „Bineînțeles că noi toți ne consultăm cu acel „diriginte de clasă”, care ne permite, ei ne spun cum să facem, adică Organizația Mondială a Sănătății. Deci, toți ne consultăm și care vrea să urmărească, vede că uneori noi introducem niște măsuri înaintea vecinilor, alteori - vecinii înaintea noastră, dar mai mult sau mai puțin acești pași, aceste acțiuni sunt sincronizate. De ce? Pentru că „dirigintele de clasă”, care este OMS, ne transmite mesajul, își exprimă opinia, ne învață. Cine vrea să însușească materialul, îl învață, cine nu – face ce vrea, dar, bineînțeles, ca între elevi – ne consultăm, mai copiem unul de la altul...”

Europa Liberă: Dvs. ați venit la această discuție după ce ați participat la primirea ajutorului pe care l-a oferit Guvernul României. Și aici s-a discutat foarte mult că autoritățile nu au reacționat tocmai frățește la ceea ce a oferit partea română. Ce ne puteți spune despre acest ajutor care a venit de peste Prut?

Toți ce vedeți Dvs. în jurul acestei donații sunt lucruri iarăși ca și la creditul rusesc – politice.

on Chicu: „Republica Moldova, în ultimele două luni - o lună și jumătate a beneficiat de mult suport de la mulți parteneri - și pe bilaterală, și de la organizații internaționale. Tot timpul am fost foarte recunoscători și tot timpul procedura de înmânare, de distribuire a fost discutată între guvern sau Ministerul Sănătății cu acești parteneri. Exact așa am făcut și cu frații români, n-a fost nicio disensiune, nicio problemă. Toți ce vedeți Dvs. în jurul acestei donații sunt lucruri iarăși ca și la creditul rusesc – politice. Noi, moldovenii, nu știu de ce încercăm lucrurile frumoase, făcute din inimă, din suflet să le alterăm cu chițibușuri de astea politice de-ale noastre.

Vă asigur: ca și în cazurile precedente, cu partea română am avut înțelege totală, am coordonat orice acțiune, n-o să auziți de la partea română - oficială, bineînțeles, - că ceva n-a lucrat în acest mecanism. Noi am agreat totul și totul a fost bine, de aceea nu trebuie să procedăm nedemn în raport cu acest gest extraordinar al poporului român și al Guvernului României de a ne ajuta. Nu arată deloc bine acest lucru pentru nimeni. Și oamenii cu un pic de rușine și un pic de conștiință înțeleg aceste lucruri, restul sunt speculații ca și cu creditul rusesc, ca și cu donațiile din România și trebuie de evitat, dacă pretindem că suntem oameni civilizați, responsabili și care avem rușine.”

Europa Liberă: Ați spus că a venit ajutor mult. Există o estimare?

Ceea ce am primit astăzi și după volum, și după valoare este cel mai consistent.

Ion Chicu: „De fiecare dată am arătat și am fost foarte transparenți în diferite forme de ajutor. Ați observat că a fost, în primul rând, sub formă de echipamente, medicamente. Ceea ce am primit astăzi și după volum, și după valoare este cel mai consistent, fapt pentru care încă o dată vrem să mulțumim poporului român pentru acest ajutor, pentru că situația este dificilă peste tot. Cu atât mai mult, acest gest trebuie de apreciat.

E una când ai totul în exces, sunt pline depozitele și dai cuiva, acum însă toate țările au insuficiență, mai ales statele Europei. Europa a ajuns la o situație când nici măști nu mai coase, trebuie să le aducă din China, măști, dispozitive elementare. Deci, situația este pentru toți dificilă și cu atât mai mult în această situație grea apreciem acest suport. Atunci când sunt momente foarte dificile, se vede cine-i prieten și cine nu prea.”

Europa Liberă: S-a vorbit și despre ajutorul care a ajuns în Republica Moldova, dar cu care ar fi apărut probleme la scoaterea din vamă. S-au soluționat acele probleme care existau?

Ion Chicu: „Au fost probleme la devamare a partidei contractate de Guvernul Republicii Moldova, procurate din China, de la un agent economic. Dacă vă amintiți, acea sumă mare de 36 de milioane din contract pentru 200 de mii de viziere și 500 de mii de măști și respiratoare. Deci, atunci când a fost adusă acea partidă, agentul economic trebuia să le devameze, pentru că acolo nu se aplică scutirea de taxe.”

