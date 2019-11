„La noi, în Moldova, trebuie Codruța Kövesi. Să vină și să-i pună pe toți la punct!” (FOTO/ VIDEO)

Guvernul Maiei Sandu a fost demis pe 12 noiembrie, după destrămarea coaliției PSRM-ACUM, ca urmare a neînțelegerilor din vârful puterii privind selectarea procurorului general. O nouă majoritate tacită a socialiștilor și democraților a sprijinit instalarea cabinetului Ion Chicu. Ce așteptări au cetățenii de la proaspătul guvern, al 20-lea din 1990 încoace? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.





* * *

Noul executiv este ca și picat, dar printre prioritățile guvernanților ar trebui să-și facă loc mărirea salariilor și pensiilor, crearea locurilor de muncă. Marile sisteme publice – educația, sănătatea, administrația – rămân ineficiente și anacronice, iar cetățenii sunt săraci. Oamenii de la Nisporeni cu care am discutat ocazional nu sunt încântați de schimbările de la vârful puterii, dar recunosc că această clasă politică nu e nici mai bună, nici mai rea decât însăși societatea. Multă lume critică acțiunile de ultimă oră ale președintelui Igor Dodon, fiind indignată că el și socialiștii au pus stăpânire pe președinție, legislativ, capitală și, mai nou – pe guvern.

– „Moldova îi la cheremul lui Dodon, în guvern și-a pus oamenii lui. Să nu credeți că noi nu vedem, poporul de la țară știe...”

Europa Liberă: Vă este clar de ce a fost dat jos guvernul Sandu și învestit un alt guvern?

– „Da, cu ochiul liber se vede, doamnă, fiindcă Dodon îi plin de păcate și dacă era procurorul independent, primul ar fi fost tras el la răspundere. La noi, în Moldova, trebuie Codruța Kövesi. Să vină și să-i pună pe toți la punct! Procuror european! De atâta la noi, în Moldova, trebuie un procuror independent, să-i pună pe toți la locul lor, că nu mai putem rezista, credeți-ne, nu mai putem! Și nu-s eu singura, sunt mii de oameni, care o să luăm furcile și o să ieșim în stradă. Nu credeți, dl Dodon, că noi ne lăsăm! Să știți că următorul mandat nu-l puteți câștiga. Cum ați putut s-o dați jos pe Maia Sandu – cinstită, curată, când a vrut să ajungem undeva? Măcar vreau să ajung și eu, să nu mor, să trăiesc și eu puțin bine. Dar unde-i viitorul copiilor mei? Copiii mei sunt plecați peste hotare. Pentru ce am crescut eu copiii? Să se ducă în alte țări și să ridice economia altor țări? Dar noi ce să facem? Trăiește tu, dle Dodon, și ceilalți cu 1.400-1.500 de lei! Nu vi-i rușine, oamenilor, nu v-ați săturați să furați, nu v-ați săturat să vă bateți joc de oameni?! Nu mai putem, am ajuns la capătul răbdării!...”



Europa Liberă: Pentru Maia Sandu, ce sugestii ați avea?

– „Personal am cunoscut-o pe dna Maia Sandu. E o persoană integră, o persoană curată. De ce ea nu se teme? De ce a vrut procuror general independent? Că nu are nimic, săraca. Cunoaște legile, îi deșteaptă, calculată, liniștită, atentă, vorbește frumos. De ce v-ați bătut joc și ați pus la CNA omul Dvs.? Când ați văzut că dna Sandu vrea să pună procuror general independent, v-ați speriat? V-ați speriat, dlor, da? Nu vă va merge! Să știți că noi, oamenii de la țară, nu suntem chiar atât de ingrați și analfabeți. De ce, doamnă, eu am studii pedagogice și sunt nevoită să stau în piață și să îngheț? Eu tot vreau să am un salariu decent și să mă ocup cu ceea ce am învățat, că eu am învățat cu muți ani în urmă și nu intram la studii ca acum cu ruble, cu bani, cu mii de euro, eu am învățat cu cunoștințele mele... Și la urmă, de ce stau și îngheț și-mi caut banul ca să mă întrețin?”

Europa Liberă: Ce așteptați de la guvernul Chicu? Ce probleme să rezolve acest executiv?

Dnul Chicu, trandafirul totuna o să vă înghimpe, trandafirul nu se lasă, o să vă dea jos...



– „Mult nu durează. Să știți, dl Chicu, că trandafirul totuna o să vă înghimpe, trandafirul nu se lasă, o să vă dea jos și n-o să faceți nimic – n-aveți relații bune cu Ucraina, n-aveți relații bune cu România, nu vă cunoaște Uniunea Europeană. Cu ce o să faceți, dle Chicu, dacă Rusia nu vă dă o copeică? Iarăși au să apară schemele, iarăși o să ne amăgiți? Nu cred în dl Chicu! Nu cred în nimeni!”

Europa Liberă: Faptul că PD a ajutat să fie demis guvernul Sandu și a votat pentru învestirea guvernului Chicu, cum vedeți Dvs. această atitudine, poziție a democraților? Sunt 30 de mandate în parlament.

– „Când au fost alegerile în 2016, PD-ul tot a zis că o susține pe Maia Sandu, dar în realitate l-a susținut pe Dodon. Dar acum, nu vă temeți, are interese PD-ul, nu degeaba PD-ul a ținut cu dânșii, pentru că și ei au păcate și o fi zicând că decât ne vor lua și pe noi de fund, haideți să ținem cu dânsul, dar să țineți minte: nu ține PD-ul cu Dvs. Într-o zi totuna vă va pune la punct și pe Dvs.”

