Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a salutat hotărârea, afirmând că nava face parte din „flota fantomă” folosită de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale.

Sibiha a numit decizia justiției suedeze drept un „precedent important”. Kievul afirmă că nava Caffa a fost folosită pentru transportul ilegal de cereale din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Instanța supremă din Suedia a respins apelul formulat de proprietarii navei Caffa.

„Curtea Supremă nu admite cererea de recurs. Prin urmare, hotărârea Curții de Apel rămâne definitivă”, se arată în decizia instanței, datată cu 4 august.

Instanțele inferioare din Suedia au apreciat că faptele investigate ar putea constitui crime de război potrivit legislației suedeze, ceea ce permite transferul navei și a probelor aferente către autoritățile ucrainene.

Cargoul Caffa, aflat în drum din Casablanca către Sankt Petersburg, a fost reținut în Marea Baltică la 6 martie 2026. Deși naviga sub pavilionul Guineei, autoritățile suedeze au concluzionat că nava utiliza un „pavilion fals”, calificând-o drept o navă fără naționalitate. Garda de Coastă a Suediei a susținut că, în lipsa unui stat de pavilion recunoscut, nu există nicio autoritate care să garanteze siguranța și conformitatea tehnică a navei.

Potrivit anchetei, Caffa a navigat sub pavilion rusesc cel puțin din 2017 până în iunie 2025. În noiembrie 2025, Ucraina a inclus-o pe lista sa de sancțiuni, fiind suspectată că a fost implicată în transportul de cereale din Sevastopolul anexat către Siria.

Procuratura ucraineană susține că vasul a încălcat în mod repetat regulile de acces în teritoriile ocupate și a utilizat documente de înregistrare false pentru a-și ascunde activitatea.

La 12 martie 2026, Kievul a transmis Ministerului Justiției din Suedia o cerere de asistență juridică internațională, solicitând percheziționarea navei, sechestrarea acesteia și audierea echipajului.

Căpitanul navei, cetățean rus, a fost arestat în Suedia și acuzat de folosirea unor certificate maritime falsificate, încălcarea legislației maritime și a normelor privind siguranța navigației. Acesta a fost eliberat în aprilie, susținând că nu știa că documentele erau false.

Și compania de analiză Starboard Maritime Intelligence a clasificat Caffa drept o navă care operează sub pavilion fals. Deși sistemul automat de identificare (AIS) indica pavilionul Guineei, această informație nu era confirmată în bazele internaționale ale Organizației Maritime Internaționale (IMO), iar platforma Equasis marca pavilionul drept „Guinea False”.

Uniunea Europeană a inclus între timp aproape 600 de nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” a Rusiei pe lista sancțiunilor, interzicându-le accesul în porturile europene și desfășurarea de operațiuni maritime în spațiul comunitar.

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