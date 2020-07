Iurie Calestru: Cetățenii nu sunt vinovați că anumiți actori politici nu și-au onorat angajamentele față de UE

Guvernarea de la Chișinău a ratat ultima tranșă de 40 de milioane de euro din programul de sprijin macro-financiar al Uniunii Europene, din cauza că nu a îndeplinit la timp toate condițiile de reformă. Un ONG de la Chișinău crede însă nu totul e pierdut și cere UE să redirecționeze acești bani, dar într-o altă formă, de asistență directă destinată cetățenilor moldoveni, prin implementarea Programului ECIPES, în valoare de 40 milioane de euro, pentru perioada 2021-2022. Beneficiarii direcți ai programului ECIPES ar fi 17% din populația Republicii Moldova, mai exact, 200 de mii de familii, 50% din primării - adică 500 de localități, și 2.000 de tineri. Este singura soluție de a salva resursele deja alocate Republicii Moldova de instituțiile Uniunii Europene, consideră directorul Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor, Iurie Calestru.

Europa Liberă: Dvs. insistați pe ideea că Republica Moldova a ratat cele 40 de milioane de euro, vă referiți la tranșa a treia din asistența macrofinanciară pe care Uniunea Europeană s-a declarat disponibilă s-o ofere Republicii Moldova, dar autoritățile nu au reușit să îndeplinească toate condiționalitățile ca să primească acești bani, dar sunteți optimist și ziceți că totuși 40 de milioane din partea Uniunii Europene pot fi accesate prin implementarea altor proiecte. Să deschidem parantezele.

Iurie Calestru: „Odată ce a fost depus efortul pentru a convinge autoritățile din Uniunea Europeană să aloce Republicii Moldova aceste 40 de milioane de euro, efortul pentru a convinge redirecționarea acestor fonduri către alte priorități, dar pentru aceeași țară, ar fi mai realist. Deci, aceasta și este o premisă pe care noi am vrea s-o utilizăm în momentul absorbției acestor 40 de milioane de euro. Să sperăm că vom fi auziți...”

Europa Liberă: Dvs. vorbiți despre un scenariu realist, dar, din câte cunoaștem, de mult bateți pe la ușile autorităților Republicii Moldova, inclusiv la guvern, la parlament și, chiar dacă vi s-au deschis ușile, deocamdată nu aveți siguranță că puteți cu încredere să vorbiți că acești bani vor ajunge în Republica Moldova.

Iurie Calestru: „Da, sunt chinuri; da, nu este ușor, dar vom reuși, pentru că acesta și este procesul democratic, este procesul în care vii cu argumente, vii cu prevederi din tratate, din memorandumuri, din acorduri, inclusiv de suport macrofinanciar care ar putea să fie folosit de Republica Moldova. Și dată fiind situația că a fost ratată, din păcate, această ultimă tranșă, ar fi inoportun, ca să nu spun că nu tocmai fericit, ca această sumă totuși alocată pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova să fie ratată.”

Europa Liberă: De la cine cerșiți sprijinul politic?

Iurie Calestru: „Dar noi nu cerșim...”

Europa Liberă: De la cine așteptați să vină acest sprijin?

Iurie Calestru: „Noi știm un singur lucru - cetățenii nu sunt vinovați că anumiți actori politici nu au îndeplinit anumite condiționalități. Și atunci când cetățenii Uniunii Europene au arătat disponibilitatea pentru a ajuta Republica Moldova, ei s-au gândit la noi, la cetățenii Republicii Moldova. Și cu certitudine, autoritățile din Uniunea Europeană, credeți-ne, am avut corespondență cu mai multe autorități, inclusiv centrale, recent și o scrisoare de la Excelența Sa președintele Austriei. Este un gest de bunăvoință, să spunem așa, unui simplu ONG să-i scrie administrația prezidențială a Republicii Federative Austria. Bine, nu a fost nimic extrem de elocvent...”

Europa Liberă: De ce nu sunt receptivi cei de acasă? Ne referim la politicieni, la deputați, la guvernanți...

Iurie Calestru: „Nu căutăm să plăcem sau nu cuiva...”

Europa Liberă: De ce nu sunt receptivi?

Iurie Calestru: „Noi căutăm soluții pentru a realiza...”

Europa Liberă: Ce soluții căutați? Ce soluții e cu șansă să obțineți? Și încă o dată să ne spuneți unde vor fi direcționați acești bani.

