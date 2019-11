Kremlinul se implică în scandalul de spionaj Rusofili din Bulgaria

Liderul mișcării naționale Rusofili, Nikolai Malinov, anchetat în Bulgaria sub acuzația de spionaj în favoarea a două organizații din Rusia, a plecat la Moscova unde fost decorat personal de Vladimir Putin cu Ordinul Prieteniei. El a primit și un premiu în valoare de 2,5 milioane ruble (echivalentul a 35 000 de euro) pentru „merite la cauza păcii, prieteniei, colaborării și stimei reciproce între popoare”.

În Bulgaria, Malinov este riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 15 ani. El e în libertate după ce a plătit o cauțiune de 25.000 de euro și avea interdicție să părăsească țara.

Malinov a putut pleca la Moscova pentru cinci zile datorită unei decizii a unui judecător de care procuratura a aflat cu întîrziere. Procurorul general Sotir Țațarov a avertizat că judecătorul care a dat această decizie va fi tras la răspundere.

Într-un interviu pentru canalul rus de televiziune Rossia 24, liderul mișcării Rusofili a declarat că pentru justiția bulgară a fost suficient argumentul că se va întîlni cu Putin. Malinov consideră că decorarea lui cu cel mai înalt ordin rusesc cu care poate fi decorat un cetățean străin este răspunsul Kremlinului la scandalul de spionaj.

Revenirea sa la Sofia a fost urmată de un avertisment din partea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov că decorarea lui Malinov nu trebuie să devină motiv de persecuții din partea autorităților bulgare.

„O eventuală sancțiune nu ar fi logică și va avea urmări nefaste... Considerăm că astfel de oameni vor putea și în viitor acționa pentru dezvoltarea prieteniei istorice dintre popoarele noastre”, a spus Peskov.

Malinov a declarat Europei Libere că nu intenționează să emigreze în Rusia, adăugând „Rusia nu-și uită prietenii. La bine și la rău. Împreună am fost, împreună vom mai fi.”

Într-un interviu pentru Bloomberg Bulgaria Malinov a recunoscut că la Moscova s-a întîlnit cu fostul general KGB Reșetnikov cu care „am mâncat slănină ucraineană, am băut țuică bulgară și am mers la baia rusească. Cel mai important a fost însă că am avut ocazia să discut 5-6 minute cu Vladimir Putin despre Bulgaria și mișcarea Rusofili și să aud că apreciază activitatea noastră. Putin m-a sfătuit să fiu înțelegător cu autoritățile bulgare, care sunt supuse unor puternice presiuni.”

Liderul partidului Bulgaria democrată, Atanas Atanasov, a declarat că în ciuda apartenenței acestei țări la NATO, guvernul Borisov a permis transporturi aeriene de armament rusesc spre Serbia și a urgentat construcția gazoductului de tranzit prin care vor fi aprovizionați cu gaze rusești prietenii lui Putin din Serbia și Ungaria.

Atanasov, fost șef al Serviciului de Securitate Națională, a mai a spus că scandalul Rusofili nu este decât o perdea de fum în spatele căreia guvernul de la Sofia își extinde relațiile cu Moscova.