Europa Liberă: Dar Blocul ACUM dacă s-ar uni cu PD-ul, lumea ar accepta o asemenea majoritate?

– „Of! Nici nu știu, că Maia tot o să se teamă că Partidul Democrat îi tare-tare periculos! Ce folos că a încheiat contract cu socialiștii ca să dea jos procuratura? Și la urmă ce i-au făcut socialiștii? Așa au să-i facă și PD-iștii, doar să fie niște oameni, vreo 5-6 de acolo care-s mai calculați, care-s mai atenți, care n-au păcate, dar acolo-s tare mulți cu păcate. Nu știu...”



Europa Liberă: Dar curățenie în PD se poate face, așa cum promit unii fruntași ai formațiunii?

– „Eu cred că se poate. Sunt oameni în PD care au fost foarte obraznici, s-au folosit de faptul că-s din Partidul Democrat și erau cei mai mândri și noi trebuia să ne temem când îi vedeam și să nu deschidem gura, dar acum oleacă și-au mai lăsat nasul în jos, am mai tăcut, s-au mai cumințit. Dar sunt și oameni onești, și deștepți în Partidul Democrat, că Plahotniuc și-a ales oamenii cei mai buni, cei mai deștepți, și-a luat oameni buni, deștepți lângă dânsul și el a știut ce face, dar acolo sunt și oameni curați, integri, care pot să ne ajute, dar îi periculos. Știți, dna Maia Sandu n-a avut experiență, ea a crezut că toți sunt curați ca dna Maia și a avut încredere. De ce, dlor, omul lui Dodon care a fost în juriul pentru alegerea procurorului i-a dat 100 de puncte omului lui Dodon, iar celorlalți care erau în listă le-a dat cele mai puține puncte? Avem și noi studii cât de cât, chiar dacă suntem deja în vârstă.”

Europa Liberă: Credeți că alegerile parlamentare anticipate ar fi fost și mai rămân un scenariu bun pentru cetățeni?

Dacă nu ne gândim acum, peste 50 de ani o să fie scris la noi: „Aici a fost o Moldovă”...



– „Sunt niște cheltuieli în plus, dar să fi fost acum alegeri anticipate cred că Dodon avea să ajungă drept în fundul pușcăriei. Dar o să mai așteptăm să vină alegerile, poate va trece un an de zile, dă Doamne, să se împace socialiștii cu democrații, dar la următoarele alegeri prezidențiale îl dăm jos pe Dodon. Trebuie adusă Codruța Kövesi și să ieșim cu furcile să-i dăm jos, altfel la noi nu mai este nicio speranță. Să se unească moldovenii ăștia, că românii, dacă-s uniți, se unesc toți, iese și: „Jos!”, dar noi... Ce-i cu moldoveanul nostru? Nouă nu ne pasă. Indiferența ucide! Dacă nu ne gândim acum, peste 50 de ani o să fie scris la noi: „Aici a fost o Moldovă”...”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la noul executiv învestit în frunte cu Ion Chicu?

– „Îi bine că s-au evitat alegerile anticipate, fiindcă în perioada de iarnă ele nu sunt benefice și dacă luăm în considerare faptul că în 24 februarie am avut alegeri parlamentare, în 20 octombrie alegeri, în 3 noiembrie alegeri și lumea s-a cam plictisit de aceste alegeri.”

Europa Liberă: Ce trebuie să facă acest nou executiv?

– „Noul executiv trebuie să facă astfel ca procesele inițiate să meargă înainte, să deschidă locuri de lucru, de la locurile de lucru vor veni alocări la buget; iar dacă vor fi alocări la buget va crește economia, vor fi implementate și rezolvate problemele sociale. În primul rând, salariile, pensiile, sănătatea, învățământul.”

Europa Liberă: Ion Chicu a zis că guvernul acesta ar putea să aibă viață doar pe parcursul unui an și chiar așa s-a angajat că până la alegerile prezidențiale...

– „Și toți așteaptă alegerile prezidențiale, care vor avea loc anul viitor, dar ar fi cred că bine să nu avem guverne de 2, 3 luni, 5 luni, 10 luni, 12 luni, fiindcă acel care vine la guvernare pe o perioadă îndelungată își pune un plan de dezvoltare strategică și noi tot facem reforme și reforme deja 30 de ani. Oamenii vor să vadă nu declarații populiste că facem reforme, dar să vadă lucruri concrete și, în primul rând, problemele economice, dar noi tot timpul ne avântăm în politică, geopolitică și așteptăm să vină cineva să ne rezolve întrebările.”



Europa Liberă: Guvernul este unul tehnocrat? Dvs. ce vă spune acest lucru?

– „Asta înseamnă că sunt specialiști care știu ce să facă, oameni competenți. Timpul este cel mai bun lecuitor și cel mai bun examinator.”

Europa Liberă: Faptul că au fost învestiți cu votul deputaților PSRM și celor din fracțiunea PDM pune pe gânduri?

– „PDM a făcut lucrul acesta din considerente tactice, fiindcă ei au anunțat că partidul se reformează, se mai curăță. Ei pur și simplu au mers de nevoie, pentru că nu sunt pregătiți de alegeri anticipate, spunem lucrurile așa cum sunt.”

Europa Liberă: Dar nu ar putea să se răzbune și pe socialiști și pe Igor Dodon?