Europa Liberă: Dar s-a rezolvat problema?

Ion Chicu: „Bineînțeles, agentul economic a găsit bani, a achitat taxele și a livrat statului marfa ca și la orice tranzacție comercială. La momentul sosirii mărfii, ei nu avea banii ceia pe cont, bineînțeles că ei trebuiau să achite drepturile vamale, nu statul. Și un moment important: dacă vă amintiți, acele echipamente au fost aduse cu un avion charter oferit de Federația Rusă...”

Europa Liberă: ...și se spunea că Republica Moldova a plătit inclusiv pentru acel avion.

Ion Chicu: „Vreau să aduc și aici claritate, că iarăși este firea asta a noastră, știți, peste tot unde-s gesturi frumoase să punem noi doi bănuți sau două copeici. În primul rând, vizierele, datorită faptului că transportul a fost oferit gratis de Federația Rusă, prețul de la 54 a căzut la 30 și ceva, 31, nu mai mult de lei, deci o diferență de preț la viziere de 23 de lei înmulțit cu 200 de mii livrate, deja-i 4,5 milioane de lei economie numai de la vizierele celea; la respiratoare economia este mai mică, pentru că și partida era mai mică. Deci, numai de la acest transport Guvernul Republicii Moldova a economisit 4,5 milioane de lei, nemaivorbind și de alte echipamente care au fost ca donație. Acum, acel avion mare, ajuns pe aeroportul din Chișinău, bineînțeles, trebuia alimentat cu ceva, că n-o să zboare cu aer. Un agent economic a alimentat acest avion cu 59 sau 60 de tone de combustibil ca să ajungă la aeroportul de destinație, a făcut această donație, deci bugetul țării nu a plătit un bănuț pentru aceasta. Deci a fost aportul Federației Ruse că ne-a oferit acest avion care costă foarte mult, nemaivorbind și de această economie de 4,5 milioane de lei. Un agent economic a alimentat avionul din contul său...”

Europa Liberă: Agentul a vrut să-și păstreze anonimatul?

Ion Chicu: „Nu știu dacă a vrut să-și păstreze anonimatul. Noi mulțumim tuturor agenților, că au fost mii de agenți economici care au ajutat în această perioadă. Acesta, bineînțeles, a fost un suport, restul sunt speculații, nu a plătit statul Republica Moldova pentru acel avion nimic absolut.”

Europa Liberă: A fost creat un fond unde iarăși s-au acumulat bani și se zice că e o sumă bunicică. Cum sunt gestionați acești bani?

Ion Chicu: „Într-adevăr, încă din luna martie a fost deschis un cont trezorerial la Ministerul Finanțelor în care și agenți economici, și persoane fizice, și partidele politice, fapt care e foarte de apreciat, au transferat bani pe acest cont. Este un regulament de utilizare a acestor bani, pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor în fiecare zi se actualizează informația, câți bani vin și unde se duc.

Acești bani se valorifică prin intermediului fondului de intervenție a guvernului, marea majoritate, dacă nu toți din ei, se achită acești 16 mii de lei pentru persoanele care au fost infectate – medici și polițiști. Salariile se achită din buget. Acea indemnizație de 16 mii de lei pentru fiecare reprezentant al statului care se infectează, deci aici se folosesc, dar vor fi utilizate și pentru alte necesități ale sistemului medical, exclusiv.”

Europa Liberă: Dar ce sumă s-a acumulat?

Ion Chicu: „21 sau 22 de milioane și o parte bună deja s-au consumat, chiar și prin deciziile Comisiei pentru situații excepționale s-au alocat acești bani. Încă o dată vreau să mulțumesc tuturor care au contribuit la acest lucru.”

Europa Liberă: Relația cu Uniunea Europeană și tranșa care trebuie să ajungă în Republica Moldova, a doua tranșă, de la Bruxelles s-a anunțat că, dacă guvernul nu accesează banii până în mijlocul verii – s-ar putea să rateze acești bani?

Ion Chicu: „Programul acesta de asistență macrofinanciară Uniunea Europeană – Republica Moldova, încheiat în 2017, expiră în iulie 2020.”

