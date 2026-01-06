La barul din Crans-Montana nu se făcuseră inspecții de pază contra incendiiilor de cinci ani (Primăria)

„Regretăm cu amărăciune că între 2020-2025 nu s-au făcut inspecții” la barul „Le Constellation”, a spus primarul Nicolas Feraud la o conferință de presă.

El a precizat că la ultimul control înregistrat, din 2019, nu fuseseră semnalate probleme și a anunțat că în stațiune vor fi definitiv interzise elementele pirotehnice în incinte publice.

La asemenea localuri, legea elvețiană prevede inspecții obligatorii anuale.

Primele cercetări în urma tragediei de la cumpăna dintre ani au indicat drept cauză probabilă aprinderea unor artificii (candele romane) prinse pe sticle de șampanie, de la care a luat foc tavanul barului.

Autoritățile anchetează cele două persoane care conduceau barul, fiind suspectate de infracțiuni, inclusiv omor din neglijență. Duminică, poliția a declarat că circumstanțele nu justificau în prezent arestarea lor și că nu exista riscul ca aceștia să fugă.

Luni, ziarul elvețian Blick a scris că indignarea publică față de acest caz este în creștere.

„De ce cuplul care conducea barul este în libertate?”, a scris ziarul pe prima pagină, peste o fotografie cu persoanele îndoliate și mass-media adunate în jurul uriașei grămezi de flori lăsate în fața barului „Le Constellation”.

Feraud a spus la conferința de presă că la Crans-Montana a fost închis încă un local condus de aceiași manageri.

Cele mai tinere victime ale incendiului, care a rănit și 116 persoane, aveau doar 14 ani, iar morții proveneau din toată Europa, inclusiv câțiva din Franța și Italia, ca și un român.

Poliția elvețiană, care nu a dezvăluit numele victimelor, a declarat luni că a identificat și toate persoanele rănite.

Procurorul public din Paris, Laure Beccuau, a declarat că va deschide o anchetă paralelă în acest caz pentru a facilita comunicarea cu autoritățile elvețiene. Astfel de anchete sunt obișnuite atunci când cetățeni francezi sunt implicați în accidente în străinătate.

Viceprim-ministrul italian Matteo Salvini a declarat într-o postare pe rețelele sociale că „în civilizata Elveție, porțile închisorii vor trebui să se deschidă pentru destul de multe persoane”.

Salvini a afirmat că nu s-a asigurat siguranța subsolului barului, punând la îndoială sistemele de urgență și dacă au fost efectuate suficiente inspecții.

Vineri, Crans-Montana va organiza o ceremonie în memoria victimelor. Guvernul francez a declarat că președintele Emmanuel Macron va participa la ceremonie.

Luni, Italia a repatriat cinci dintre cei șase italieni care au murit în incendiu, a declarat la rândul lui guvernul de la Roma.