– „Eu cred că aceasta este o situație de moment, fiindcă atunci când ei au să simtă că treburile nu merg bine, oricând pot să declanșeze răsturnarea guvernării. Acesta și este pericolul guvernului minoritar care nu are majoritate în parlament, dar sperăm că acest guvern cel puțin până la toamnă își va exercita funcțiile.”



Europa Liberă: Și acum, încotro Moldova?

– „De 30 de ani de zile noi trăim cu speranța că vor veni vremuri mai bune, dar depinde de clasa politică, care, până la urmă, îi aleasă de cetățeni. Și atunci când spunem că am ales niște politicieni care nu fac ceea ce trebuie pentru popor, îmi pun iarăși întrebarea: cine i-a ales pe acești politicieni? I-a ales poporul. Deci, fiecare popor își merită acei politicieni pe care i-a ales.”

Europa Liberă: Vorbim despre drumul pe care merge astăzi Republica Moldova. Încotro?

– „Înspre nimic, înspre hoți. Au să fure și au să fure. Asta o să fie, altceva n-o să fie.”

Europa Liberă: Acum a fost învestit un nou guvern. Ce așteptați de la guvernul Chicu?

– „De la guvernul Chicu și de la Dodon nu aștept nimic. S-au unit cu plahotniucii și din nou au să fure cum furau.”

Europa Liberă: Dar vă este clar de ce au dat jos guvernul Sandu?

– „Pentru că ea voia să pună un procuror independent, ca să nu depindă de dânșii, dar lui Dodon nu-i convine. De ce să nu-l pună el pe Chicu, care-i consilierul lui? Și mai are 6 tot puși. Și cât o să dureze? Maia Sandu a vrut să facă curățenie. Ați văzut cât de frumos vorbește?! Dar cu cine să faci? El ar trebui judecat pentru trădare, pentru că se duce și-i spune totul lui Putin.”

Europa Liberă: Cine?

– „Dodon! El îi trădător de neam. Dacă lumea ar înțelege, s-ar schimba ceva aici, dar așa lumea ce... ori Plahotniuc, ori Dodon.”



Europa Liberă: Guvernul Sandu a fost dat jos cu voturile PD-ului.

– „S-au unit hoții.”

– „De ce ai PD-ului?

– „D-apoi Partidul Democrat n-a fost împotriva lui Sandu? A votat împotrivă. Eu urmăresc.”

Europa Liberă: Și tot cu votul democraților a fost învestit guvernul lui Chicu.

– „N-au avut cum, pentru că lumea nu judecă, că dacă ar fi avut măcar 51-52 de mandate... Ce faci cu 26 de mandate? Și aista se tot laudă: „Eu, ca președinte... Și noi avem 36 de voturi”. Și ce să facă? Asta-i lumea!”

Europa Liberă: Prin această decizie de a debarca guvernul Sandu, Igor Dodon intenționează să-și facă cale pentru un al doilea mandat?

– „Sigur că da! El minte, să vă uitați cum iese și spune: „Noi niciodată n-o să ne unim cu PD-ul”, dar șede și râde în parlament spre dânșii. Omul ista minte!”

Europa Liberă: Și totuși, dacă facem abstracție de politică, aveți anumite așteptări de la executiv? Ce trebuie să facă premierul Chicu, în primul rând?

– „El ar trebui să fie pe dreptate, dar eu nu cred. El o să facă ce îi comandă Dodon. Alde Maia Sandu a început să răscolească de-amu chestiile acestea, toate hoțiile și nu știu ce și de atâta. Dar să știți că dacă lumea n-o să știe să voteze un partid bun, așa ca al Maiei Sandu, s-o terminat Moldova noastră. Nu acum, dar cred că așa cum zic copiii mei. Eu am 5 copii.”



Europa Liberă: Și unde-s ei?

– „Sunt în Italia, cu familii, cu copii cu tot. Și zic: „Noi nu ne mai întoarcem în Moldova, mamă. Noi nu mai avem ce căuta în Moldova”. Nu vedeți ce-i? Sărăcie și iar sărăcie.”

Europa Liberă: Prim-ministrul Chicu a promis relații bune să aibă Republica Moldova și cu estul, și cu vestul. Va putea să promoveze această politică? Să împace și Moscova, și Bruxelles-ul, și Kievul, și Bucureștiul?

– „Pot să fie promisiuni, timpul va arăta. Dar eu nu prea cred în asta. Chiar nu cred! Ce a făcut Dodon în acești 3 ani? A spus minciuni că se unește cu Transnistria. Dodon visează la o Transnistrie mare, să ne vândă... De asta zice că federativă. Atâta timp cât îi Dodon și plahotniucii sunt la putere...”

Europa Liberă: Plahotniuc nu mai este. PD-ul a zis că nu se mai identifică cu Plahotniuc.

Plahotniuc a plecat, dar plahotniucii au rămas peste tot locul...



– „Îi drept. Plahotniuc a plecat, dar plahotniucii au rămas peste tot locul.”

– „Moldova cred că și-a pierdut drumul pe care trebuia să meargă. Am rămas complet dezamăgiți. S-a început cu atâta efort, cu atâta tragere de inimă și chiar noi, lumea, populația Moldovei, dar până la urmă am ajuns într-un întuneric cu totul.”

Europa Liberă: De ce dezamăgirea e atât de mare?

– „Nici nu știu cum să vă spun de ce-i această dezamăgire. Un pic este și greșeala partidelor de dreapta. Atâta încredere am avut și în dna Maia Sandu, și în dl Andrei Năstase, credeam că sunt îngerii pe care i-a lăsat Dumnezeu pe pământ, dar până la urmă s-a dus totul pe apa sâmbetei.”

