Iulian Fota: „Polonia are o relație organică cu SUA. România, doar una de oportunitate”

Într-un interviu acordat Europa Liberă România, Iulian Fota, șeful Institutului Diplomatic Român și fost consilier prezidențial, crede că există posibilitatea întoarcerii la sferele de influență, după alegerile din SUA: „Șansele chinezilor și rușilor de a obține o sferă de influență mai mare sau mai mică sunt proporționale cu teama de război a SUA și a Occidentului în general”

Iulian Fota a mai afirmat și că elita americană din domeniul militar și al relațiilor internaționale este împărțită în două tabere: una care militează pentru păstrarea actualului status-quo în relația cu Rusia și alta care cere imperios o reevaluare, pe fondul unei lumi bipolare SUA-China. Iulian Fota spune că România mai are de lucrat la dezvoltarea nivelului de implicare în relația bilaterală cu Statele Unite, spre deosebire de Polonia. „Polonia are o relație organică cu SUA. România are mai degrabă o relație de oportunitate, dezvoltată mult în zona instituțiilor guvernamentale și prea puțin în ceea ce ține de economie și societatea civilă.”

