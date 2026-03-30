Iranul recrutează copii de 12 ani ca „apărători ai țării”

Despre programul de recrutare au relatat mai multe mass-media iraniene, el fiind anunțat pe 26 martie de un oficial al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), care este desemnat drept grup terorist de către Statele Unite.

Rahim Nadali, director adjunct al IRGC pentru cultură în Teheran, a declarat într-un anunț televizat că acesta este un răspuns la cererea populară de a găsi modalități de a ajuta luptătorii care „se opun agresiunii globale”, referindu-se la atacurile aeriene ale SUA și Israelului.

Această afirmație nu a putut fi verificată independent de RFE/RL, care nu are permisiunea de a opera în Iran.

„Am lansat un plan pe care îl numim «Pentru Iran», care este un plan de înregistrare a combatanților care apără patria”, a spus Nadali. „Am stabilit vârsta minimă la doisprezece ani.”

Mass-media oficială iraniană a raportat că sarcinile recruților ar include participarea la patrule și „tururi la punctele de control”. Atacurile aeriene ale SUA și Israelului au lovit punctele de control aparținând miliției Basij, o ramură a IRGC folosită pentru reprimarea brutală a disidenței în Iran.

Un afiș de recrutare al Basij prezentat în relatările mass-media iraniene despre programul „Pentru Iran” arăta copii, care par să se încadreze în intervalul de vârstă vizat de proiect, stând în mijlocul steagurilor iraniene în timp ce rachete în flăcări cad din cer.

„Număr în creștere”

Nu este clar dacă campania de recrutare era un efort de a mobiliza sprijinul populației pentru rezistența la atacuri, un răspuns la o lipsă de personal sau o combinație a acestor motive - și a altora.

Un proeminent activist iranian pentru drepturile copiilor, aflat în exil, a declarat pentru Radio Farda al RFE/RL că recrutarea copiilor nu este „un fenomen cu totul nou”, dar de data aceasta se desfășoară la o scară mai mare.

„Basij a recrutat în mod constant copii și adolescenți. În ceea ce privește punctele de control despre care se discută în prezent, subiectul a devenit mai vizibil în mass-media din cauza creșterii numărului lor”, a spus Hamid Farahani, care locuiește la Londra.

„Din păcate, mulți părinți ar putea fi de fapt de acord [cu această recrutare]”, a adăugat el. „Dacă părinții văd că ei sunt atrași în această activitate, ar trebui să încerce să-i descurajeze.”

Iranul are o istorie îndelungată de recrutare a copiilor pentru activități de securitate și chiar de luptă, cel mai notabil exemplu fiind utilizarea copiilor-soldați în timpul războiului cu Irakul din anii 1980. Povestirile despre copii care și-au sacrificat viața pentru a distruge tancurile irakiene erau predate în școlile iraniene ca mijloc de îndoctrinare.

În 2017, Human Rights Watch (HRW) a raportat că Iranul recruta copii afgani pentru a lupta în Siria. Organizația a afirmat că acești copii, cu vârste de până la 14 ani, serveau într-o unitate formată exclusiv din afgani, susținută de Iran, care lupta alături de forțele loiale președintelui sirian de atunci, Bashar al-Assad. HRW a prezentat fotografii cu pietrele funerare ale opt copii care au murit pe diverse câmpuri de luptă din Siria.

Mai recent, Iranul a fost acuzat că a folosit minori pentru a ajuta la reprimarea protestelor naționale de masă „Femei, Viață, Libertate” din 2022, în cadrul cărora sute de persoane au fost ucise de forțele de securitate.

Fotografiile distribuite pe rețelele de socializare arătau copii îmbrăcați în ceea ce părea a fi uniforme Basij și echipament anti-revoltă. O organizație caritabilă iraniană, Societatea Imam Ali, a declarat că acești copii proveneau din familii sărace și că li s-au dat „câteva pungi cu alimente” pentru munca lor.

Alte sarcini enumerate în actualul program de recrutare includ „distribuirea articolelor necesare luptătorilor și îngrijirea locuințelor avariate de atacurile inamice”, au declarat organele de presă oficiale.