Europa Liberă: Dar vă este clar de ce a picat guvernul Sandu?

– „Da, știm de ce a picat guvernul Sandu.”

Europa Liberă: De ce?

– „Pentru că Maia Sandu și-a asumat responsabilitatea să înainteze un candidat la funcția de procuror general. Și, iată, a fost blocată, ca să zic așa, de dl Dodon. El nu i-a permis să-și ia această asumare. Dar sperăm poate și pe parcursul unui an, până la alegerile prezidențiale...”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon ce își dorește acum?

– „Igor Dodon ce și-a dorit și-a realizat – acapararea puterii în Moldova și să mergem cu totul înspre Rusia.”

Europa Liberă: Democrații l-au sprijinit pe noul executiv Ion Chicu.

– „Da, dar cine a făcut coaliție cu democrații, toate partidele au ajuns în afara parlamentului. Și chiar au dispărut aproape, să zicem. Sperăm așa să se întâmple și cu Dodon; chiar ne dorim aceasta să se întâmple.”



Europa Liberă: Dar această idee ca democrații împreună cu cei din Blocul ACUM să se unească cum e văzută?

– „Ar fi parcă o speranță, dar îi și teamă, și un risc foarte mare. Sperăm. Dl Plahotniuc îi plecat. Am auzit că Maia Sandu le-a propus să-și curețe partidul, adică Partidul Democrat să se curețe și poate ar fi o speranță de unire cu Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Când se spune că trebuie curățenie în Partidul Democrat la ce vă duce gândul?

– „Mă duce gândul la faptul că ar trebui să plece din partid persoanele care s-au îmbogățit ilicit: Filip, Cebotari, Candu, o gașcă întreagă, care, cu toate că dl Filip, când a fost înaintat la funcția de președinte al partidului a spus că el o să-i îndepărteze pe o parte din cei care erau murdari din Partidul Democrat, până la urmă văd că sunt toți împreună.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon acum își bătătorește cărărușă pentru a obține al doilea mandat de președinte?

– „Da, da, da, el de atâta și-a instalat guvernul lui, nici nu putem să-i spunem că-i guvernul socialiștilor, acesta-i un guvern al lui Dodon, fiindcă toți consilierii lui au devenit miniștri. Toți șase!”

Europa Liberă: Dar dacă faceți abstracție de politică, totuși aveți așteptări de la acest guvern Chicu? Ce priorități trebuie să se regăsească în agenda lui?

– „Nu. Chicu am înțeles că a făcut multe gafe, spunând că cineva din Europa a furat miliardul. Păi, ce să mai zicem? Îl fură ei aici, însă dau vina pe cei din Europa. Nu știu, parcă aș zice că europenii să-și asume o responsabilitate mai mare, un control mai mare să fie chiar la banii care vor mai fi dați – cu condiții, totul să fie dat condiționat, altfel nu putem înainta.”



Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la cabinetul de miniștri condus de Ion Chicu?

– „În primul rând, sunt dezamăgit total de cele ce s-au întâmplat și mă refer, înainte de toate, la comportamentul acesta destabilizator și anormal al președintelui, pentru că, în fond, e un cabinet subordonat lui. Și nu există nicio îndoială că schimbarea guvernului Sandu, care era un guvern de excepție, s-a făcut numai pentru ca el să pună mâna pe toată țara asta și să facă ceea ce vrea el.”

Europa Liberă: E considerat un guvern tehnocrat...

–„În afară de câțiva oameni pe care îi văd cât de cât profesioniști, acolo în marea majoritate sunt oameni incapabili să facă față acestei funcții.”

Europa Liberă: Ce priorități ar trebui să aibă acest executiv?

Lumea pleacă în continuare, zice că nu mai are ce face în țara asta...



– „Normal că ar trebui, cel puțin, să preia programul Maiei Sandu, să recunoască că a fost unul bun, dar nu le-a convenit politic și să meargă pe același program, pentru că este extraordinar. Dar nu va avea credibilitate și nu poate să aibă credibilitate, pentru că însuși faptul că numai din oamenii președintelui, numai din consilierii lui e un guvern... Sunt dezamăgit, dar nu numai eu, că mai discut cu oamenii. Lumea pleacă în continuare, zice că nu mai are ce face în țara asta.”

Europa Liberă: Igor Dodon promite că nu va încerca să-și concentreze puterea în mâinile sale și că din contra va încerca să transforme Moldova într-un șantier de construcție, să rezolve problemele cetățenilor.

– „Cred că vrea să restabilească înapoi schemele prin care s-a furat, pentru că, în fond, demiterea guvernului Sandu s-a făcut pentru că a tăiat niște ațe, niște scheme de astea de furt. Și o să continue furturile, deja se resimte lucrul acesta în țară, vreau să vă spun. O să vedeți că procurorul iarăși o să devină unul din acești care... Dar eu cred că scopul lui a fost să aducă un om loial, nu ceea ce a vrut să facă guvernul precedent.”

Europa Liberă: Premierul zicea că reforma justiției rămâne prioritară și că ei chiar vor ca această reformă să aibă și o finalitate.

– „Aceștia nu sunt în stare să facă o reformă în justiție.”

Europa Liberă: De ce nu le dați o șansă?

– „Pentru că nu văd într-înșii capacitate managerială.”

Europa Liberă: În spațiul public sunt acreditate și alte idei că, așa cum Partidul Democrat a votat pentru moțiunea de cenzură a guvernului Sandu, ar putea împreună cu cei din Blocul ACUM să voteze și o moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu.

