Rusia vrea propriul VPN de stat. Ce probleme ar putea apărea?

De la izbucnirea războiului în Ucraina, în februarie 2022, autoritățile ruse au înăsprit drastic controlul asupra știrilor și a dezbaterilor legate de conflict, iar cenzura - deschisă sau ascunsă - se aplică și opiniilor critice la adresa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

Drept urmare, tot mai mulți ruși au apelat la rețele virtuale private (VPN), instrumente online care ascund locația utilizatorului și îi permit să citească știri nefiltrate, fără interferențe din partea guvernului.

Acest lucru a nemulțumit autoritățile de reglementare ruse, ca să nu mai vorbim de omniprezentele agenții de spionaj ale țării. Oficialii au încercat să restricționeze sau chiar să incrimineze utilizarea VPN-urilor.

Roskomnadzor, agenția care a condus mare parte din eforturile Kremlinului de a restricționa accesul la internet în Rusia, ar fi venit cu o idee inedită pentru a rezolva problema: un VPN gestionat de guvern.

„Vestea este cu siguranță derutantă. Un VPN susținut de stat, conceput pentru a ocoli restricțiile impuse chiar de stat, pare să fie ceva paradoxal”, a declarat Natalia Kovaleva, cercetătoare la programul Rusia și Eurasia al Chatham House, un think tank din Londra. „Deși nu mă pot pronunța asupra fezabilității tehnice a acestei propuneri, sunt destul de sceptică în privința acestei idei.”

Opinia lui Kovaleva nu este singulară.

„Este pur și simplu o glumă: mai întâi blochezi totul, apoi creezi un VPN de stat pentru a ocoli blocarea”, a scris într-o postare pe Telegram Dmitri Kolezev, un jurnalist rus exilat care a fost condamnat în contumacie pentru „discreditarea armatei ruse”. „Probabil este și foarte costisitor! Cum s-ar spune, este o afacere foarte profitabilă.”

„Ineficientă și irealizabilă”

Știrea despre această inițiativă a ajuns la publicația online The Bell la scurt timp după ce Roskomnadzor a prezentat ideea la o întâlnire din 8 iunie, la care ar fi participat lideri ai unor companii de top din sectorul tehnologic rus.

Potrivit The Bell, Oleg Terleakov, director adjunct al Roskomnadzor, a declarat că un VPN de stat ar fi recomandat dezvoltatorilor IT și programatorilor „care au cu adevărat nevoie de el” pentru a accesa resurse din afara Rusiei. Agenția ar ajuta, de asemenea, la rezolvarea oricăror probleme pe care companiile IT rusești le-ar putea întâmpina cu VPN-ul de stat, inclusiv accesarea instrumentelor online străine.

Potrivit The Bell, reprezentanții din domeniul IT – printre care s-au numărat mari companii de tehnologie precum Yandex, VK, InfoWatch și Positive Technologies – nu s-au arătat prea entuziaști, unii exprimându-și îngrijorarea cu privire la posibilitatea de a fi blocați de autoritatea de reglementare în domeniul tehnologiei.

Nu a existat nicio confirmare publică a acestor informații.

Roskomnadzor nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Cu toate acestea, Igor Așmanov, un alt antreprenor de renume din domeniul tehnologiei, căsătorit cu una din cele mai proeminente directoare IT din țară, Natalia Kasperski, a publicat un articol de opinie pe blogul său personal, în care a calificat ideea drept „ineficientă și imposibil de pus în practică din punct de vedere tehnic”.

Postarea de pe blogul lui Așmanov a fost ulterior ștearsă. El nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi un comentariu.

„Internetul suveran”

De aproape două decenii, autoritățile ruse încearcă să controleze segmentul liber al internetului din Rusia, folosind o combinație de măsuri legislative, echipamente hardware, presiuni asupra consumatorilor și consolidarea forțată a industriei.

Scopul este crearea unui „Internet suveran” sub supravegherea atentă a guvernului.

Efortul a căpătat un nou avânt după invadarea Ucrainei. Oficialii încearcă să limiteze informarea publicului despre crimele de război, numărul tot mai mare de victime sau, pur și simplu, performanțele slabe ale armatei ruse.

Între timp, Ucraina și-a dezvoltat considerabil capacitatea de luptă a dronelor, iar acestea folosesc parțial rețelele mobile rusești ca să ajungă la țintă.

Pentru a încerca să contracareze atacurile, autoritățile ruse au recurs la blocarea internetului mobil, inițial în regiunile de frontieră, dar mai recent chiar în Moscova – o măsură extrem de nepopulară pentru moscoviții conectați la internet.

În ultimele luni, Telegram, una din cele mai populare aplicații de mesagerie din țară, a fost sever restricționată la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB).

Problemele legate de Telegram — o aplicație creată de Pavel Durov, un dezvoltator rus de tehnologie care locuiește acum în Europa — sunt resimțite în mod acut de rușii obișnuiți, de industria tehnologică rusă și chiar de elita politică de la Kremlin.

Conform unor informații anterioare publicate de The Bell, Putin a autorizat Direcția a II-a a FSB – cunoscută mai ales pentru că îl urmărea pe regretatul luptător anticorupție Aleksei Navalnîi – să încetinească atât internetul, cât și aplicația Telegram.

Dar acest lucru a creat probleme chiar în interiorul puternicei Administrații Prezidențiale. Oficialii acesteia sunt responsabili de buna funcționare a sistemului politic strict controlat al țării, însă Telegram este un instrument important pentru ei.

Autoritățile au încercat, de asemenea, să înlocuiască complet aplicația Telegram, promovând intens o mesagerie dezvoltată local, numită Max.

Dar, după toate aparențele, rușii întâmpină această aplicație cu reticență.

„Nu poți pur și simplu să oprești totul”

Potrivit publicației The Bell, scopul întâlnirii oficialilor Roskomnadzor cu liderii din industrie a fost accesul la platformele online folosite de dezvoltatorii de software din întreaga lume pentru crearea și gestionarea codurilor și a proiectelor de programare, precum GitHub.

Ca urmare a sancțiunilor impuse de Occident, dezvoltatorii ruși au fost limitați în utilizarea acestor platforme și, prin urmare, au apelat la serviciile VPN disponibile pe piață.

Limitarea VPN-urilor sau chiar incriminarea utilizării acestora ar putea distruge efectiv industria IT din Rusia. Obligativitatea de a utiliza doar un VPN gestionat de stat ar putea avea același efect.

„Rusia este încă foarte conectată la infrastructura internetului global și nu poți pur și simplu să oprești totul”, a declarat Alena Epifanova, cercetătoare și expertă în securitate digitală la Consiliul German pentru Relații Externe.

„Scopul este să se închidă totul, dar să se lase câteva site-uri web sau servicii de mesagerie pentru ca oamenii să comunice și să citească știrile, sau așa-numitele știri”, a spus ea.

Însă pentru dezvoltatori și programatori, „este vorba despre natura internetului, despre codul care nu cunoaște granițe, despre colaborare, despre găsirea de soluții la probleme legate de software”.

„Rusia și-a creat, într-o anumită măsură, propriul internet suveran”, a spus ea. „Statul a decis: cenzură totală, supraveghere totală, control total al statului; au mers pe această cale până la capăt. Dar atunci nu poți avea o industrie IT națională.”

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