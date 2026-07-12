Iubire contra atentat: Rusia spune că a arestat o colaboratoare „amăgită” de un ofițer ucrainean

„La Moscova a fost prevenit un atac terorist de amploare împotriva unui ofițer de rang înalt al Ministerului Apărării din Rusia”, a declarat joi centrul de relații publice al FSB.

A fost reținută o cetățeană rusă născută în 2001, care, potrivit FSB, a fost recrutată de serviciile de securitate ucrainene în 2024. Ea a fost plasată în arest.

Potrivit relatării de la Moscova, rusoaica a fost amăgită de un ofițer al serviciilor de securitate ucrainene, care i-a spus că o iubește sau - cu cuvintele anchetatorilor - „a simulat o relație romantică” și i-a promis că aceasta va continua în Ucraina după ce misiunea va fi îndeplinită.

La ordinele lui, tânăra reținută a închiriat un apartament la Moscova în acest an și a instalat camere video de supraveghere la locuința și vehiculul militarului vizat, imaginile fiind transmise în direct în Ucraina, se mai precizează în comunicat.

În plus, ea a monitorizat și l-a informat pe coordonator cu privire la amplasarea camerelor video în apropierea locuinței ofițerului.

„Ea a pregătit camuflajul și proviziile de hrană pentru reședința secretă a autorului potențial al atacului terorist în apartamentul închiriat. Asasinul urma să sosească după plecarea ei din Rusia spre Ucraina, trecând prin Turcia și Moldova”, a precizat FSB.

Femeia și-a recunoscut vinovăția și a început să coopereze cu anchetatorii. A fost deschis un dosar penal pentru complot în vederea comiterii unui atac terorist. Ulterior, ar putea fi formulate acuzații de trădare.

Nu este prima combinație dintre iubire, trădare și omor în legătură cu războiul declanșat de ruși în Ucraina.

Presa internațională a scris de mai multe ori despre așa-numite „vrăjitoare ucrainene”, care au atras soldați ruși pe rețelele sociale la întâlniri fatale pentru victime.

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