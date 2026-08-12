Kievul spune că a primit o reducere masivă de tarif pentru tranzitul feroviar de mărfuri prin R. Moldova. Chișinăul încă tace

În anunțul din 12 august, Korețki a spus că reducerea se aplică din 10 august până la sfârșitul anului 2026 și că este „o soluție practică pentru exportatorii ucraineni în contextul terorii rusești din Marea Neagră”.

Înțelegerea ar mai include o modificare a cursei de tren de pasageri Kiev – Chișinău, așa încât călătorii că ajungă „mai comod și mai rapid” la Aeroportul Internațional Chișinău, folosit masiv de ucraineni în ultimii ani pentru deplasări în străinătate.

Guvernul de la Chișinău nu a comentat anunțul imediat.

Ceva mai devreme, vicepremierul Vladimir Bolea a declarat jurnaliștilor, la Guvern, că R. Moldova este gata să ofere din nou căile sale ferate pentru tranzitul de cereale din Ucraina spre portul românesc Constanța, într-un moment în care Rusia a întețit atacurile pe mare asupra porturilor și navelor ucrainene de transport.

Dar Bolea a spus că discuțiile sale cu partea ucraineană nu au vizat o reducere de tarif sau vreun aranjament pe o perioadă îndelungată, ci intervenții operative „în caz că sunt bombardate căile de acces pe care le au ei și le este distrusă logistica”.

„Noi vorbim despre decizii foarte scurte pe perioade foarte scurte, nu vorbim de reducerea tarifului”, a spus Bolea, răspunzând unei întrebări a Europe Libere, după ședința guvernului de la Chișinău din 12 august.

Traseele coridoarelor „de solidaritate” feroviare

Cu câteva zile mai devreme, Bolea, care este și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, s-a întâlnit în regiunea Odesa cu omologul său ucrainean Mikola Kalașnik pentru discuții pe marginea legăturilor de transport.

Ucraina a mai folosit coridoare de transport prin R. Moldova în anii 2022 – 2023, iar Calea Ferată a Moldovei, o întreprindere de stat, a obținut, în cuvintele vicepremierului Bolea, câștiguri „de ordinul sutelor de milioane de lei”.

Vicepremierul Bolea a explicat că și CFM, și ministerul său au fost „întotdeauna extrem de implicați și solidari cu Ucraina”.

„Spre exemplu, a fost bombardat podul și are nevoie să traverseze, spre exemplu, prin Basarabeasca și să ajungă în podul Ismail. Și da, noi vom accepta aceste lucruri, suntem în discuții cu ei, pentru că noi vorbim despre perioade extrem de scurte ca răspunsuri extrem de prompte la un război care este alături de noi”, a spus Bolea.

Vicepremierul Vladimir Bolea, vorbind jurnaliștilor după ședința de guvern din 12 august 2026 de Europa Liberă Moldova Nici o sursă media 0:00 0:01:57 0:00

Traseul prin Basarabească pe un tronson renovat în 2022 permite operatorilor ucraineni să transporte cereale în porturile de la Dunăre prin Republica Moldova.

Bolea a mai spus Europei Libere că operatorii ucraineni vor putea folosi și alte trasee, inclusiv prin regiunea transnistreană.

În octombrie 2023, Republica Moldova și Ucraina au convenit să creeze un coridor pentru tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul moldovean, urmând ca trenurile să treacă prin regiunea transnistreană fără a staționa.

Nu este limpede imediat dacă acest coridor a fost folosit vreodată, dacă poate fi folosit acum sau dacă este nevoie de acordul administrației secesioniste transnistrene.

Întrebat de Europa Liberă dacă operatorii ucraineni vor putea folosi coridorul feroviar nordic al Republicii Moldova, pe la Ocnița, pe cel estic, Kuciurgan – Tighina, sau pe cel sudic, pe la Basarabeasca, vicepremierul Bolea a răspuns: „Toate trei, sigur”.

Biroul de Reintegrare, instituția guvernamentală responsabilă de politica Chișinăului față de regiunea transnistreană, a spus că nu a fost implicat în asemenea discuții.

„Subiectul vizat nu figurează pe agenda de dialog la nivelul experților pentru transport feroviar și comunicații de pe ambele maluri ale Nistrului, care nu s-au convocat în acest format pe parcursul ultimilor 5 ani”, se spune într-un răspuns scris al Biroului de Reintegrare dat Europei Libere.

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