– „Ar putea. Și asta ar fi dovada lor că regretă ceea ce au făcut până acum în țară și că vor într-adevăr să facă ordine și să facă lucruri bune pentru cetățeni, nu numai pentru ei, că ei deja plesnesc ca și căpușele, se joacă în bani și în averi. Asta ar trebui s-o facă.”

Europa Liberă: Credeți că Igor Dodon țintește un al doilea mandat de președinte?

– „Indiscutabil! Acesta-i scopul lui!”

Europa Liberă: Și șansele lui ar fi mari?

– „Ar putea să aibă șanse mari.”

Europa Liberă: Dvs. în cine aveți încredere?

– „Azi nu mai am în nimeni încredere, că acum se mănâncă între ei. Am observat că cei din parlament seara vorbesc una, a doua zi vorbesc alta. Eu mă tem, vă spun sincer, mă tem ce se va începe un război ceva.”



Europa Liberă a ajuns cu microfonul aici, la Nisporeni, și întrebăm localnicii ce așteptări au de la proaspătul guvern învestit în frunte cu Ion Chicu.

– „...Guvernul acesta s-a născut mort. Nu cred eu că mai mult de jumătate de an o să dureze, deoarece chestiile astea erau prevăzute și previzibile.”

Europa Liberă: Vă este clar de ce a fost debarcat guvernul Sandu?

– „Dar cui nu îi e clar? Frica e mare! De răspundere li-i frică, pentru că o să răspundă. Au văzut de acum că de furat nu se poate, uitați-vă ce se face chiar cu monopolul cu miezul de nucă.”

Europa Liberă: Democrații i-au ajutat pe socialiști să treacă moțiunea de cenzură. Ce credeți despre votul celor 30 de deputați din PD care au sprijinit învestirea noului guvern?

– „Păi asta era plănuit din timp, doar Dodon, nepreședintele acesta al nostru, unde-s promisiunile lui că noi nu o să facem guvern din transfugi? Dar la ce poți să te aștepți dacă el singur era transfug?”

Europa Liberă: Guvernul este tehnocrat, nu a fost creată o majoritate parlamentară.

– „Ce fel de guvern tehnocrat, când toți consilierii lui Dodon îs miniștri?”

Europa Liberă: Apartenență politică se zice că nu are niciun ministru.

– „Aaa, se zice… Ce caută președintele la adunarea socialiștilor? Președintele țării, dacă a declarat că el e apolitic, ce copil să-l creadă pe dânsul? Doar din ăștia cu biberonul în gură. Nu, nu, nu.”

Europa Liberă: Igor Dodon, probabil, și-ar mai dori un mandat de președinte. Acum își presară această cărărușă către al doilea mandat?

– „Ei au căzut într-o euforie acum, înțelegeți, dar îi destul de reală, după cum a fost și dl Plahotniuc, fostul lider al PD-ului.”



Europa Liberă: Igor Dodon zice că nu ar vrea să-i semene dlui Plahotniuc și ar fi un păcat pentru persoana care și-ar dori concentrarea întregii puteri în mâinile sale.

– „Zice… El rar se uită în oglindă, el e aceeași copie, e aceeași reflexie. El de profesie e trădător și nu știu altă profesie dacă mai are, dar aici îi reușește.”

Europa Liberă: Se vorbește și despre un alt scenariu că, dacă s-ar curăța rândurile Partidului Democrat, ar putea democrații împreună cu deputații Blocului ACUM să meargă la un alt scenariu – să debarce Guvernul Chicu și să formeze chiar o majoritate parlamentară.

– „Serios? Mulțumim și lehamite de acei onești din Partidul Democrat, oneștii lui Filip și ceilalți. Nu-s tot aceiași, Candu, Filip?... De unde-s veniți ei și cât îs de onești? De ce nu au demonstrat acum? Poftim! N-am înțeles, un măr stricat complet îl arunci, nu mai ai ce curăța din el. De cine să se dezbaiere? Vasăzică, ei de-acum spun că Plahotniuc nu-i de-al lor, dar ei sunt produsul lui nemijlocit și același Dodon e produsul lui.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la Maia Sandu să facă? Ea a promis că va continua să lupte atâta timp cât cetățenii o sprijină.

– „Dna Maia Sandu a făcut niște lucruri pe care niciunul din bărbați care au fost în capul treburilor, cum s-ar spune, nu au făcut. Și e o femeie capabilă să fie și în capul țării, în capul statului acesta, palmei acesteia de pământ.”

Europa Liberă: Cine o sprijină?

– „Are sprijinul populației, dar vrând să facă niște lucruri nobile și cu mănuși albe, dnei și-a făcut sieși, cu toată că ea e conștientă de lucrul acesta, eu n-aș crede că ea n-a înțeles lucrul acesta, dar uitându-se peste umăr la occidentali, să nu fiți voi ca ei. Eu, de pildă, am privit-o ca pe o femeie cu mintea lucidă și care ar vrea să împace și capra, și varza, dar realitatea e foarte dură și e păcat. Eu o compătimesc.”



Europa Liberă: Miza alegerii unui nou procuror general azi care e?

– „Nu poate… Cu actualul guvern și cu alde Greceanîi îi imposibil, practic îi tot de-al lor om, au interesul acela ca să nu îi ajungă la rădăcinile lor, ceea ce e evident de-acum e lucrul că tâlhăriile acestea nu poți, oricât te-ai strădui să le cufunzi, ele iese deasupra. Să sperăm că la anul se va schimba ceva. De la Dodon și toată gașca asta noi la ceva bun nu ne putem aștepta, dar nu lăsăm mâinile în jos, trebuie să luptăm.”

