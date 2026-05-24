Libertate pentru străini, restricții pentru localnici. Turkmenistanul se deschide turismului

Înainte de a ajunge în Turkmenistan, la începutul anului 2026, canadianca Elyse Williams a fost sfătuită de agenția de turism să nu se îndepărteze prea mult de hotel și să evite să facă fotografii când se afla singură pe stradă. Ce a găsit la sosire, spune ea, a fost mult mai puțin strict decât se aștepta. „După cum se poate vedea din fotografiile mele, nu a fost deloc așa”, a declarat ea pentru RFE/RL. „Am fost liberă să fac multe fotografii în tot felul de locuri.”

Agențiile de turism care organizează excursii în Turkmenistan vorbesc ele însele, mai nou, despre o relaxare recentă a atitudinii autorităților față de vizitatorii străini. „Am observat cu siguranță o schimbare”, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) Dylan Harris, directorul agenției britanice de turism Lupine Travel. „Vizele au început să fie eliberate mai repede decât în trecut, iar în ultimele 12 luni nu am avut niciun refuz.” El mai spune că cererile de viză au fost simplificate printr-un nou proces online, dar crede că scăderea numărului de respingeri „pare foarte probabil să fie legată de ceea ce pare a fi o decizie de a începe deschiderea țării”.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, Turkmenistanul a avut o reputație proastă în rândul călătorilor, fiind considerat cea mai represivă și mai dificil de vizitat dintre fostele republici sovietice. S-a relatat despre respingerea arbitrară a cererilor de viză, precum și despre restricții severe privind fotografierea și circulația pentru cei care au reușit să intre în țară. Niște documentariști francezi care s-au dat drept turiști înainte de recentul „dezgheț” au avut o experiență deloc plăcută, când un bărbat localnic a filmat un videoclip în care zâmbea în timp ce îi înjura pe francezi în limba turkmenă. Același localnic, care ar avea legături cu aparatul de securitate al țării, a postat videoclipuri în care promitea o recompensă în bani oricui ar fi reușit să o „reducă la tăcere” pe o disidentă proeminentă care locuiește în Turcia.

Schimbarea evidentă a atitudinii oficiale față de turism a început la începutul anului 2025, odată cu introducerea unui sistem de vize electronice, și a fost evidențiată de o conferință organizată în aprilie 2026 la Așgabat, axată pe „consolidarea prezenței Turkmenistanului pe harta turismului internațional”. În urma evenimentului de la Așgabat, unii jurnaliști occidentali au publicat reportaje entuziaste din interiorul țării. La începutul lunii aprilie, popularul YouTuber britanic Benjamin Rich a postat un videoclip spontan, vizionat de milioane de oameni, în care, la un moment dat, a fost lăsat singur să exploreze barurile de cartier din Așgabat.

Însă localnicii spun că schimbarea de atitudine a autorităților din Așgabat față de străini nu s-a extins și asupra propriilor cetățeni. „Nimic nu s-a schimbat în bine în viața oamenilor obișnuiți”, a declarat pentru Serviciul turkmen al RFE/RL un locuitor din provincia Lebap, situată în estul țării. „Internetul este strict controlat în Turkmenistan, toate site-urile de știri independente sunt blocate, iar oamenii nu își pot exprima liber nemulțumirile pe rețelele de socializare”, a adăugat localnicul, al cărui nume nu va fi dezvăluit din motive de securitate. La sfârșitul anului 2025, un blogger turkmen a dispărut, apoi a murit în circumstanțe misterioase după ce a criticat prețurile cărnii din țară, pe fondul unei campanii de represiune.

Între timp, atât localnicii, cât și reprezentanții industriei turismului afirmă că deschiderea față de turiști a Turkmenistanului nu a dus încă la o creștere substanțială a numărului de vizitatori străini. Un locuitor din Așgabat a declarat pentru Serviciul turkmen al RFE/RL că îi este greu să-și amintească când a văzut ultima oară un străin pe stradă. „Înainte de 2017, puteai întâlni oameni de afaceri străini, investitori sau expați, sau puteai da peste turiști străini pe străzile din Așgabat. Dar acum, oamenii de afaceri sau turiștii străini sunt rar văzuți în Turkmenistan”, a spus bărbatul, al cărui nume nu poate fi dezvăluit.