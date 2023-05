Islamul și „lumea arabă”: o confuzie de evitat

Arabii sunt o minoritate în Islam. Turcii nu sunt arabi; afganii și iranienii nu sunt arabi; cea mai mare nație din Islam sunt indonezienii, urmați de pakistanezi, care nu sunt arabi. După Pakistan vine India în termen de importanță numerică a musulmanilor. Pe de altă parte, există milioane de arabi creștini, în Orientul apropiat și Egipt.

E limpede: câtă vreme vom confunda musulmani cu arabi vom continua să nu avem habar pe ce lume trăim. Mai ales că până și unii lideri politici fac asemenea confuzii.

Nu este însă și cazul lui Barack Obama. Faimosul lui discurs A New Beginning, ținut la Cairo în 2009 era un discurs adresat „lumii musulmane”, nu "lumii arabe", cum Obama nu înceta să repete în el: address to the Muslim world: America is not your enemy.

„The Muslim world”, așadar. Căci milioane de arabi, în Liban, Israel sau Egipt sunt creștini.

Dar nu doar presa din România sau cea est-europeană în general, sau intelectualii auto-declarați "experți", ci și publicații occidentale dintre cele mai prestigioase, precum Le Monde, care folosește uneori expresia "lumea arabă" pentru a vorbi despre islam î n general .

Asemenea confuzii din partea unei mari publicații occidentale, cum e Le Monde, care fasonează opiniile cititorilor sunt, desigur, absolut inacceptabile.

Iar confuziile terminologice sunt nesfărșite. Marele islamolog Henry Corbin se plângea, în prefața la «summa» lui în patru tomuri “En islam iranien” (care este tot ce s-a scris vreodată mai erudit și pătrunzător despre islamul șiit), că există intelectuali occidentali care confundă, sau folosesc alternativ, termenii de «imam» și «iman». Cei doi nu au nimic în comun, desigur. «Imam» desemnează un demnitar religios în islamul sunnit (și una din cele 12 personalități mistice ale islamului șiit), pe când «iman» termen total neînrudit cu «imam», desemnează credința.

Pe soția răposatului David Bowie o cheamă Iman... nu există însă femei numite «Imam».

Și, desigur, atunci când vine vorba de Iran, Iranul șiit care e la originea acelei fatwa, poruncă religioasă, prin care se cere moartea lui Salman Rushdie, mai trebui știut și că Iranul practică un soi de altă religie decât lumea sunnită, decât ceilalți musulmani.

Așa că: musulman și arab nu înseamnă câtuși de puțin același lucru. Arabii fiind o minoritate în Islam, ba chiar existând milioane de arabi creștini persecutați prin Egipt și tot Orientul Apropiat, iar cele mai mari țări musulmane fiind Indonezia, Pakistanul, India, Bangladesh, Nigeria, Iran și Turcia, unde nimeni nu vorbește arabă (după cum nu sunt arabi nici afganii, uzbecii, uigurii, cecenii și alți teroriști), e uluitor că unii intelectuali încă mai confundă musulmani și arabi.

Turcii, cecenii, iranienii sau afganii nu sunt arabi.

Numai în Egipt, populația creștină arabofonă e estimată la între 6 și 10 milioane de oameni (copții). Milioane de arabi sunt creștini în Palestina, Liban, Siria și Irak.

În schimb, din principalele țări cu populație musulmană în ordine numerică absolută și în procente raportate la populație nici una nu este o țară arabă și în niciuna din ele nu se vorbește araba:

Indonesia 204,847,000 (87%)

Pakistan 178,097,000 (96%)

India 172,000,000 (14%) (2016)

Bangladesh 145,312,000 (90%)

Nigeria 75,728,000 (48%)

Iran 74,819,000 (100%)

Turcia 74,660,000 (99%)