Europa Liberă: Și încotro Moldova, Republica Moldova?

– „Țara! Salvarea e numai cu Țara.”

Europa Liberă: Pe ce drum merge azi Moldova?

– „Spre râpă! De-atâta că mintea noastră e așa. Noi, moldovenii, suntem așa: nu știm pe cine să votăm, nu știm cum să votăm. Iată chiar când la Chișinău au fost alegerile, tineretul când îi întrebau, ce spuneau? „Nu mă interesează, nu mă privește”. Dar cineva trebuie să ne conducă, nu-i așa? Cum se spune, s-au dus cei bătrâni și au votat steaua. Și gata! Dar asta ce-i? Nu-i bătaie de joc?”

Europa Liberă: Dar vestea aceasta că a căzut Guvernul Sandu și a fost învestit un alt guvern?

– „Mă doare sufletul. Dar ce, asta-i alegere? Ce-i asta? Asta îi bătaie de joc de oameni. Dle Dodon, cine face așa? El ne socoate pe noi de oameni ori de paraziți, de ce ne socoate el? El are interesele lui, el să arate că el e, el să fie cum a fost Plahotniuc, așa vrea să fie și el.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că el vrea să-și concentreze puterea?

Plătim pentru Transnistria noi, moldovenii. De ce așa?...



– „Chiar cred că el așa vrea. El de mulți ani e la putere și ce a rezolvat? Chiar cu Rusia, de câte ori se laudă el cu Rusia, ce a rezolvat? Ce s-au ieftinit cărbunele, lumina, gazul? Ce s-a ieftinit? Plătim pentru Transnistria noi, moldovenii. De ce așa? El se duce regulat încolo. De ce nu a făcut contracte să trimită merele oamenii încolo, să trimită poama? Dacă tot se laudă atâta, de ce se laudă și nu face nimic?”

Europa Liberă: Dar de la acest guvern care a fost învestit ce așteptări aveți?

– „Acum? Nu, n-am nicio așteptare, nimic. Ce au spus, că o să dea iarăși 600 de lei, că o să dea iarăși nu știu ce, dar de unde o să dea? Ce economie avem noi în țara asta? Ce, o să ne dea Europa ajutoare?”

Europa Liberă: Dar ce, credeți că n-o să mai dea ajutor?

– „N-ar trebui.”

– „Eu îs contra, să nu le dea nicio copeică.”

Europa Liberă: Dar nu va suferi cetățeanul simplu?

– „Să-și bată capul. A nimerit la conducere? A făcut el așa? Las’ să-și bată capul cum să lucreze. Las’ să dea la tineret de lucru, nu să fugă tineretul, că a fugit din țara asta. Cine rămâne? Rămânem numai acești bătrâni. Cine o să ne dea o cană de apă, Doamne ferește, de o cădere?”

Europa Liberă: Cine-i face viitorul țării?

– „Dacă ar fi conducerea cu poporul împreună, s-ar face un viitor oarecare, dar așa, conducerea are interesele lor, nu-și bate capul de popor și poporul vrea – lucrează, nu vrea – nu lucrează, se duce peste hotare și iaca ce au făcut.”

Europa Liberă: Acum urmează să fie ales un nou procuror general. Ce așteptări aveți și de la această persoană?

– „Dar ce nouă, dacă tot Dodon o să-și aleagă persoana lui, ce, nicio așteptare, nimic spre bine.”

Europa Liberă: Dar de la Maia Sandu ce așteptați acum?

– „Dar mie mi-e jale de sufletul acesta de femeie, că e cât o mânecă, săraca. Pentru ce se zbate ea? Pentru noi, proștii? Că dacă eram hâtri și votam partidele acestea ale lor, măcar 50 și ceva de procente să fi avut – era ceva, dar așa ce? Pentru ce se zbate ea, săraca, pentru ce? Aș vrea să fie președinte, aș vrea, că ea nu se gândește la bogăție.”



Europa Liberă: Ce așteptați de la noul guvern?

– „Nimic bun.”

– „Noi trăim numai cu speranța că mâine o să fie mai bine, dar nu știu când o să fie. Fiecare promite, dar nu face nimic.”

Europa Liberă: Dar ce așteptați concret să facă executivul?

– „Viață mai bună vrem noi. Clar lucru că pensia trebuie să fie normală.”

Europa Liberă: Guvernul promite relații bune și cu Estul, și cu Vestul. E posibil?

– „Nu-i posibil. Prim-ministrul a criticat europenii că ei sunt vinovați de furtul miliardului, așa că nu știu ce o să facă și cum o să facă. Nu vedem nimic bun.”

Europa Liberă: Faptul că democrații le-au acordat vot de sprijin, cum e înțeles?

– „Că ei sunt și ei pătați și se tem de răspundere, și de-atâta ei au susținut și au dat-o jos pe dna Maia Sandu.”

Europa Liberă: Și de la Maia Sandu acum ce așteptați, dacă nu are nicio funcție în stat?

– „Trebuie de luptat pentru dreptate, pentru viață.”

Europa Liberă: Igor Dodon încearcă să-și concentreze mai multă putere în mâinile sale? Cum înțelegeți rolul pe care-l joacă el astăzi?

– „El acum și-a luat toată puterea în mâinile lui. Nu-i om serios, vorbește una și face altceva.”