Europa Liberă: Așa e.

Tranșa a treia [din creditul macrofinanciar UE] am exclus-o, ea nu mai poate tehnic să intre în buget.

Ion Chicu: „Până în iulie 2020, Republica Moldova mai poate pretinde, formal, la două tranșe. Suntem acum în mai, tranșa a doua încă nu este debursată, iar conform regulilor și procedurilor Uniunii Europene, între două tranșe trebuie să fie trei luni, cel puțin. Respectiv, dacă tranșa a doua nu este, deja tehnic nu mai poți lua a treia, indiferent ce face guvernul sau ce face Uniunea Europeană – așa e procedura. De aceea, când am mers cu rectificare în parlament, tranșa a treia am exclus-o, ea nu mai poate tehnic să intre în buget. Care este rostul să o prevezi în buget, sub aceasta să scrii cheltuieli, dacă știi sigur că nu este tehnic posibil să vină această tranșă? Asta ca răspuns la întrebarea: de ce guvernul acesta a scos tranșa a treia? Pentru tranșa a doua luptăm încă, noi am îndeplinit toate condițiile cele tehnice, au urmat opt condiții adiționale în luna februarie, noi am îndeplinit o bună parte din ele…”

Europa Liberă: Ce nu s-a îndeplinit?

Ion Chicu: „Dacă îmi permiteți… Am primit zilele acestea o scrisoare semnată de trei comisari ai Uniunii Europene pe numele meu, deci, ca răspuns la raportul nostru ce am făcut pe cele opt. Actualmente sunt două legi care trebuie votate în parlament, când parlamentul va reveni la regimul normal de lucru.

Și mă refer aici la legea privind sancțiunile pentru spălarea banilor și legea privind ONG-urile. Proiectele, textele acestor legi sunt agreate cu experții europeni, asta am făcut-o cu trei săptămâni în urmă, au fost aprobate și în comisiile respective ale parlamentului, așteptăm revenirea parlamentului în regim normal de lucru și sper că plenul parlamentului va vota aceste legi. Acestea sunt condițiile care trebuie încă îndeplinite, bineînțeles se așteaptă progres mai mare pe reforma justiției, avansăm acolo, dar acum ne-am împotmolit mai mult în consultări. Se consultă în fiecare zi Ministerul Justiției cu experți, cu exponenți ai partidelor politice etc., etc., se face pe bază online, dar sperăm că o să avansăm.

Mai este o condiție de a crea o echipă comună de investigație a furtului miliardului cu partea letonă, că pe acolo s-au cam…”

Europa Liberă: Pe la Riga...

Ion Chicu: „Da. Deci, noi am făcut această adresare, cred că cu câteva luni în urmă guvernului leton, avem o conlucrare foarte bună cu ei, vom avea acceptul lor de a crea această echipă sau, să zicem, am solicitat la Uniunea Europeană să ne ajute în crearea acestei echipe, s-a implicat și „Eurojust”-ul acum, deci și acolo o să avansăm. Mai este, apropo, o lege cu cetățenia aceasta contra investiții, asupra căreia, la inițiativa guvernului, a fost extins moratoriul; noi am vrut până la 1 ianuarie 2021, parlamentul a decis până în septembrie. Noi suntem deciși să mergem cu anularea acestei legi, sperăm ca în parlament…”

Europa Liberă: Da, asta este intenția?

Ion Chicu: „Asta este intenția noastră, bineînțeles, noi trebuie să evaluăm clar care vor fi consecințele, inclusiv financiare, că acolo așteaptă ca și în cazul aeroportului și al altor cazuri să taxeze...”

Europa Liberă: Adică sunt mulți solicitanți care…

Ion Chicu: „Nu atât solicitanții, cât acea companie cu care guvernul sau cine a încheiat cu ei contractul, încearcă să ne muște câte un pic, dar noi o să estimăm toate acestea, dar opinia noastră acum este că această lege trebuie de anulat, ea nu ne aduce nouă, deși multe state din Uniunea Europeană au asemenea legi, dar în situația noastră nu ne aduce mai multe avantaje decât dezavantaje.”

