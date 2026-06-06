La Kiev, a fost demontat monumentul lui Mihail Bulgakov, scriitor declarat „ucrainofob” și „imperialist rus”

La Kiev, a fost demontat monumentul scriitorului rus Mihail Bulgakov, amplasat pe strada Andriivski Uzviz din centrul istoric al orașului. S-a întâmplat pe 4 iunie, după îndelungate și aprinse dezbateri publice asupra deciziei de a îndepărta statuia celebrului autor al romanelor „Maestrul și Margareta” și „Inimă de câine”, alte cărui proză și piese de teatru sunt studiate în școli și universități. Imagini video de la fața locului au fost publicate de jurnaliști pe rețelele sociale.

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Monumentul demontat a fost predat spre păstrare moștenitoarei sculptorului Mihail Rapai, a anunțat Departamentul pentru Protecția Patrimoniului Cultural al Administrației Municipale Kiev. Potrivit comunicatului, moștenitoarea solicitase anterior dreptul de a prelua lucrarea tatălui său pentru păstrare personală.

Bulgakov, declarat „ucrainofob” și „imperialist rus”

În aprilie 2024, Institutul Ucrainean al Memoriei Naționale l-a declarat oficial pe Mihail Bulgakov — scriitor născut și crescut la Kiev — „ucrainofob” și „imperialist rus”. Calificarea are efecte juridice concrete: numele lui Mihail Bulgakov nu mai poate fi folosit în spațiul public, monumentele sunt considerate propagandă imperială rusă și trebuie demontate.

Decizia a fost luată în baza raportului unui grup de nouă experți de la Institutul Ucrainean al Memoriei Naționale, care au conchis, printre altele, că niciun personaj ucrainean din operele lui Bulgakov nu ar fi prezentat în mod pozitiv, că scriitorul parodia batjocoritor limba ucraineană, ridiculiza biserica autocefală ucraineană și nega existența națiunii ucrainene. Conform concluziilor grupului de experți, Bulgakov se află, dintre toți scriitorii ruși ai epocii, „cel mai aproape de ideologia putinistă” care justifică azi „genocidul etnic” în Ucraina.

Muzeul Bulgakov din Kiev a contestat raportul Institutului Ucrainean al Memoriei Naționale, acuzând experții de incompetență și de confuzia dintre opiniile personajelor literare și vederile autorului.

Directoarea muzeului, Ludmila Gubianuri, a declarat într-un interviu pentru Current Time (televiziunea de limbă rusă a RFE/RL) că nu neagă „ambiguitatea” personalității scriitorului, dar afirmațiile din raportul Institutului sunt complet „neargumentate”. Ea a calificat drept „falsuri” constatările institutului precum că Bulgakov ar fi fost „monarhist” sau „imperialist”, sau că limba ucraineană îi provoca „iritare”. Muzeul respinge și teza că Bulgakov „simpatiza bolșevicii”, care i-au interzis operele și le-au scos din biblioteci în 1929.

Directoarea Muzeului Bulgakov a recunoscut totuși că, după începutul invaziei rusești din februarie 2022, instituția își reconsideră conceptul „Casei Turbinîh”, în care a locuit Bulgakov, dar și alte personalități ucrainene.

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Cărțile lui Bulgakov nu vor fi interzise, iar muzeul nu va fi închis în Ucraina

Într-un interviu pentru Current Time, șeful Institutului, Anton Drobovici, a precizat că operele lui Bulgakov nu sunt interzise și că muzeul va rămâne deschis sub un alt nume: „Nu vrem să îl glorificăm în spațiul public”, a explicat Drobovici.

Istoricul și publicistul Volodimir Viatrovici a afirmat la rândul său, că Bulgakov a fost unul dintre scriitorii ruși pe care Rusia i-a folosit și continuă să îi folosească pentru influența sa culturală asupra statelor cândva dependente de Moscova. Expertul ucrainean a subliniat însă că operele lui Bulgakov nu sunt interzise în Ucraina.

„Nimeni nu interzice lectura cărților lui Bulgakov - poți să îl citești. Dar nu cred că merită să vorbim despre necesitatea unor străzi sau monumente dedicate lui Bulgakov. Acesta este unul din argumentele pe care Rusia le folosește pentru a susține teza centrală care stă la baza agresiunii - că suntem un singur popor. Dacă venerăm aceiași scriitori, sărbătorim aceleași sărbători, vorbim aceeași limbă - toate acestea sunt pentru ei dovezi că «suntem un singur popor» și că „nu există un popor ucrainean separat»”, afirmă Viatrovici.

Încă din mai 2023, basoreliefu lui Bulgakov de la intrarea în muzeul scriitorului fusese vopsit cu roșu de către un grup de protestatari. Angajații au decis să îl lase așa - și acesta este, în felul său, un document al epocii. Acum, atât basorelieful, cât și statuia scriitorului vor fi îndepărtate.

Întâmplător sau nu, demontarea monumentului a venit la scurt timp după aniversarea scriitorului. Pe 15 mai s-au împlinit 135 de ani de la nașterea lui Bulgakov — unul dintre cei mai citiți scriitori de limbă rusă din lume, alături de Tolstoi, Dostoievski și Cehov.

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