* * *

Opinii adunate ocazional la piața din Nisporeni. Sociologul Ion Jigău crede că neîncrederea cetățenilor în șeful statului ar putea veni mult mai devreme decât se așteaptă chiar el, iar despre așteptările cetățenilor, directorul CBS-AXA spune că aceștia demult nu mai așteptă miracole de la guvernanți.



Ion Jigău: „Cetățeanul, de fapt, de mult nu se așteaptă la nimic și votează cu picioarele, adică pleacă. Dacă capitalul nu vine la oameni, oamenii pleacă la capital. Și cetățenii noștri asta o demonstrează cu prisosință, deci, ei pleacă în număr foarte mare din țară. Și pe termen lung tendințele acestea se vor păstra. Avem sondaje diferite și acolo la întrebările: Unde vor părinții să învețe copiii lor? - În Occident; Unde vor să lucreze copiii lor? - În Occident; Unde vor ca ei să se stabilească? - În Occident. Asta despre ce vorbește? Părinții gândesc așa, iar copiii cu atât mai mult.”

Europa Liberă: Dar primele acțiuni ale Guvernului Chicu arată că Chișinăul și-ar dori o normalizare a relației cu Federația Rusă. Poate că și din acest motiv, prima vizită pe care a efectuat-o șeful executivului a fost la Moscova și din Federația Rusă șeful Cabinetului de miniștri a promis că se va obține un credit pentru a fi investiți bani în infrastructură, că a obținut micșorări de preț la importul de gaze. Despre ce vorbesc aceste promisiuni?

Ion Jigău: „Deocamdată, despre nimic. Evident că nu trebuie să stricăm relațiile cu Rusia. Trebuie să găsim echilibru în interesul nostru în relațiile cu Rusia și cu Occidentul, trebuie să găsim acel echilibru care ne-ar permite să nu ne batem nici cu Estul, nici cu Vestul, să ne căutăm de treaba noastră la noi acasă.”

Europa Liberă: Asta spune și șeful statului, Igor Dodon, că va promova o politică înțeleaptă, astfel încât Moldova să aibă relații bune și cu Occidentul, și cu Răsăritul.

Ion Jigău: „Păi da, dar până acum banii la noi nu au venit din Rusia; din Rusia nu pot veni tehnologii, fiindcă însăși Rusia, fiind acum sub sancțiuni, nu poate avea acces la tehnologii. Și asta este cel mai important, pentru că rămânerea în urmă a Rusiei din punct de vedere tehnologic se adâncește și asta pe noi ne va afecta mai devreme sau mai târziu. De aceea și spun că noi trebuie să găsim echilibrul nostru acolo. Da, noi nu trebuie să facem declarații belicoase față de Rusia, noi nu avem ce împărți cu Rusia, adică ei, de fapt, au mai mult ce să împartă cu noi; noi nu avem ce împărți cu ei. De atâta, noi trebuie să fim prieteni cu toți. Principiul lui de Gaule cândva era apărare pe toate azimuturile, iar Franța este o mare putere.”

Europa Liberă: Eu am fost la Nisporeni și am discutat cu localnicii despre așteptările lor de la noul executiv, despre cum a reușit să joace Igor Dodon, după ce a fost debarcat guvernul Sandu și învestit guvernul Chicu. Și dacă în sondaje se arăta că pe primul loc în topul încrederii rămâne cu un procent destul de mare Igor Dodon, astăzi aud de la oameni că nu mai au atâta simpatie față de el.

Ion Jigău: „Dvs. ați contactat totuși cu un număr relativ redus de oameni.”

Europa Liberă: Absolut.

Dragostea față de guvernanți ține de burta cetățeanului nostru...



Ion Jigău: „Nu putem generaliza, dar dragostea față de guvernanți ține de burta cetățeanului nostru și din moment ce se va înrăutăți situația, din moment ce vor păpa banii pe care totuși guvernul Maia Sandu i-a adus prin diferite metode, fie că s-a strâns cureaua aici în țară, fie că a adus niște granturi, totuși dl Chicu să se laude ar trebui altfel, că a lăsat o gaură de miliarde de lei în buget, dar acum a găsit 4 miliarde în buget rezerve, care nu-s meritul lui. Să le împartă, și eu aș putea împărți 4 miliarde foarte ușor, la fuguța le-aș împărți, pe diferite proiecte, dar mai întâi trebuie să le aduci acolo. Banii până când nu vin din Rusia, chiar gastarbeiterii noștri au plecat în masă din Rusia și au umplut Europa.”

Europa Liberă: Întrebarea era despre rolul pe care l-a jucat și continuă să-l joace Igor Dodon.

Ion Jigău: „Vedeți, el se dă mare jucător, dar să nu se întâmple că își joacă singur festa, fiindcă, promițând prea multe și la un moment dat nu-și va putea onora obligațiile pe care și le-a asumat, atunci asta îl va lovi. Deci, când strângem prea tare arcul, el uneori vibrează și în direcția inversă și poate lovi.”

Europa Liberă: El a intrat în acest rol tocmai pe ultima sută de metri a mandatului său de președinte, pentru că a mai rămas un an să stea la cârma Republicii Moldova. Și el spune cu mândrie că președinția e în mâinile socialiștilor, parlamentul e dominat de socialiști, primăria a fost câștigată de socialiști și în anumite instituții ale statului au ajuns exponenții socialiștilor. Această putere îl face mai puternic?

Ion Jigău: „...Îl face invincibil, adică îl face deasupra tuturor, dar pe cine vor da vina pentru tot ce se va întâmpla pe urmă? E ușor să-ți asumi niște atribuții, dar e foarte greu pe urmă să răspunzi pentru ele.”

