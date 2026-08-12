Declarațiile vin pe fondul intensificării presiunii exercitate de UE asupra așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, prin extinderea sancțiunilor împotriva a sute de nave și reținerea unor nave și a echipajelor acestora în vederea efectuării unor controale, notează Reuters.

Unele guverne europene au declarat că analizează posibilitatea adoptării unor măsuri maritime mai stricte de aplicare a legii împotriva navelor suspectate de eludarea sancțiunilor.

Agenția TASS l-a citat pe Putin spunând miercuri, referitor la aceste măsuri: „Desigur, aceasta nu este altceva decât piraterie și banditism. Și dacă acestea vor fi puse efectiv în practică, vom fi nevoiți să răspundem cu aceeași monedă.”

El a afirmat, potrivit TASS, că orice acțiune de represalii din partea Rusiei nu se va limita la apele în care au fost reținute navele rusești, ci „va avea loc oriunde vom considera necesar și adecvat”.

Putin a făcut aceste declarații de pe insula Sahalin, situată în Extremul Orient al Rusiei, unde asista la exerciții militare.

TASS l-a citat, de asemenea, acuzând NATO că pătrunde în regiunea Asia-Pacific și că creează tensiuni în Arctica. „NATO pătrunde în regiune, se formează noi blocuri politico-militare, iar noi sisteme de armament care reprezintă o amenințare pentru Rusia sunt desfășurate sau urmează să fie desfășurate”, a declarat el, potrivit agenției.

Un război naval în extindere?

Amenințările lui Putin la adresa Occidentului vin pe fondul intensificării confruntărilor navale ale Ucrainei și Rusiei. Ambele țări și-au atacat reciproc în ultima vreme mai mult decât în primii ani de război infrastructura maritimă și nave aflate în larg, în Marea Neagră.

Chiar miercuri, Reuters a informat, pe surse, că două dintre cele mai mari terminale de cereale ale Rusiei din portul Novorossiisk, situat în sudul țării, și-au suspendat activitatea ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene din timpul nopții.

Rusia este cel mai mare exportator de grâu din lume, iar majoritatea acestor exporturi sunt expediate prin porturile sale de la Marea Neagră, precum Novorossiisk. Principalul grup de lobby din sectorul cerealelor din Rusia a avertizat luna trecută că atacurile cu drone ale Ucrainei ar putea bloca exporturile de cereale prin Marea Neagră în viitorul apropiat, determinând creșterea prețurilor și provocând foamete în Africa și Orientul Mijlociu.

O sursă din domeniu, care a dorit să rămână anonimă din cauza caracterului sensibil al subiectului, a declarat că terminalul de cereale din Novorossiisk – care are o capacitate de export de 8,5 milioane de tone metrice pe an – și-a suspendat operațiunile, iar evaluarea pagubelor este în curs de desfășurare.

Un purtător de cuvânt al Demetra Holding, compania proprietară a terminalului, s-a limitat să declare că terminalul a suferit pagube nespecificate și a refuzat să ofere alte comentarii.

NKHP, un alt terminal mare de cereale din Novorossiisk, cu o capacitate de export de 7,1 milioane de tone metrice pe an, a fost, de asemenea, avariat și și-a întrerupt operațiunile, au declarat pentru Reuters trei surse din industrie. OZK, principalul său proprietar, a declarat într-un comunicat că terminalul a fost avariat și că nimeni nu a fost rănit.

Vance ar fi cerut Ucrainei să fie mai selectivă în atacuri (FT)

Pe lângă terminalele de export de cereale, Novorossiisk găzduiește și infrastructura de export de petrol, inclusiv cea a Consorțiului Conductelor din Marea Caspică (CPC), care este deținut parțial de marile companii petroliere americane Chevron și Exxon și transportă exporturile de petrol din Kazahstan către piețele de desfacere.

Ziarul Financial Times a relatat miercuri că Ucraina și-a suspendat atacurile asupra navelor care deservesc CPC, în urma unei solicitări din partea vicepreședintelui american JD Vance. Nu au existat indicii că CPC sau petrolierele care preiau petrolul din conductă ar fi fost lovite în timpul atacurilor din timpul nopții, scrie Reuters.

Autoritățile din SUA și cele din Ucraina nu au comentat informația publicată de ziarul britanic.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că forțele ucrainene au lovit baza navală rusă de la Novorossiisk cu rachete, drone aeriene și drone maritime.

Turcia își pierde răbdarea

Turcia a avertizat săptămâna trecută că o escaladare a conflictului în Marea Neagră ar putea avea consecințe de anvergură, inclusiv asupra securității alimentare, după ce două nave de marfă cu legături cu Turcia au fost ținta unor atacuri cu drone.

„Dacă nu se iau măsuri preventive, escaladarea conflictului din Marea Neagră va avea repercusiuni negative pe mai multe planuri, inclusiv asupra securității alimentare”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.

Mai mulți marinari au fost răniți pe 3 august, când nava de marfă „Nadezhda”, care arbora pavilionul Camerunului și era operată de o companie turcă, a fost lovită de o dronă la aproximativ 37 de kilometri de portul rus Novorossiisk, în timp ce se îndrepta spre portul turc Samsun.

Ministerul Afacerilor Externe a îndemnat Rusia și Ucraina să „pună în aplicare de urgență măsuri concrete” pentru a asigura siguranța navigației, adăugând că Ankara este „profund îngrijorată” de extinderea războiului în Marea Neagră.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că o altă navă cu legături turce, „Yasar”, a fost, de asemenea, atacată în aceeași seară, fără a oferi detalii suplimentare.

Incidentele au loc pe fondul intensificării atacurilor rusești și ucrainene în Marea Neagră, care au stârnit îngrijorări privind securitatea pe una dintre cele mai aglomerate rute maritime din regiune.

Atacurile au loc în contextul în care aliații NATO România, Bulgaria și Turcia și-au extins misiunea comună menită să contribuie la protejarea transportului maritim comercial și la îndepărtarea minelor derivante din Marea Neagră, amintește dpa.

Scris cu informații de la Reuters și dpa

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