Europa Liberă: Pe moment, Dvs. mizați pe a doua tranșă pentru macrofinanțare din partea UE și credeți că chiar e cu putință să fie accesați acești bani? Ziceați că vă întâlniți deseori cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, dl Michalko, am văzut că există totuși un dialog, și ministrul de Externe ar fi discutat cu comisarii europeni. Să ne spuneți Dvs. din primă sursă, cât dați la sută că acești bani ar putea să ajungă în haznaua statului?

Ion Chicu: „Deci, acești bani este posibil tehnic să-i accesăm până în iulie, până atunci în fiecare zi vom depune eforturi maxime ca să-i obținem. Și nu depinde doar de noi. Noi trebuie să îndeplinim condiționalitățile, trebuie să facem acest lucru. Sunt sigur că Uniunea Europeană va fi cooperantă și va aloca acești bani. Depinde de modul cum îndeplinim aceste condiționalități.”

Europa Liberă: Bani din partea UE au venit și necondiționat pentru a lupta cu această pandemie?

Ion Chicu: „Sunt, cel puțin, două posibilități de a acorda bani - direct în buget, ceea ce se numește suport bugetar, și prin diferite proiecte care nu merg prin sistemul trezorerial, nu merg prin buget. Deci, ca suport bugetar prin Ministerul Finanțelor actualmente noi am primit bani doar dintr-o singură sursă – de la Fondul Monetar Internațional, 20 de milioane de dolari în martie, ca urmare a încheierii cu succes a programului precedent, și 234 de milioane acum, creditul acesta de urgență, mai mult niciun cent, niciun ban nu a venit în buget. Ceea ce este declarat și pregătit, înțeleg că este la faza de pregătire de Uniunea Europeană, acestea sunt resurse care nu vin în buget, probabil deja le cunoaștem toți...”

Europa Liberă: Dar care acoperă alte nevoi ale statului?

Ion Chicu: „Care acoperă alte nevoi, fie ale economiei, fie ale ONG-urilor, fie, eu știu, livrări de echipamente.”

Europa Liberă: Businessul mic...

Ion Chicu: „Da, businessul mic, dar acești bani încă nu au venit în buget, nu-s planificați să vină în buget și nicicum nu contribuie la diminuarea acelui deficit bugetar și finanțarea cheltuielilor prevăzute în buget. Asta nu înseamnă că nu sunt importanți acești bani și nu-i așteptăm, noi îi așteptăm, pentru că, într-adevăr, pot veni pentru proiecte utile. La acest moment, noi nu avem informație dacă măcar ceva din acei bani de la Uniunea Europeană au ajuns. Auzim că s-a livrat ceva... Remarc încă o dată, mare e acest suport anunțat, inclusiv pentru statele Parteneriatului Estic, noi așteptam livrarea prin intermediul OMS a echipamentelor, știți că din aceste 140 de milioane – 30 sunt pentru echipamente pe care le finanțează Uniunea Europeană, dar vin prin intermediul OMS-ului, când vor veni o să raportăm că știm ceva, până când nu este nimic de acolo, dar sunt sigur că va fi. Suma este foarte mare, trebuie și un mecanism eficient de pregătire clar în baza acelor solicitări din aceste 30 de milioane pe care încă le așteptăm, să zicem toate șase state, se va aloca Republicii Moldova. Eu nu pot spune cât din suma respectivă revine, dar lista e făcută încă de atunci, restul - iarăși sunt așa, un fel de…”

Europa Liberă: De la FMI o să mai vină?

Noi cu FMI lucrăm intens ca să încheiem un nou program...

Ion Chicu: „Noi cu FMI lucrăm intens ca să încheiem un nou program, un program foarte ambițios care trebuie să includă reforme cardinale și radicale, care nu țin atât de sistemul financiar, vreau să vă spun...”

Europa Liberă: Reforme structurale?

Ion Chicu: „Da!”

Europa Liberă: Și ce reforme concret?

Ion Chicu: „O să le discutăm cu partenerii...”

Europa Liberă: Dar proiectul de acord se negociază?

Ion Chicu: „Negocierile, formal, o să le începem la sfârșitul lunii mai. Sperăm că, dacă mergem binișor cu negocierile, către septembrie, maximum octombrie, dar poate și mai devreme, Consiliul de directori al FMI va aproba acest program. Care va fi componenta financiară, este altă întrebare. Acum mai mult ne interesează partea de reforme, de conținut a acestui program.”