Europa Liberă: Ca sociolog, cum explicați că numele lui Igor Dodon rămâne în topul preferințelor încrederii cetățenilor?

Ion Jigău: „Mai sunt. Totuși o parte din cetățenii noștri care au rămas aici în țară sunt nostalgici după garanțiile celea sovietice, când dimineața brigadierul îl trezea pe colhoznic și îl trimitea la muncă...”

Europa Liberă: Au trecut 30 de ani de atunci...



Ion Jigău: „Păi, lucrurile astea nu se uită, ele au trecut în generația următoare.”

Europa Liberă: Viața unei generații oricum a trecut?

Ion Jigău: „Da, dar trebuie două generații să treacă, dar poate chiar trei.”

Europa Liberă: Și pentru ce îl iubesc astăzi moldovenii pe Igor Dodon?

Ion Jigău: „Dar ei nu-l iubesc. Pur și simplu, dânsul afirmă ceva ce ei ar vrea să audă. Se va realiza sau nu se va realiza, asta cetățeanul nu știe și nu știe nici președintele Dodon. Între promisiuni și realizări este o distanță foarte mare, fiindcă da, acum ei au o rezervă în buget, da, vor acorda acolo câte 700 de lei. Dar ce vor face dacă la anul nu vor putea acorda?”

Europa Liberă: După ce criterii cetățeanul simplu ar trebui să-i judece faptele lui Igor Dodon?

Ion Jigău: „În primul rând, după realizări.”

Europa Liberă: În 3 ani, ce realizări au fost îndeplinite?

Ion Jigău: „Până acum niciuna, în afară de alungarea lui Plahotniuc. Restul, dânsul a fost suspendat de atâtea ori, de câte ori au avut nevoie Plahotniuc și Candu. Dacă acelea sunt realizări, atunci multe a avut. Realizările pe care cetățeanul trebuie să le simtă, trebuie să le vedem de acum înainte.”

Europa Liberă: În ultimul an de mandat?

Ion Jigău: „Dacă va putea, poate. Dar dacă nu va putea, va răspunde. Eu nu cred că la noi lucrurile se pot schimba peste noapte foarte radical, ca cetățeanul să le simtă. Da, o creștere a PIB-ului de 4 la sută cetățeanul nostru nu o simte în buzunar, iar chiar dacă sunt care o simt, asta-i pe banii copiilor lor trimiși din Occident, nu din economia locală. Chiar aceiași transnistreni care trăiesc, de fapt, din exportul în Republica Moldova, în partea dreaptă a Nistrului și în Uniunea Europeană, iar 60 la sută din ce se duce în Uniunea Europeană, se duce în România, deși ei ne urăsc și pe ăștia din partea dreaptă, și cu atât mai mult pe cei din țară, din România. Și noi tot trăim, de fapt, din ceea ce exportăm.

Lumea își face imagine că noi producem foarte multe fructe și legume. Da, noi le producem, dar prețul lor este mic. Noi exportăm ceva ce cetățeanul nostru simplu nu vede, exportăm cablaje, exportăm suc, suc concentrat de mere, care nu se duce în Rusia, se duc în Occident, exportăm chiar aceleași nuci, adică miezul de nucă mai mult. De altfel, miezul de nucă dă Republicii Moldova mult mai mult decât vinul. Deci, sunt lucruri pe care cetățeanul nostru nu le vede. Cerealele le produc marii lideri agrari, iar cetățeanul simplu nu vede...”

Europa Liberă: Bate la ușă anul 2020. Va fi un an decisiv, în ce sens anul viitor?

Oameni care cu adevărat cred în valori democratice la noi sunt între 10 și 20 la sută...



Ion Jigău: „În primul rând, va fi un an decisiv în reconsiderarea cetățenilor noștri, eu cred, în unele valori; va fi foarte greu de luat decizii din cauză că știri false vor fi foarte multe, promisiuni vor fi foarte multe și cetățeanului simplu îi va fi foarte greu să se descurce. Ca să vă spun, deci oameni care cu adevărat cred în valori democratice la noi sunt între 10 și 20 la sută. O țară democratică, cum noi ne considerăm, trebuie să aibă cel puțin o jumătate din cetățeni care consideră valorile democratice ceva important.”

Europa Liberă: Și aveți un răspuns la întrebarea: încotro Moldova?

Ion Jigău: „Spre Occident, chiar dacă asta va fi foarte dureros. Asta nu ține de dorința președintelui Dodon, nu ține de dorința altor președinți, de oriunde ar fi ei, ci ține de mersul obiectiv al istoriei, al democrației în general și al tot ce se întâmplă în Europa. Mulți cred că Europa, având această situație cu Brexitul care ține de-acum Dumnezeu știe cât, Europa se destramă. Nu-i adevărat! Europa are alte principii de activitate. Europa se găsește în situația unei luntri, a unui vas cu pânze, care a mers până acum pe pânze, vântul a suflat din spate și vasul s-a mișcat înainte, iar acum în Europa s-au pornit alte motoare și atunci, pânza s-a dus înapoi și vântul bate din față, deși mișcarea tot este înainte, dar efectul pe care îl simt cei din luntre este altul. Deci, ei încă n-au ajuns la gândul că să dea jos pânzele, să meargă numai pe motor, pentru că acum și ei reconsideră o mulțime de lucruri. Tot ce a fost construit în Europa până acum a fost construit pe consens, iar consens în Europa se clădește foarte greu.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că și Moldova va menține parcursul european?

Ion Jigău: „Greu, dureros, dar îl va menține.”