Iurie Calestru: „Noi cerem deja de 14 luni ca acest program – ECIPES, fonduri pentru cetățeni, primării și antreprenori – să fie implementat și direcționat de Comisia Europeană direct din Bruxelles către cetățean, către primar și către tânărul viitor antreprenor, printr-un site – Eu4ECIPES –, cetățeanul cu buletinul se identifică și toate celelalte.”

Europa Liberă: De 14 luni încercați să convingeți politicienii. De ce ei ezită?

Iurie Calestru: „Este o întrebare bună, cu toate că nu aș spune că ezită, totuși am primit un anumit suport. Noi totuși vrem să vedem și succesele, am avut deschiderea a peste 60 de eurodeputați, am avut o întrevedere cu 10 deputați din Parlamentul Republicii Moldova, am avut scrisori de susținere de la 9 deputați din Parlamentul Republicii Moldova...”

Europa Liberă: Dar sunt 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova...

Iurie Calestru: „Noi nu suntem dolar, ca să plăcem tuturor - mă scuzați de glumă -, dar totuși asta este o realitate pe care trebuie s-o acceptăm.”

Europa Liberă: Nu sunteți dolar, dar sunteți agentul schimbării care vreți să aduceți bunăstare în casa cetățeanului.

Iurie Calestru: „Bine, noi știm că avem competențe, noi știm că putem fi utili unul celuilalt.”

Europa Liberă: De ce doar 9 deputați au acceptat până acum?

Iurie Calestru: „Bună întrebare. Nu știu. Răspunsul este: nu știu.”

Europa Liberă: Câte semnături v-ar trebui?

Iurie Calestru: „Nu a spus nimeni câte anume. Este clar că, odată ce în Parlamentul European am obținut mult mai mult, ar trebui și acasă să obținem mult mai mult.”

Europa Liberă: Ce trebuie să îndepliniți acum dvs., ca să deveniți eligibili pentru a accesa aceste fonduri?

Iurie Calestru: „Noi suntem la etapa în care deja va fi, cu Doamne ajută, acceptat acest program după atâtea chinuri și nu ne spune nimeni ce, doar că noi utilizăm toate șansele pentru ca să convingem toți factorii de decizie din Parlamentul European, Comisia Europeană, guvernele și autoritățile tuturor EU-27 să ne ajute în acceptarea acestui program, pe care Comisia Europeană să-l implementeze pentru 203 mii de familii, 50% de primari și 2.000 de tineri. Deci, suntem la etapa în care vrem să aducem cetățeanul, primarul și tânărul antreprenor, un actor eligibil în programele de granturi, așa încât să fie inclusiv descentralizarea fondurile europene și așa încât noi să nu fim iarăși și iarăși victimele politicienilor iresponsabili. Acesta și este mesajul nostru pe care noi îl ducem și mai departe, în toate cancelariile: nu există nicio certitudine că cetățeanul moldovean nu va fi iarăși și iarăși victima politicianului iresponsabil și vom ajunge în situația în care, haideți să le spunem lucrurilor pe nume, de obicei, când absorbi toate fondurile, ți se oferă mai mult; atunci când nu absorbi nici cele ce ți se oferă, ți se oferă mai puțin. E o simplă logică, pentru că, dacă omului nu-i trebuie, pentru ce să-i mai dai?”

Europa Liberă: Care sunt formalitățile pe care trebuie să le aduceți în ordine acum?

Iurie Calestru: „Acceptul Comisiei Europene, ceea pentru ce noi și luptăm. După acceptul Comisiei Europene, sigur că urmează o procedură, așa încât noi suntem foarte optimiști, aproape siguri că, în ianuarie, vom demara acest program și foarte mult sper că în toamnă vom începe campaniile de informare și vom merge în regiuni – poate nu pe viu, poate doar online – și vom informa cetățenii Republicii Moldova că 203 mii de familii, adică 17 la sută din populația Republicii Moldova, cum pot să-și renoveze echipamentele electrocasnice - vorbim de televizor, frigider, mașină de spălat -, 50% de primari să poată să beneficieze de suportul Uniunii Europene și 2.000 de tineri. Tineri care sunt, de fapt, viitorul Republicii Moldova și ei, fiind antreprenori, vom reduce și migrația.”

Europa Liberă: Ați făcut mai multe drumuri către Bruxelles sau ați încercat să luați legătura cu mai mulți europarlamentari. Câți aveți care vă susțin această idee?

Iurie Calestru: „Da, ați spus corect. Ei susțin ideea, nu susțin persoana; ei susțin programul; ei susțin cetățenii Republicii Moldova. Avem un anumit cadru de cooperare cu 50-60 de eurodeputați.”

Europa Liberă: Majoritatea români?

Iurie Calestru: „Nu. Sunt și din România, dar nu doar din România. Sunt și din Polonia, Austria, Estonia, Lituania, Germania, Danemarca, Irlanda, Ungaria...”

Vom încerca să convingem că cetățenii Republicii Moldova nu merită să fie victimele politicienilor iresponsabili...

Europa Liberă: Și rămâneți acum optimist că, începând cu 2021, acest program poate fi implementat în Republica Moldova, aducând aceste 40 de milioane de euro?

Iurie Calestru: „Dar nu aducând, anulând anularea, să-i spunem așa. Mai avem câteva zile până când oficial va fi comunicatul Comisiei Europene, cu toate că el deja este pe platforma Comisiei Europene că această ultimă tranșă a fost anulată și sperăm foarte mult că, un urma demersurilor cu mai mulți eurodeputați și deputați din Parlamentul Republicii Moldova către președintele Consiliului European, dl Charles Michel, către dna cancelar Angela Merkel, către președinta Comisiei Europene, către Colegiul comisarilor europeni și către autoritățile Uniunii Europene din cele 27 de țări care au delegat reprezentanți în instituțiile europene vom încerca să convingem că cetățenii Republicii Moldova nu merită să fie victimele politicienilor iresponsabili și fiecare trebuie să răspundă pentru erorile sale. În momentul în care cetățeanul Republicii Moldova va greși, să fie taxat; în momentul în care autoritățile au greșit, să fie taxate. Și dacă fondurile au fost alocate pentru Republica Moldova, să fie alocate în Republica Moldova! De ce să fie taxați oamenii? Oamenii nu au greșit cu nimic. Chiar conform ultimelor sondaje, Uniunea Europeană este susținută de către 65-67% din cetățenii Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că cetățenii rezonează cu valorile Uniunii Europene, cu cetățenii Uniunii Europene și atunci ei nu merită să fie victime.”

Europa Liberă: Și Uniunea Europeană rămâne a fi unul dintre principalii donatori ai Republicii Moldova, când e vorba despre asistența din exterior?

Iurie Calestru: „Donatori, parteneri, aspiranți, de ce nu, că noi toți aspirăm spre Uniunea Europeană când vorbim și de serviciu sau de migrație, când vorbim de produse sau când vorbim de standarde, când vorbim de valori sau când vorbim de principii. Deci, stilul european este deja un brand și atunci, noi propunem și am fost auziți în mai multe cancelarii ca, în urma acestei situații, noi să folosim această situație ca să facem reset. Noi, de fapt, de aici am și pornit cu programul nostru, că există fonduri pentru autorități centrale, există fonduri pentru antreprenori și există fonduri pentru societatea civilă. Și atunci, unde sunt cei mai importanți cetățeni? Unde sunt cei mai importanți primari sau localitățile unde trăiesc acești cetățeni și viitorul acestei țări? Vorbim de tineri, pentru că în momentul în care tinerii, cetățenii și autoritățile publice locale sunt omise din acest cadru de cooperare UE sau de asistență tehnică, sincer vorbind, nu știu cât este de fair play, adică dacă-i un joc cinstit. Pentru că noi tot merităm să fim auziți, noi tot merităm să fim susținuți direct și, mulțumită digitalizării, noi putem reveni la situația care a fost cândva, am în vedere peste 15 ani în urmă, când era practica garantării directe din partea Uniunii Europene, practică la care s-a renunțat din cauza anumitor discuții vizavi de corupție și atunci s-a trecut la competiții și la toate celelalte proceduri, dar digitalizarea ne permite să facem grantare directă, fondurile vor ajunge repede, direct și concret: la cetățean, la primar și la mica afacere. Și tânărul, primarul și tânărul antreprenor, care-i viitorul acestei țări, nu va mai fi nevoit să se gândească unde este Europa sau ce este Europa, el îți va arăta-o în casa lui, în localitatea lui sau în mica lui afacere.”